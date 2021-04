Noin 17 neliömetrin kokoinen huussirakennus rakennetaan kesän aikana suosittuun retkeilykohteeseen Vanhankaupunginlahden läheisyyteen.

Koronavirusepidemia on saanut helsinkiläiset kuluneen vuoden aikana ulos ja lähiluontoon.

Kun ennätysmäärä ihmisiä liikkuu luonnossa, syntyy myös ongelmia. Yksi niistä on ollut käymälöiden puute.

Siihen on tulossa muutos: Helsingin kaupunki rakentaa kokeeksi kolme ”Helsinki-huussia” suosittujen retkipaikkojen yhteyteen. Ensimmäinen huussi rakennetaan ensi kesän aikana Lammassaaren lähelle, tarkemmin sanottuna Pornaistenniemelle Vanhankaupunginlahden kupeeseen.

Kesällä rakennettavan Pornaistenniemen Helsinki-huussin sijainti kartalla.­

Huussiin tulee pisuaaritila, kaksi erillistä wc-koppia ja varasto. Kooltaan ensimmäinen Helsinki-huussi on 17 neliömetriä. Huussi on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön.

Rakennuksen pinnat käsitellään niin, että se harmaantuu luontevasti osaksi ympäröivää maastoa. Ovien edessä on seinä, johon tehdään sydämenmuotoinen aukko. Katolla kasvaa pieniä niittykukkia.

”Teemme tarkoituksella maailman kauneimman huussin, sillä toiveenamme on, että se ei kärsisi ilkivallasta. Haluamme, että huussi olisi heti ikään kuin rakastettava palvelu, siksi siinä on iso sydänkin. Ulkonäköä on mietitty kovasti”, kertoo projektisuunnittelija Elina Nummi Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Ilkivallan pelko huolestuttaa kaupungin työntekijöitä jatkuvasti. Nummi toivoo, että kaupunkilaiset ymmärtäisivät, että siitä koituvat kulut lankeavat lopulta veronmaksajien maksettaviksi. Ilkivallan jälkien korjaaminen on aina pois jostain muusta.

”Helsinki-huussiakaan ei voi rakentaa suojaan keskelle metsää, vaan se pitää rakentaa sellaiseen paikkaan, johon huoltoautot pääsevät. Koska kyseessä on kuivakäymälä, jätökset eivät häviä itsestään mihinkään, vaan ne pitää kuljettaa pois ja niistä tehdään multaa.”

Kokeiluvaiheessa rakennetaan kolme huussia, Pornaistenniemen lisäksi Uutelaan kodan läheisyyteen sekä Vasikkasaareen.

Pornaistenniemen Helsinki-huussin rakennustöiden on tarkoitus alkaa toukokuun alussa.

”Toivon, että avajaisia voidaan viettää jo elokuussa”, Nummi kertoo.

Pidemmän ajan tavoitteena on, että Helsinki-huusseja rakennettaisiin tulevaisuudessa kaikkiin suosittuihin retkeilykohteisiin.

