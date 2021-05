Yleisradio ei aiokaan myydä tai purkaa ikonista linkkitorniaan. Se kokee sen olevan yhtiön toiminnan ja brändin maamerkki.

Yleisradio haluaa säilyttää alueensa ytimessä Helsingin Pasilassa sijaitsevan linkkitorninsa. Yhtiö haluaa myös säilyä tornin omistajana, kertoo Yleisradion toimitilapalveluiden päällikkö Matti Uotinen.

”Alkukeväästä teimme päätöksen, että säilytämme linkkitornin”, Uotinen sanoo HS:lle.

Uudempaan teknologiaan siirtyneellä Ylellä ei ole antennitornille käyttöä. Se on kuitenkin katsottu tärkeäksi maamerkiksi paitsi koko Helsingille myös Ylelle itselleen.

”Olemme ajatelleet, että meidän toimintamme keskittyy tulevaisuudessakin tornin ympäristöön. Se ankkuroi meidän toimintamme ja on tärkeä osa brändiämme”, Uotinen sanoo.

Vielä viime syksynä Yle pohti omistajalleen tarpeettomaksi tulleen linkkitornin myymistä tai jopa purkamista. Vaikkei tornilla ole käyttöä, sillä on hintansa: ylläpito maksaa Ylelle noin 100 000 euroa vuodessa.

Lue lisää: Mitä tapahtuu Pasilan ikoniselle maamerkille? 146-metrinen linkkitorni on jäämässä tarpeettomaksi, arkkitehdit vastustavat purkamista

Purkuaikeiden tultua julkiseen keskusteluun, mielipiteet risteilivät. Suomen arkkitehtiliitosta (Safa) annettiin julkisuuteen lausunto, jonka mukaan arkkitehti Mikko Armannon suunnittelemalla Pasilan linkkitornilla ei ole rakennustaiteellista arvoa.

Kaupunkikuvallista merkitystä tuskin voi kiistää. 146 metriä korkea torni on istunut kaupunkilaisten silmässä vuodesta 1983.

Kaupunkilaisilta sinkoili myös ehdotuksia tornista valoteoksena tai kiipeilykeskuksena. Jo joitakin kertoja linkkitorni on toiminut valoteoksena juhla- ja merkkipäivinä.

Heti tornin valmistumisesta saakka monet ovat unelmoineet linkkirakennelmasta näkötornina. Se on vuosien varrella useasti todettu mahdottomaksi toteuttaa.

Tätä nykyä Yle on vuokrannut linkkitornin verkko-operaattori Digita oy:lle. Digitasta kerrotaan, että linkkitornin tarve on vähentynyt, mutta yhtiöllä on sille vielä jonkin verran käyttöä.