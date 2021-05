Main ContentPlaceholder

Maria ei enää edes muista, kuinka monta määräaikaista työsopimusta hän on allekirjoittanut – Näin Helsingin yliopisto ketjuttaa työsuhteita

Hankerahoitus ja erilaiset projektit selittävät sitä, miksi niin moni Helsingin yliopiston työntekijä on määräaikaisessa työsuhteessa. Ammattiliiton mukaan taustalla on myös tottumus: ”Näin on vain yliopistomaailmassa valitettavasti totuttu toimimaan”, sanoo Tieteentekijöiden liiton edunvalvontajohtaja.

Helsingin yliopiston opettajista ja tutkijoista valtaosa on määräaikaisissa työsuhteissa.­

Maria ei enää edes muista, kuinka monta määräaikaista työsopimusta hän on allekirjoittanut. Monta. Maria väitteli tohtoriksi vuonna 2013 ja on sitä ennen ja sen jälkeen työskennellyt määräaikaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä Helsingin yliopistossa.