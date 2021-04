Luonnonvarakeskuksen asiantuntijan mukaan kyseessä on ympäristö- ja sääolosuhteista johtuva tavanomainen kausivaihtelu.

Tavallisina huhtikuun päivinä helsinkiläinen Markku Jokinen heräilee ennen auringonnousua. Hän haluaa ehtiä kalaan mahdollisimman varhain.

Usein hän suuntaa kotinsa lähelle Laajasaloon, Stansvikin kärkeen, tai Jollakseen.

Jokinen on usein paikalla ensimmäisenä, joskus jo aamuviiden jälkeen, joten hän ehtii valita itselleen parhaaksi katsomansa paikan.

Samalla tavoin hän on tehnyt myös tänä vuonna.

”Aloitin siianpyynnin maaliskuun viimeinen päivä. Heti, kun jäät lähtivät”, hän kertoo.

Markku Jokinen aloitti siianpyynnin maaliskuun viimeisenä päivänä. Kauteen on tänä vuonna mahtunut vain yksi hyvä päivä, jolloin saalista on tullut kohtuullisesti.­

Erona aiempiin vuosiin on ollut se, että tänä keväänä siikaa ei ole noussut käytännössä lainkaan niiltä muutamilta kalastuspaikoilta, joilla Jokinen on käynyt.

”Se on oma kokemukseni, mutta en ole ainut, joka ihmettelee asiaa. Samaa olen kuullut muiltakin.”

Hyvinä kausina päiväsaalis on ollut 4–6 siikaa. Tänä keväänä on ollut tyypillistä, että siika ei nykäise kertaakaan.

Jokisen mukaan harrastajien Facebook-ryhmissä käytyjen keskusteluiden perusteella esimerkiksi Turun seudulla on saatu kevään edetessä hyviä saaliita. Länteen päin mennessä Lauttasaaren kohdalta on hänen tietojensa mukaan noussut siikaa jo hieman paremmin, mutta ei sielläkään edellisvuosien tapaan.

”Voi vain ihmetellä, miksi siika näyttää kadonneen täältä idempää. Olen pyytänyt siikaa kymmenkunta kevättä, ja aiempina vuosina saaliit ovat näillä rannoilla olleet ihan hyviä.”

Jokisen havaintojen perusteella merivesi on Itä-Helsingissä ollut kuluvana keväänä harvinaisen sameaa. Hän arvioi, että syvyysnäkyvyys on Jollaksen kohdalla noin puoli metriä, kun se aiempina vuosina siianpyyntiaikaan on ollut parikin metriä.

”Se saattaa vaikuttaa siihen, missä siika haluaa liikkua. Olen pohtinut, ovatko Vuosaaren meriväylän syventämisestä aiheutuneet ruoppaustyöt olleet yhtenä syynä veden sameuteen. Vesi on väriltään vihertävän ruskeaa, joten kyseessä voi olla myös jokin leväkukintokin”, Jokinen sanoo.

Harrastajakalastaja Timo Touronen oli niin ikään perjantaina kalassa Stansvikinniemen kärjessä. Aamuviideltä aloittanut Touronen sai saaliikseen kolme siikaa.­

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijan Lari Venerannan mukaan esimerkiksi Vantaanjoen valumavedet voivat vaikuttaa saaliisiin. Hänen mukaansa onkisaaliit vaihtelevat tyypillisesti hyvinkin paljon ja saaliin kokoon vaikuttaa moni tekijä, muun muassa sääolosuhteet onkihetkellä ja aiemmin sekä se, millä tavoin vesi kiertää.

Luken tietojen mukaan viime syksyn ja talven kokemukset vapaa-ajankalastuksesta pääkaupunkiseudulta ovat olleet tavanomaisia.

”Se siika, mitä pääkaupunkiseudun rannoilta pyydetään, on suurelta osin peräisin pääkaupunkiseudun istutuksista. Suomenlahden alueella siikasaaliit koostuvat tyypillisesti useammasta vuosiluokasta, jolloin esimerkiksi yhden vuoden poikkeuksellisen vähäinen istutusmääräkään ei lopulta vaikuta saaliin kokoon”, Veneranta sanoo.

Hän arvioi, että tässä tapauksessa syynä on ympäristö- ja sääolosuhteiden aiheuttama normaali kausivaihtelu.

”Jos onkii vain yhdessä paikassa, eri vuosien väliset erot voivat näyttäytyä esimerkiksi tällä tavoin”, Veneranta kertoo.

Pisimmillään Jokinen on istunut 14 tuntia siianpyynnissä ilman saaliin saalista. Hänellä on kaikesta huolimatta syytä olettaa, etteivät siikaparvet ole kokonaan hylänneet itäisen kaupungin rantoja:

”Yksi hyvä päivä kevään aikana oli, silloin sain peräti kuusi siikaa ja lähes kaikki muutkin saivat jotain. Ehdimme jo porukalla ajatella, että kausi paranee edetessään, mutta niin ei sitten käynytkään. Hyvältä näyttänyt putki katkesi kuin seinään”, Jokinen hymähtää.

Jokisen mukaan liikkeellä on jo tässä vaiheessa kevättä hyvin runsaasti särkeä. Se on yleensä merkki siitä, että siikakausi on ohi.

”Sekin on merkillistä, sillä särjet ovat yleensä liikkuneet vasta toukokuussa.”

Kalastettava siika on useimmiten iältään 3–8 vuotta. Jokinen on miettinyt myös sitä, onko siian istutusmäärissä tapahtunut viime vuosina muutoksia.

Timo Tourosen kalastama siika. Harrastajat ovat joukolla pohtineet, mistä Itä-Helsingin siikakato johtuu.­

Espoossa siikaa pyytävä Henri Muhonen on ehtinyt vakiopaikoilleen vain muutaman kerran tämän kauden aikana.

”Itse en ole saanut vielä tänä vuonna yhtään siikaa, mutta kyllä sitä on ollut liikkeellä. Itse olen ehkä ollut sillä tavalla myöhässä, että rantavedet ovat ehtineet jo lämmetä, ja siika on siirtynyt kauemmas merelle”, Muhonen sanoo.

Hän on suunnitellut lähtevänsä veneellä Espoon saaristoon.

”Siika on herkkä lämpötilojen vaihtelulle, ja se suosii viileää vettä. Uskon, että siikaparvia löytyy vielä, kun tietää etsiä oikeista paikoista.”

Kaikesta huolimatta myös Itä-Helsingissä kalastava Markku Jokinen aikoo katsoa siikakauden kehittymisen sen loppuun asti.

”Kausi päättyy vapun aikoihin, joten tässä on vielä vähän pelivaraa. Ei paljoa, mutta jonkin verran.”

Silloin, kun siikaa nousee, se päätyy Jokisen ruokapöytään. Useimpina päivinä häntä ei harmita sekään, että saalista ei tule.

”Minulla on mukana lapinkoira ja eväät. Jos on hyvä sää, niin kuin nyt on ollut, otan tämän ulkoilun kannalta”, hän kertoo.