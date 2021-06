Noora Kettunen löysi Helsingin Lassilasta epävirallisen kaatopaikan, jonne on tuotu roskaa ilmeisesti jo vuosien ajan. ”On se aika älytöntä. Eivätkö ihmiset välitä?”

Helsinkiläisellä Noora Kettusella on toisinaan kävelyillään tapana keräillä roskia. Lassilassa hän törmäsi paikkaan, jossa roskia oli aivan liikaa yhden ihmisen kannettavaksi.

Kettunen kertoi löytäneensä Sentnerikujan eteläpuolisesta metsästä kaikkea aina grillivälineistä kattilankansiin ja vanhoista kaseteista muovijätteeseen. Rojua oli ulkoilupolun molemmin puolin.

”Vaikutti siltä, että roskia oli monessa kerroksessa. Isoja jätesäkkejä näytti puskevan maasta.”

Osa roskista oli jo sammaloitunut ja ruostunut.

Kettusen mielestä on uskomatonta, miten alue on voinut päästä niin törkyiseen kuntoon. Alueella liikkuu paljon ulkoilijoita, ja esimerkiksi terävät metalliroskat voivat olla vaarallisia sekä ihmisille että eläimille.

”On se aika älytöntä. Eivätkö ihmiset välitä?” Kettunen ihmettelee.

Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Carita Kuparinen kävi HS Helsingin yhteydenoton jälkeen tarkastamassa alueen. Hänen mukaansa kyseessä on laiton kaatopaikka, jonne kaupunkilaiset ovat vieneet luvatta roskiaan.

”Epäviralliset kaatopaikat ovat valitettavan yleisiä, mikä tosin ei tee niistä hyväksyttäviä”, Kuparinen sanoo.

Osa roskista on jo sammaloitunut ja ruostunut, joten paikalle on kipattu roskia todennäköisesti jo useiden vuosien ajan. Vanhasta kaatopaikasta ei kuitenkaan ole kyse. Roskaajia on saattanut houkutella paikalle sen syrjäisyys.

Kuparinen muistuttaa, että jätteet tulisi viedä virallisille kaatopaikoille ja kierrätyskeskuksiin. Esimerkiksi Konalan Sorttiasema on metsästä noin neljän kilometrin päässä Vihdintien varrella, ja asema on nykyään avoinna myös viikonloppuisin.

Alueella kulkee suosittuja ulkoilupolkuja. Siellä on myös itse tehtyä nuotiopaikkoja.

Lassilan kangasmetsäalue on merkitty Helsingin kaupungin asiakirjoihin arvokkaaksi luontokohteeksi. Alueella kasvaa kääpäsieniä, ja lähistöllä on havaittu myös liito-oravia.

Carita Kuparisen mukaan laittomat kaatopaikat aiheuttavat erilaisia ongelmia. Elintarvikejäte esimerkiksi saattaa houkutella paikalle tuhoeläimiä, kuten rottia. Lasi ja metalli saattavat vahingoittaa ulkoilijoiden lisäksi luonnoneläimiä.

”Vähintään ne rumentavat maisemaa”, Kuparinen sanoo.

Sentnerinkujan eteläpuolisessa metsässä oli Kuparisen mukaan lasia ja metallia, mutta esimerkiksi elintarvikejätettä hän ei siellä nähnyt. Osa roskista oli veden alla.

Helsingin kaupungin Carita Kuparisen mukaan Helsingissä on useita laittomia kaatopaikkoja.

Jätelain mukaan siivousvelvollisuus on roskaajalla. Jos roskaajaa ei tavoiteta, vastuu siirtyy alueen haltijalle.

Kyseinen metsä on Helsingin kaupungin aluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa se on merkitty puistoalueeksi.

Metsään on tilattu siivous, Kuparinen kertoo.

”Meille saa ilmoittaa, jos havaitsee laittomia kaatopaikkoja tai varsinkin, jos havaitsee jonkun dumppaavan roskiaan laittomasti. Vanhempiakin paikkoja pyritään siivoamaan.”