Malmin lentokentän lumisessa havainnekuvissa laduilla liikkuu kävelijöitä, mikä ihmetyttää hiihtoharrastajia. Kuvan tehneellä yrityksellä on selitys.

Malmin lentokentän alueesta julkaistut havainnekuvat ovat herättäneet viime päivinä keskustelua hiihtäjien keskuudessa.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Malmin lentokentän muuttumisesta asuinalueeksi. Jutun yhteydessä julkaistiin Voima Graphicsin havainnekuva talvisesta alueesta.

Kuvassa suojellun lennonjohtotornin eteläpuolella oleva vanha kiitotie on muutettu puistoksi. Lumiseen puistoon on vedetty hiihtolatuja.

Jos katsoo tarkkaan, hiihtäjien lisäksi laduilla näyttää kulkevan kävelijöitä. Yksi pyöräilijäkin ladulta tuntuu löytyvän.

Hetkinen.

Yleensähän ladut ovat varattu hiihtäjille.

Helsinkiläinen aktiivihiihtäjä Juhani Styrman on yksi tarkkasilmäisistä, joka huomasi kävelijät ladulla.

Styrman julkaisi kuvan Facebookin Hiihtokeskustelu-ryhmässä, ja pian kuvan alle tuli runsaasti kommentteja.

”Kuvaa on hämmästelty, että onko se totta tai mikä tässä on vitsinä”, Styrman kertoo.

”Hiihtäjät hiihtävät omalla ladulla ja latukävelijät omalla ladullaan, ihan sulassa sovussa. Tämä lienee lajissa ensimmäinen suunnitelma.”

Yksityiskohta havainnekuvasta.­

Styrmanin mukaan Facebookissa hiihtäjät ovat pääosin jutelleet havainnekuvasta hyvässä hengessä.

”Se on enempi huvitusta herättänyt. On pohdittu, että on saatu uusi laji, latukävely.”

Sitäkin hiihtäjien keskuudessa on pohdittu, mitä suunnittelutoimistossa on mietitty havainnekuvaa tehdessä.

”Ovatko todellakin kyllästyneet jatkuvaan kinasteluun, saako ladulla kävellä vai ei? Ovatko he vakuuttuneita, että latukävely on nouseva laji ja se vaatii ihan omat latunsa?”

Havainnekuvan on toteuttanut Helsingin kaupungin tilauksesta Voima Graphics.

Voima Graphicsin toimitusjohtaja Ville Riikosen mukaan Malmin lentokentän havainnekuvassa hiihtolatuja kulkee rinnakkain kaksi kappaletta. Latujen vieressä kulkee kevyen liikenteen väylä.

”Laduilla on hiihtäjiä, ja kevyen liikenteen väylällä on kävelijöitä ja pyöräilijä. Kevyen liikenteen väylälle on esitetty uria, jotka ovat ikään kuin polkupyörien jäljiltä, eivät siis hiihtolatuja. Havainnekuvan ajatuksena on esittää erilaisia talven liikkumismuotoja, joita tällä alueella voisi olla tarjolla”, Riikonen kertoo.

Lue myös: Marita Vatanen törmäsi suksilla lapsiin Keskuspuistossa vuonna 2010 – Heti turman jälkeen tehtiin kriittisiä virheitä, jotka sotkivat naisen loppuelämän