Kaksi miestä kohtasi tislaamossa ja ”heti klikkasi” – Seurauksena he keksivät uudenlaisen alkoholi­juoman, jollaista ”kukaan ei ole vielä tehnyt”

Eetu Topo ja Fred Karlsson kehittivät 15-prosenttisen Kåska-tisleen, jolla voi korvata cocktail-reseptien ginin. Kehittämisessä juomasta tehtiin 70 versiota ennen kuin se oli valmis myytäväksi.

Eetu Topo (vas.) ja Fred Karlssonin Kåska-yrityksensä pääkonttorissa, joka on myös kuuden asiakaspaikan baari.­

Ovessa lukee sanapari Kåska ja baari. Mutta kun astuu sisälle, ei oikein osaa sanoa, mihin on tullut.

Pientä huonetta hallitsee vanha ja kulunut keittiönpöytä, jolla nököttää tietokone. Nurkassa on parhaat päivänsä nähnyt tiskiallas ja lattialla kori, joka on täynnä villasukkia.

Baarista muistuttavat hyllyillä olevat lasit ja pullot sekä kyltti, jossa mainitaan cocktailien hinnaksi joko seitsemän tai kahdeksan euroa.

Halvemmalla asiakas kyltin mukaan pääsee, jos tiskaa lasin itse.

”Se lähti siitä, ettei meillä ole täällä tiskikonetta. Kukaan ei kuitenkaan ole vielä käyttänyt etua hyväkseen”, sanoo Eetu Topo, toinen baarin omistajista ja mitä ilmeisemmin sivutoiminen tiskaaja.

Albertinkatu 10:ssä sijaitsevan liiketilan erikoista sisustusta selittää se, että Kåska ei ole vain baari vaan myös alkoholialan yritys, jonka päätuote on sekin nimeltään Kåska.

Baariin tulleet ovat siis yrityksen pääkonttorissa, jossa on vain kuusi asiakaspaikkaa.

”Korona-ajan rajoitusten aikaan asiakaspaikkoja oli itse asiassa vain kolme”, sanoo Topon yhtiökumppani Fred Karlsson ja naurahtaa.

Kåska on maustettu kevyttisle, jonka tilavuusprosentti on 15. Juoma on tarkoitettu tavallista vähemmän alkoholia sisältävien drinkkien tekemiseen.

Kåska-baarin cocktailit sekoitetaan omasta tuotteesta.

Kåska-yrityksen ensimmäinen tuote oli samanniminen 15-prosenttinen alkoholijuoma.­

Yrityksen nimi on sanaleikki ja juontuu suomen kielen koska-sanasta.

”Koska juominen on muuttunut”, sanoo Topo ja viittaa kansainväliseen megatrendiin, alkoholinkulutuksen vähenemiseen.

”Vuoden 2017 Global Data -tutkimuksen mukaan 84 prosenttia kuluttajista haluaa tiedostaen tai tiedostamattaan vähentää alkoholinkulutusta.”

Jos asiakas haluaa juoda vähemmän alkoholia sisältävän cocktailin, perinteiset juomareseptit taipuvat siihen huonosti: alkoholin määrän vähentäminen muuttaa juoman makua.

Länsimainen kulttuuri kuitenkin suosii ihmisten kerääntymistä yhteen juomien ääreen, ja tässä Topo ja Karlsson ovat nähneet oman mahdollisuutensa.

Yrittäjien ajatuksena oli luoda kevytalkoholi, joka toisi perinteiseen reseptiin riittävän voimakkaan maun.

Kun Topo ja Karlsson lähtivät kehittämään tuotettaan, he eivät arvanneet, että lopputulokseen vaadittiin peräti 70 koeversiota.

Eetu Topo (vas.) ja Fred Karlsson tapasivat toisensa Fiskarissa ja päättivät perustaa yhteisen yrityksen.­

Kåskan yrittäjät ovat nuoria: Eetu Topo on 30-vuotias ja Fred Karlsson 34.

Topo on kuitenkin ollut tekemisissä juomien kanssa baarimestarina ja kulttuurituottajana jo kymmenen vuotta. Karlssonin tausta on markkinointi­toimistoissa.

Miehet tapasivat työskennellessään Ägräs-tislaamossa Fiskarissa.

”Meillä klikkasi heti, ja jossain vaiheessa tuli mieleen, että voisimme tehdä jotain yhdessä”, Topo muistelee.

Topo on parivaljakosta huomattavasti puheliaampi, Karlsson tyytyy tarkkailemaan sivusta.

