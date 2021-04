Yrittäjä Antti Tuomola lähtee vuokraamastaan Jollaksen kartanosta. Hän moittii kaupungin tilapalveluja kovin sanoin. Helsingin tilapäällikkö ei ymmärrä Tuomolan ratkaisua.

Helsingin kaupungin tilapäällikkö Sari Hildén ihmettelee yrittäjä Antti Tuomolan aikeita lähteä Jollaksen kartanosta.

HS uutisoi aiemmin, että Tuomolan lähdön syynä oli kaupungin haluttomuus uusia Jollaksen kartanon vuokrasopimusta. Tuomola aloitti vuokralaisena vuonna 2020.

”Vuokrasopimus oli toistaiseksi voimassaoleva. Siihen oli kuitenkin merkitty, että ensimmäinen mahdollinen irtisanominen voi kaupungin puolesta tapahtua vasta kolmen vuoden päästä, eli tammikuussa 2023”, Hildén sanoo.

Hänen mukaansa järjestelyn tarkoitus on suojata yrittäjää. Tuolloin yrittäjä voi vakuuttua siitä, ettei sopimusta olla irtisanomassa ainakaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Hildénin mukaan kaupunki ei ollut aikeissa irtisanoa Tuomolan vuokrasopimusta kolmen vuoden jälkeenkään.

”Hän otti yhteyttä syksyllä ja kysyi, voisiko sopimusta muuttaa niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika voisi olla vuonna 2025. Kun kysymyksessä oli toistaiseksi voimassaoleva sopimus, niin emme lähteneet neuvottelemaan sitä uusiksi.”

Voiko kyse olla kommunikaatio-ongelmasta tai jonkinlaisesta väärinkäsityksestä?

”Puhuin vuokraneuvottelijamme kanssa, ja hänen mielestään tämä oli selkeästi kommunikoitu”, Hildén sanoo.

”Meitä tämä kyllä hämmästytti, miksi hän tällaiseen ratkaisuun päätyi.”

Lue lisää: Jollaksen kartanon näyttävästi haltuun ottanut isäntä sulkee paikan äkillisesti – muuttaa pois Helsingistä ja vie kiukaankin mukanaan

Antti Tuomolan mukaan kyseessä ei ole väärinkäsitys. Hän on ollut tietoinen sopimuksen sisällöstä alusta alkaen.

Hänen mukaansa kysymys on luottamuksesta.

”Kolmen vuoden tultua täyteen, kaupunki olisi voinut irtisanoa sopimuksen koska tahansa ilman perusteita kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Minun ja myös minua luotottavan pankin näkökulmasta sopimus on siis kolme vuotta eikä yhtään enempää.”

Tuomolan mukaan tällaisessa tilanteessa vuokrakohteeseen investointi ei ole enää kannattavaa.

”Jos teet korjauksia tai ehostuksia kiinteistöön, kaupunki ei niitä hyvitä. Lopulta kaikki jää kaupungin omaisuudeksi”, hän sanoo.

Tuomola kuvaa luottamustaan kaupungin tilapalveluihin jo alusta lähtien heikoksi. Hän kertoo painostaneensa kaupunkia ”lähes koulukiusaamista muistuttavin metodein”, jotta kartanoon saataisiin joku vuokralle. Jollaksen kartano oli ollut tyhjillään viisi vuotta.

”Veronmaksajana minua suorastaan vituttaa, että kaupunki roikuttaa arvokiinteistöjä tyhjillään. Järjetöntä, että yksittäisen ihmisen pitää lähteä sissisotaan kaupunkia vastaan, jotta kaupunki ei heittäisi rahaa roskiin.”

Lopulta kaupungin järjestämän konseptikilpailun seurauksena Tuomola päätyi itse kartanon vuokralaiseksi.

Hän arvosteli rajusti kaupungin tilapalvelujen toimintaa 8. huhtikuuta julkaistussa blogikirjoituksessaan.

”Tilapalveluissa on töissä varmasti ihan pätevää jengiä, mutta heidän harteillaan on liikaa sellaista, mihin ei ole resursseja tai ammattitaitoa”, hän sanoo.

Tilapäällikkö Sari Hildénin mukaan tilapalveluissa on tunnistettu, että resurssipulaa on esimerkiksi ylläpidossa ja isännöinnissä.

”Kyllä se on tunnistettu, että resurssivajausta on. Joudumme myös priorisoimaan, kun kaupungin perustehtävä on palvelutilojen järjestäminen sekä koulujen ja päiväkotien ylläpito.”

Hildén muistuttaa, että kaupunki joutui antamaan Tuomolalle kaksi huomautusta vuokrasopimuksen ehtojen rikkomisesta. Tuomola oli vuokrannut kartanosta tilaa asumiskäyttöön, vaikka sopimuksen mukaan se oli kielletty.

”Meille tuli tästä muutamia yhteydenottoja”, hän sanoo.

Tilan vuokraaminen häiden ajaksi esimerkiksi häävieraille olisi kuitenkin ollut sallittua. Lisäksi tilojen vuokraaminen henkilökunnalle olisi ollut sääntöjen mukaista.

Lue lisää: Poikkeuksellinen tarjous Helsingissä: Tuhannella eurolla kuussa pääsee asumaan kartanoon, ja vuokraisäntä ei välitä edes luottotiedoista – ”Ihan yks hailee”

Hildén kertoo, että Jollaksen kartanoon etsitään mahdollisimman nopeasti uusi yrittäjä. Toiminnan on tarkoitus jatkua hieman samankaltaisena, kuin Tuomolan aikaan.

Tuomola kertoo Jollaksen kartanon olleen hänelle enemmänkin harrastus, kuin varsinainen työ.

Lue lisää: Antti Tuomola hankki kartanon arvoalueelta ja ihmetteli hiljaista naapurustoa – Sitten hän tajusi, että ”porvarillisessa” miljöössä ei ole tarkoituskaan poistua kotoa