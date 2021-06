Käpylässä heräsivät epäluulot, kun joukkorahoitettu lippakioski pysyi kiinni – Nyt kioskin kiireisellä omistajalla on hyviä uutisia

Käpylän jännimpiin kohtaamispaikkoihin lukeutuvan lippakioskin avautumisesta on käyty kiivasta keskustelua. Omistaja huhkii, jotta paikka aukeaisi pian.

Käpylän lippakioski avaa luukkunsa tänä kesänä. Kioskin pitäjä Jaakko Ruotsalainen kertoo, että sumppia saa Meurmanin puiston kulmilta luultavasti jo kesäkuun alkupuolella, mutta aivan viimeistään ennen juhannusta.

Kioski on merkittävä kohtaamispaikka Käpylässä, ja yleensä se on avattu vapun tienoilla.

Spontaanista ja matalan kynnyksen kulttuuritoiminnasta tunnettu lippakioski ei ollut ensimmäisenä koronakesänä auki lainkaan.

Paikan avautumiseen liittyvä epätietoisuus synnytti kaupunginosan Facebook-kanavalla spekulaatiota. Epäluulo versosi, kun hetken aikaa kioski näytti pysyvän kiinni toista vuotta peräkkäin, vaikka käpyläläiset osallistuivat sen joukkorahoitukseen vuonna 2016.

Moni ei pitänyt somessa koronaa varteenotettavana syynä pitää kioskia kiinni. Puistossa sijaitsevaa ja tuotteita ulosmyyvää paikkaa on erityisesti pandemia-aikana kaivattu alueelle.

Ruotsalainen kertoo, että kioski on avoin yhtiö ja siitä on viime vuoden aikana irronnut porukkaa. Tästä syystä sen hoitaminen jäi yksinomaan hänen vastuulleen. Tilanne on aiheuttanut mutkia ja huolia paikan hoitamisessa.

Ruotsalaisella on nyt työn alla yhteisön kokoaminen, jotta kiskan omistajuus ja vastuu jakaantuisi. Yksin hän ei tahtoisi sitä pyörittää.

”Tarkoitus on että kioski säilyy käpyläläisillä, kyllä näin on. Operaatio on ollut vähän käymistilassa.”

Vuosi on tosiaan ollut hankala koronatilanteen vuoksi, ja se on laittanut Ruotsalaisen henkilökohtaiset resurssit tiukille. Lisäksi kioskilla ei ole ollut minkäänlaista puskuria poikkeustilaa varten. Sen arvoihin kuuluu voittojen minimointi, eli tavoitteena on ollut tismalleen vain omilleen pääseminen.

Kylillä spekuloidaan, mutta Ruotsalainen ei siitä hätkähdä.

”Tahtotila on voimakas, mutta kun välillä elämä muuttuu pirun hankalaksi.”

"Käpylän tärkein helmi” ostettiin kaupungilta joukkorauhoituksen voimin viisi vuotta sitten, kun sen vuokra oli nousemassa taivaisiin. Ruotsalainen kavereineen sai puljun omiin nimiinsä ja jatkoi kaupunkitilaa elävöittävää kioskitoimintaansa.

