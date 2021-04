Helsingin Kulosaaren Hopeasalmen tuntumasta löytyi erikoinen sähkökitara. On mysteeri, miten se on mereen päätynyt.

Merestä löytyneeseen sähkökitaraan liittyy monta arvoitusta: miten se on päätynyt mereen ja kauanko se on ajelehtinut siellä?­

Helsinkiläinen Eero Tamminen löysi huhtikuun toisena sunnuntaina Kulosaaren Hopeasalmen tuntumasta jotain poikkeuksellista.

Myrsky oli tuonut rantaan epätavallisen paljon kaisloja.

Tamminen havaitsi, että kaislojen alta pilkotti jotain kiiltävää.

Yllätys oli melkoinen, kun kaislojen seasta löytyikin kokonainen sähkökitara.

Myrsky oli nostanut kaisloja rantaan Kulosaaressa. Kaislojen seasta löytyi yllätys.­

Tammisen ottamasta kuvasta näkyy, kuinka kitaran pinnan maali on haalistunut. Kuudesta kielestä vain neljä on jäljellä. Kitaran kotelo on vääntynyt, ja puu on joistain kohtaa halkeillut.

Muuten kitara on hyvässä kunnossa siihen nähden, että se on ajelehtinut meressä mahdollisesti läpi talven.

Tamminen sai kitaran alkuperästä vihiä, kun hän katsoi tarkemmin sen lapaa.

Hän havaitsi siinä tekstin: Zen guitars hand-made in Käpylä.

”Tämä on uniikki käsityönä tehty suomalainen kitara.”

Kitaran lapaan on kirjailtu tekijän puumerkki.­

Tilanne muuttui vielä yllättävämmäksi, kun Tammisen ystävä Arto Vilkko tuli katsomaan kitaraa.

”Rautalankatohtori” Vilkko on laulaja ja tutkija, joka on perehtynyt niin sanottuun rautalankamusiikkiin ja kirjoittanut aiheesta teoksen Emmaa etsimässä. Suomalaisen rautalangan lyhyt historia.

Tamminen ja Vilkko yhdistivät kitaran vahvistimeen ja riemastuivat. Meressä ajelehtinut kitara soi edelleen.

Kitara on muutenkin erikoinen, aikamoinen ”sekasikiö”, Vilkko kuvailee.

”Tämän kasaaminen on vaatinut huumoria”, hän sanoo.

Maallikon silmään se voi näyttää tavanomaiselta, mutta kitaratuntijan silmään osuu monta yksityiskohtaa.

”Kitaran body on kuin seinästä repäisty. Telecasterin piuha tulee perästä, mutta sisäänmeno on Stratocasterin. Mikrofoni taas on Joe Bardenin”, Vilkki luettelee.

Kitara on siis eriskummallinen yhdistelmä monenlaista eri tyyliä. Vilkko arvioi, että kitara ei ole kovinkaan vanha.

”Vaikea kuvitella, että 90-luvulla olisi tehty tuollaista. Kitara voi ihan hyvin olla 2010-luvun jälkeen tehty, kun se on niin villi.”

Kitaran tarinaa on viime päivät arvuuteltu Tammisen tuttavien keskuudessa.

”Tämä on jännittävää, miten merestä voi löytää kitaran. Se on arvoitus, että milloin ja miten kitara on mereen päätynyt”, Tamminen pohtii.

Tiedätkö sinä kitaran tarinan? Kerro siitä meille sähköpostitse osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi