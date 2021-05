Main ContentPlaceholder

Helsinki | HS Helsinki

Sähköpotkulautansa minne sattuu hylkäävä kuski on helppo narauttaa – Hujan hajan jätetyt laudat ovat johtaneet jo ajokieltoihin

Tier-sähköpotkulautayhtiön mukaan vuokraajia on asetettu ajokieltoon lojumaan jätettyjen lautojen takia vain harvakseltaan. Isompi ongelma on vandalismi, kun lautoja on esimerkiksi heitelty mereen.

Sähköpotkulautoja oli hylätty hujan hajan Helsingin keskustaan Postitalon lähistölle viime syyskuussa.

Moni on saattanut törmätä häiritsevästi lojuviin sähköpotkulautoihin Helsingissä. Potkulautoja on toisinaan hylätty esimerkiksi keskelle kulkuteitä, liikkeiden sisäänkäyntien eteen ja junalaitureille. Harva kuitenkaan tietää, että huolimattomasti pysäköidyistä laudoista voi ilmoittaa kyseiselle sähköpotkulautayhtiölle. Helsingissä toimii tällä hetkellä kolme sähköpotkulautoja tarjoavaa yritystä: Tier, Voi ja Lime. Yhtiöt pystyvät paikantamaan lautansa niiden tankojen keskellä lukevan kuusinumeroisen ID-luvun perusteella ja tarkistamaan, kuka on käyttänyt kulkupeliä viimeisimmäksi. Toistuvasti väärin parkkeeranneet käyttäjät voidaan asettaa ajokieltoon. Saksalaisen Tier-sähköpotkulautayhtiön aluepäällikkö Niklas Gahnström kertoo yhtiön ottavan ilmoituksia vastaan asiakaspalvelunsa kautta. Sähköpotkulautojen vuokraaminen tapahtuu mobiilisovelluksella. Tällä hetkellä lojumaan jätetyistä potkulaudoista ei kuitenkaan voi ilmoittaa suoraan Tierin sovelluksessa. Gahnströmin mukaan käyttäjiä on kuitenkin täytynyt asettaa ajokieltoon lautojen heitteillejätön takia vain harvakseltaan. ”Muista syistä olemme kyllä joutuneet blokkaamaan kuskeja. Yleisin syy on vandalismi. Lautoja on esimerkiksi heitetty mereen ja rikottu tahallaan pudottamalla niitä jostain korkealta.” Lue lisää: Helsingin poliisi valvoo jatkossa aiempaa tehokkaammin sähköpotkulautailijoita: ”Jaamme huomautuksia ja sakkoja” Tier pyrkii puuttumaan sähköpotkulautojen huolimattomaan pysäköintiin katupartioilla, jotka ovat liikkeellä ympäri vuorokauden. He järjestelevät potkulautoja ja paikantavat väärin pysäköityjä lautoja erityisesti Helsingin vilkkaimmilla alueilla, kuten rautatieaseman ja Kampin kupeessa. ”Tiedämme, että tämä herättää keskustelua, joten olemme palkanneet kesän ajaksi järjestelijöitä vielä lisää”, Gahnström kertoo. Lue lisää: Aivovammoja, kaoottista pysäköintiä ja kovaa kilpailua asiakkaista – Sähköpotkulaudoilla on Helsingissä kyseenalainen maine, ja Kristoffer Östman yrittää työkseen ratkaista ongelmaa Gahnströmin mukaan Tier saa kuukaudessa muutamia ilmoituksia väärin pysäköidyistä sähköpotkulaudoista. Useimmiten ilmoitukset tulevat liiketilojen ja kauppojen omistajilta, jotka raportoivat esimerkiksi ovien eteen jätetyistä potkulaudoista. Tier on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa pysäköintikartan avulla. Sovelluksessa näkyvässä kartassa on määritelty punaisella paikat, joihin potkulautaa ei saa parkkeerata. Kulkupeli ei saa tukkia julkisia väyliä, ajoteitä tai rakennusten sisäänkäyntejä. Jotta vuokraustapahtuman saa päätökseen, potkulaudan täytyy sijaita Tierin toiminta-alueella ja sallitulla pysäköintialueella. Tampereella laudan jättämisestä toiminta-alueen ulkopuolelle joutuu pulittamaan 10 euron lisämaksun, mutta Helsingissä vastaavaa maksua ei Gahnströmin mukaan peritä. Tier yrittää ohjata lautailijoita myös käyttöehdoilla. Uuden käyttäjän täytyy rekisteröityessään lukea yksityiskohtaiset ohjeistukset oikeaoppisesta pysäköimisestä. Sähköpotkulaudoilla ei ole esimerkiksi kaupunkipyörien tapaan kiinteitä telineitä tai asemia, jonne niitä voisi jättää. Sellaisia on Gahnströmin mukaan kuitenkin suunniteltu. Kaikissa Helsingin matkustajasatamissa sitä vastoin on osoitettu sähköpotkulaudoille tietyt parkkipaikat. Tier sopi järjestelystä Helsingin Satama Oy:n kanssa viime kesänä.