Asunnonetsijät himoitsevat tätä kahden kadun aluetta – Miksi hinnat nousevat Pajamäessä nopeammin kuin missään muualla Helsingissä?

Pajamäki on nostanut eniten arvoaan Helsingin asuinalueista. Sille on monia syitä, joista Raide-Jokeri on yksi. Tästäkin huolimatta alueelle muuttavat joutuvat usein vastaamaan kysymyksiin paikan sijainnista.

Rita Häkkinen (edessä) ja Marja Vornanen muuttivat asuntoon, jonka olivat nähneet ainoastaan videon välityksellä. He eivät myöskään olleet käyneet Pajamäessä ennen muuttopäätöstä.­

Pajamäkeläiselle parvekkeelle on saapunut kevät. Rita Häkkinen ja Marja Vornanen muuttivat asuntoon vuokralle kolme kuukautta sitten ja miettivät nyt, kuinka somistaisivat sitä. Muuttopäätökseen vaikutti ennen kaikkea alueen rauhallisuus. Taakse jäi Herttoniemi, joka tuntui liian hälyisältä.