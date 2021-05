Kivinokan kesäteatteri sai Uppo-Nalle -näytelmän rokotekohtauksesta vihaisen palauteryöpyn. Palautteissa uhkailtiin esimerkiksi pesäpallomailoilla. Teatterinjohtaja Kari Kinnaslampi päätti poistaa kohtauksen näytelmästä voidakseen taata lapsille turvallisen teatterikokemuksen.

Helsingin Kivinokassa sijaitseva kesäteatteri ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että ”rohkeusrokote” -kohtaus on poistettu Uppo-Nalle näytelmästä.

Helsingin Kulosaaressa sijaitseva Kivinokan kesäteatteri joutui tällä viikolla rajun ryöpytyksen kohteeksi ja vaikean paikan eteen.

Kesäkuussa ensi-iltansa saavan Uppo-Nalle -näytelmän mainoksissa kerrottiin, että hahmo saa näytelmässä ”rohkeusrokotteen”. Rokoteviittaus sai aikaan vihaisen palauteryöpyn teatterille.

Viesteissä esimerkiksi väitettiin, että näytelmä yllyttäisi ihmisiä ottamaan koronarokotteen ja että lääkeyhtiöt sponsoroisivat teatteria.

Palautteissa oli myös uhkauksia. Jotkut esimerkiksi sanoivat tulevansa teatteriin pesäpallomailojen kanssa ja heittelevänsä lavalle kananmunia ja mätiä tomaatteja.

Teatterinjohtaja ja näytelmän ohjaaja Kari Kinnaslampi päätti lopulta poistaa rokotekohtauksen kokonaan ja korvasi sen toisella kohtauksella.

Kivinokan kesäteatterin Uppo-Nalle-näytelmä perustuu kirjailija Elina Karjalaisen vuonna 1977 julkaistuun samannimiseen lastenkirjaan.

Lähiöteatterin perustanut teatterinjohtaja ja näyttelijä Jarmo Harjula teki vuonna 1984 kirjasta näytelmäsovituksen, joka toimii myös Kivinokan kesäteatterin näytelmän pohjana.

Näytelmäsovituksessa on kohtaus, jossa peipposia pelkäävä Uppo-Nalle saa rohkeusrokotuksen. Merkiksi siitä hän saa rohkeustodistuksen.

Myös alkuperäisessä lastenkirjassa oli rokotekohtaus, jossa Uppo-Nalle tosin ei saanut rokotusta, mutta hänen ystävänsä saivat.

Kari Kinnaslammen mukaan oli siis täysi sattuma, että Kivinokan kesäteatterin näytelmä ajoittui samaan yhteyteen juuri kiivaimmillaan käytävän koronarokotekeskustelun kanssa.

”Kohtauksella ei ollut mitään tekemistä koronarokotteen kanssa. Valitsin näytelmän lokakuussa, jolloin lasten koronarokotuksista ei vielä edes keskusteltu. Kohtauksen tarkoituksena oli ainoastaan lievittää lasten mahdollisia lääkäri- tai piikkikammoja”, hän sanoo.

”Niin viattomasta asiasta oli kyse.”

Kinnaslampi kertoo, että häntä ”ottaa vähän päähän”, että hän joutui poistamaan rokotekohtauksen. Sen tilalle näyttelijät ovat harjoitelleet torikohtauksen, joka on Kinnaslammen mukaan yhtä hauska. Kohtaus on hyväksytetty Elina Karjalaisen perikunnalla.

Päätös ei ollut helppo. Kinnaslampi kuvailee sen olleen raskas askel ohjaajalle. Jotkut ovat hänen mukaansa harmistuneet siitä, että teatteri ikään kuin antoi periksi häiriköijille.

”Olen vedonnut lasten ja katsojien turvallisuuteen. Mieluummin muutetaan tekstiä kuin otetaan pesäpallomailasta päähän”, hän perustelee.

”Ei se minun taiteellista uraani ja työskentelyäni himmennä, jos ei nyt kiillotakaan.”

Kinnaslampi kertoo itse valitsevansa näytelmät, jotka ohjaa. Uppo-Nalleen idea tuli kirjastoreissulta, jossa kirjaston työntekijä kertoi pörröisen maailmanmatkaajan olevan tällä hetkellä suosittu lasten keskuudessa.

”Kannan valitsemistani näytelmistä täyden vastuun. Myös taloudellisen vastuun”, Kinnaslampi sanoo.

Kinnaslampi haluaa muistuttaa ärhäköitä palautteenantajia siitä, että kyse on sadusta ja fiktiivisistä satuhenkilöistä. Uppo-Nalle on koneellisesti tehty hahmo, jonka sisällä on sahajauhoja.

Kinnaslammen mukaan teatteri on miettinyt rikosilmoituksien tekemistä uhkauksista. Kaikki hyökkäävät palautteet ovat printattuina ja tallessa.

”Hysterian lietsominen, oli kyse sitten kaurapuurosta, ei ole koskaan hyvästä. Koronahysteria on mennyt ihan hulluksi.”

Erityisesti Kinnaslampea on järkyttänyt viestien ja puheluiden raju aggressiivisuus. Hän kertoo joutuneensa sulkemaan puhelimensa alkuviikosta.

”Pelolla hallitseminen on kamalaa.”

Kinnaslammen mielestä kohutussa tapauksessa ei ole kyse ainoastaan koronarokotteesta.

”Tässä on kyse sananvapaudesta ja siitä, mitkä ovat taiteilijan ja kirjailijan oikeudet. Ääriryhmät sanelevat asioita. Pitääkö meidän antaa periksi vai pystymmekö pitämään päämme?”

Kinnaslampi ajattelee, että teatterin tehtävä on myös ottaa kantaa, mutta ei kuitenkaan tehdä politiikkaa. Hän toivoo teatterille työrauhaa, jotta he voivat taata lapsille turvallisen ja mukavan teatterikokemuksen.

”Vanhemmilla on vastuu siitä, millä tavalla he lapsiansa kasvattavat. Me vain tarjoamme aiheita, joista voi keskustella kotona.”

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.