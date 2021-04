Osoitteessa Mannerheimintie 96 sijaitsevan Yliopiston apteekin parkkipaikoista käydään päivittäin kiivasta kamppailua. Kuka ehtii ensin?

Taka-Töölön Yliopiston apteekin edessä voi nähdä päivittäin parkkipaikkoja metsästäviä autoja. Autot lipuvat hiljaa edestakaisin kytäten vapautuvia paikkoja.

Osoitteessa Mannerheimintie 96 sijaitsee Helsingin ainoa apteekki, joka on auki ympäri vuorokauden. Vaikka palvelu on tärkeä huonovointisille ja vanhuksille, autopaikan löytäminen kadun varresta apteekin välittömästä läheisyydestä on vaikeaa. Näiden paikkojen vieressä on takseille varattuja paikkoja.

Tällä hetkellä tilanne on vielä hankalampi, sillä parkkipaikoista osa on vuokrattu läheisen rakennuksen remontin käyttöön. Yhdellä paikalla on esimerkiksi jätelava.

Messeniuksenkadun parkkipaikkoja käyttävät myös esimerkiksi apteekin vieressä sijaitsevan Alkon asiakkaat.­

Helsingin kaupungin valvonnan tiimipäällikkö Tapio Kaitaisen mukaan parkkipaikat ovat vuokrattuina remonttia varten 28. huhtikuuta asti, ellei jatkosta sovita.

Kaitaisen mukaan ei ole erityisiä säännöksiä, joiden mukaan esimerkiksi apteekkien tai sairaaloiden läheisyydessä olevia parkkipaikkoja ei vuokrattaisi. Parkkipaikkoja on kuitenkin lisää joidenkin kymmenien metrien päässä apteekista Messeniuksenkadun varressa.

”Tämä on ikuisuuskysymys. Menevät ihmiset autolla minne tahansa, he haluaisivat saada autonsa oven eteen. Ymmärrän, että apteekki on tärkeä palvelu ja olisi kiva päästä sinne nopeasti.”

Messeniuksenkadulla voi päivittäin nähdä edestakaisin ajavia autoja, jotka kyttäävät vapaata parkkipaikkaa.­

Kaitainen kertoo, että palautejärjestelmän kautta ei ole tullut heille viestejä, että alueelle toivottaisi lisää parkkipaikkoja.

”Se on asennoitumiskysymys, että jaksaako kävellä sata metriä. Keskusta-alueella niin joutuu usein tekemään.”