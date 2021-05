Main ContentPlaceholder

”En pysty tekemään itse mitään” – Helsingin yliopiston suursatsauksena tehty tietojärjestelmä on painajainen näkövammaiselle

Helsingin yliopisto on ottamassa käyttöön uutta Sisu-opintotietojärjestelmää. Näkövammaiselle opiskelijalle ohjelman käyttö on käytännössä mahdotonta, sanoo suomen kieltä opiskeleva Susanna Halme. Järjestelmästä on tehty kantelu aluehallintovirastoon.

Helsingin yliopistossa opiskeleva Susanna Halme ihmettelee, miksei Helsingin yliopisto ole huomioinut näkövammaisia opiskelijoita uuden opintotietojärjestelmän käyttöönotossa.

Suomen kieltä Helsingin yliopistossa opiskeleva Susanna Halme ei tiedä, miten hänen olisi tarkoitus ilmoittautua kursseille syksyllä. Näkövammainen Halme käyttää tietokoneella ruudunlukuohjelmaa sekä pistenäppäimistöä. Tähän asti hän on pystynyt hoitamaan niiden avulla kurssi-ilmoittautumiset sujuvasti Weboodi-järjestelmässä.