”Me huomattiin jo alussa, että Eetu puhuu paljon ja mielellään, joten jätin sen hänelle”, Karlsson sanoo.

Ajatuksen kevyttisleestä Topo sai ajaessaan metrossa Helsingissä.

”Ajattelin, että tällaista ei kukaan ole vielä tehnyt. Että miksi asiat pitäisi tehdä aina niin kuin on tehty viimeiset sata vuotta”, Topo muistelee.

”Soitin siltä istumalta Fredille, ja siitä se lähti.”

Kåska-yritys perustettiin huhtikuussa 2019.

Yrittäjät päättivät, etteivät perusta omaa tislaamoa, sillä alan osaavia ammattilaisia Suomessa on jo paljon. He ottivat yhteyttä Hermannin viinitilaan Ilomantsissa, joka lähti mukaan projektiin ja Kåskan pienosakkaaksi.

Alkoi kokeilu ja suunnittelu. Topo rakenteli reseptejä ja mietti tislaamon kanssa teknisiä ratkaisuja, Karlssonin tehtävä oli pitää pyörät pyörimässä.

”Mä rakennan tuotetta ja leijun visioissa, ja Fred antaa suoran palautteen. Tarvitsen jonkun, joka palauttaa maan pinnalle”, Topo sanoo.

”Mä edustan enemmän asiakasnäkökulmaa ja vedän jarrua”, Karlsson myöntää.

Tuotekehityksestä ei tuntunut aluksi tulevan mitään. Ongelmaksi muodostui Topon mukaan se, ettei vastaavia tuotteita ollut olemassa eikä siis mitään, mistä ottaa mallia.

”Meidän piti Ilomantsissa keksiä tislaaminen osittain uudestaan. Prosessissa on osia, joille haemme ehkä patentin.”

Asiakas voi säästää lasipantin tiskaamalla.­

Välillä juoma saattoi olla hyvän makuista parin viikon ajan ja muuttua sitten täysin mauttomaksi.

Lopulta, 70 prototyyppiä myöhemmin, Topo onnistui tuottamaan tislaamon kanssa juoman, jonka maku oli riittävän hyvä.

Kåskassa makua vahvistaa alkoholin lisäksi 15 maustetta, joista tärkeimmät ovat kuusenneulanen ja -kerkkä sekä sitruunankuori. Juomalla voi korvata perinteisissä drinkkiresepteissä parhaiten ginin.

”Lanseerasimme tuotteen vuoden 2020 maaliskuussa, ja viikko myöhemmin kaikki pysähtyi kuin seinään koronarajoitusten takia”, Topo muistelee.

Yrittäjien oli pakko keksiä jotakin muuta. Toukokuun lopussa Topo ja Karlsson perustivat toimistoonsa Kåska-baarin.

”Baari on auki silloin, kun me ollaan itse paikalla. Ilmoittelemme aukioloajoista myös sosiaalisessa mediassa”, Topo sanoo.

Parivaljakko alkoi myös suunnitella uusia tuotteita, joista ensimmäinen on juuri ilmestynyt.

Smål on yrityksen oman ginin ja kombuchan sekoite, joka on 2,8 prosentin vahvuinen ja jota myydään tölkeissä.

Kåskan tuore lanseeraus on tölkitetty Smål, jonka alkoholiprosentti on 2,8.­

Kåska-tisle on nyt myynnissä 40 Alkossa lähinnä suurimmissa kaupungeissa, mutta koska Suomen alkoholimarkkinat ovat pienet, Kåskan on käytännössä pakko suunnata ulkomaille.

Yritys ehti saada tuotteensa Hongkongin-markkinoille, mutta muuten vientipyrkimykset pysähtyivät koronapandemian takia.

Kansainvälistymistä varten Kåska järjesti vuodenvaihteessa rahoituskierroksen. Saadulla pääomalla aloitetaan markkinointi ulkomaille tekemällä brändityötä ja hankkimalla verkkonäkyvyyttä.

Vaikka yritystoiminnassa on kyse rahan hankkimisesta, Topo ja Karlsson ovat päättäneet antaa rahaa myös pois.

”Haluamme aidosti muuttaa alkoholikulttuuria siihen suuntaan, että ihmiset kokoontuisivat yhteen mutta joisivat vähemmän”, Karlsson sanoo.

”Siksi lahjoitamme 15 prosenttia myyntikatteistamme yksinäisyystyötä tekeville yhteisöille ja yhdistyksille.”

