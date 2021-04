Sompasaaressa on yhteispiha, jonne asennettiin vahingossa lipputanko. Asukkaita harmittaa, ettei tangon poistamisesta ilmoitettu.

Sompasaaressa asukkaita on kummastuttanut Gustaf Wilhelm -korttelin yhteispihalta kaikessa hiljaisuudessa kadonnut lipputanko.

Sörnäisissä Sompasaaren pohjoisosassa sijaitsevan yhteispihan ympärillä on kolme kerrostaloa. Yhteispiha on erillinen tontti, joka on tarkoitettu kaikkien alueen asukkaiden käyttöön.

”Huomasin alkuvuodesta, että lipputanko oli poistettu”, kertoo pihapiirin Fortuna-taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Palmi.

Talojen asukkaat havahtuivat lipputangon katoamiseen, kun muilla pihoilla liputettiin maaliskuussa Minna Canthin ja tasa-arvon päivän kunniaksi.

Palmin mukaan ongelma toistui Kalasatamassa Kulosaarensillan pohjoispuolella sijaitsevassa Haavi-korttelissa. Huoltoyhtiö oli käynyt poistamassa pihojen lipputangot.

”Omaan ajatusmaailmaani ei mahdu, että jos on yhteispiha, niin miksei voisi olla yksi yhteinen lipputanko.”

Palmin mielestä lipputangon poistaminen olisi ollut täysin ymmärrettävää, jos siitä olisi ilmoitettu ja sillä olisi hyvät perusteet. Hän myös ymmärtää, että kyseessä on erillinen tontti.

Siitä huolimatta Palmi toivoo, että asiasta olisi ilmoitettu asukkaille, jotka käyttävät pihaa eniten.

”Olisi ollut kaikkien käytöstapojen mukaista kertoa, että tällainen toimenpide tehdään.”

Kolmen kiinteistön keskellä olevasta yhteispihasta vastaa palveluyhtiö Kalasataman palvelu 2 oy. Toimitusjohtaja Jari Paavilainen kertoo, että lipputanko pystytettiin pihalle alun perin vahingossa.

Muilla yhtiön yhteispihoilla ei ole lipputankoja, eikä sellaisia ole suunnitteilla tuleviinkaan kohteisiin.

”Pihasuunnitelmissa ei ollut huomattu pientä pistettä isossa kuvassa, ja urakoitsija oli sitten rakentanut sinne lipputangon. Virhe huomattiin jälkeenpäin, ja se korjattiin poistamalla lipputanko.”

Lipputanko ehti olla pihassa noin puolisen vuotta. Paavilaisen mukaan palveluyhtiön tuottamiin palveluihin ei kuulu taloyhtiöiden liputustarpeista huolehtiminen.

Taloyhtiöt voivat halutessaan toteuttaa lipputangot omille tonteilleen tai rakennusten seinään. Petteri Palmin mukaan myös Fortuna-taloyhtiössä on keskusteltu siitä, pitäisikö rakennuksen seinään asentaa lipputanko.

Petteri Palmi ihmettelee, eivätkö pihaa ympäröivät kolme kiinteistöä voisi ottaa lipputankoa hoidettavakseen. Jari Paavilaisen mukaan vaihtoehtoa ei ole suljettu pois.

”Asiaa ei ole vielä käsitelty. Hallituksen täytyy ensin linjata, kuinka toimitaan.”

Paavilainen sanoo, että he olisivat voineet hoitaa tapauksen viestinnän paremmin.

”Ehkä siinä on tullut jonkinlainen ajatuskatko, sillä taloilla on erilliset tontit ja meillä oma tontti”, hän sanoo.

”Se on veteen piirretty viiva, että mitä ja kelle tiedotetaan. Ehkä ei ollut mielletty, että juuri tästä nimenomaisesta virheenkorjauksesta pitäisi varta vasten tiedottaa.”