"Tätä kokemusta on mahdoton verrata mihinkään" – Matka kuumailmapallolla on sattumanvarainen seikkailu, joka voi viedä mihin vain

Toimittaja Marianne Riiali toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja lähti kuumailmapallolennolle. Hänen mielestään oli rauhoittavaa katsella maisemia 400 metrin korkeudesta. Myös vapauden tunne ja lentoon liittyvä talkoohenki viehättivät ensikertalaista.

Kuumailmapallolentomme starttasi Mäntsälän urheilupuistosta. Laskeutumispaikka on aina arvoitus, sillä palloa ei voi ohjata.

Olen rakastanut Helsinkiä kaikki ne vuodet, jotka olen täällä asunut. Ydinkeskustan kauniita vanhoja rakennuksia, vehreitä puistoja ja alati erilaisena pauhaavaa merta, mutta myös itään vievää metroa, rumankauniita lähiöostareita ja sitä, että lapsillani on niin monikulttuurinen kaveripiiri.

Olen sukkuloinut pyörällä, busseilla, ratikoilla ja lautoilla edestakaisin vain nähdäkseni, miltä Helsinki mistäkin suunnasta näyttää. Mutta: olen aina katsonut sitä matalalta.

Tänään siihen tulee muutos.

Taskussani polttelevat liput kuumailmapallolennolle: yksi itselleni, toinen puolisolle ja kolmas esikoislapsellemme. Olemme kaikki innoissamme – pitkästä aikaa on tiedossa jokin reissu!

Samalla toteutuu vuosia mielessäni elänyt haave: miltä tuntuu lipua taivaalla tuulen kuljettamana, verkkaisesti ja äänettömästi, ja nähdä tuttu kotikaupunki täysin eri perspektiivistä?

Kuumailmapallolennon on määrä startata Malmin lentoasemalta. Olemme autoton perhe, joten otamme asemalle taksin. Kuopukselle on järjestetty hoito lennon ajaksi, mutta eskarilainen on riittävän vanha päästäkseen mukaan.

Matkalla kertaamme, että kaikki olennainen on mukana: vesipullot, kamera ja lippikset, jotta aurinko ei polta päälakea. Lämpöasteita on 19 ja taivas on kauttaaltaan sininen muutamia hentoja kumpupilviä lukuun ottamatta.

Se, että olemme päässeet taksiin saakka, on saavutus jo sinällään. Lento on peruttu jo kahdesti aiemmin sääolosuhteiden vuoksi, sillä sateella tai liian tuulisella säällä ei voi lentää. Mutta nyt kaikki näyttää hyvältä.

Malmilla meitä vastassa on keltainen minibussi ja sen perässä suuri peräkärry. Mitä kummaa, ihmettelen.

Lennosta vastaava pilottimme Peter Lindholm Raffica oy Better Balloonsista kertoo, että koillistuulta on sittenkin liikaa, kolme metriä sekunnissa, emmekä voi lentää Helsingin yllä, sillä tuulet veisivät meidät hetkessä merelle. Pitää siis lähteä minibussilla Mäntsälään ja nousta ilmaan sieltä.

Mikä pettymys! En näkisikään Tuomiokirkkoa tai muita keskustan kauniita maamerkkejä, en entistä kotitaloani Kalliossa tai idyllisessä Käpylässä – en mitään odottamaani. Lindholmia ei kuitenkaan käy kyseenalaistaminen, sillä hän on Suomen kokeneimpia kuumailmapallopilotteja ja järjestänyt lentoja vuodesta 1988.

Perheemme lisäksi lennolle lähtee neljä muuta asiakasta, eivätkä he näytä pettyneiltä. Päätän itsekin tsempata ja kipuan bussiin.

Edessä on puolen tunnin köröttely.

En ole koskaan käynyt Mäntsälässä ja pohdin, mitä siellä on. En muista kuin Mäntsälän kapinan ja Kake Singersin Mäntsälä mielessäin -renkutuksen 1970-luvulta: No mitä Mäntsälällä tehdään, kuka kertois sen? / Kuka Mäntsälästä hyötyy, minä ymmärrä en. / No onko Mäntsälässä tylsää, kyllä varmaan on / Kuka Mäntsälästä tykkää, minä ymmärrä en.

Hymähdän ääneen. Toivottavasti tämä ei ole enne.

Lopulta pääsemme perille. Peter Lindholm ajaa bussin peräkärryineen Mäntsälän urheilupuiston nurmikentälle. Tästä kuulemma nousemme. Myös jännitys alkaa nousta.

Pilottimme Peter Lindholm on pallon sisällä valmistelemassa sitä lentokuntoon. Palloon on ensin puhallettu ilmaa puhaltimella. Lopuksi ilma kuumennetaan polttimen avulla ja pallo nostetaan ilmaan.

Tuntuu hyvältä odottaa jotakin näin kovasti. Koronan vuoksi moni iloa tuottava puuha on ollut pannassa pitkään, eikä esimerkiksi kaukomatkailu tässä maailmantilanteessa tunnu hyvältä ajatukselta. Onneksi elämysten perässä voi lähteä myös ihan lähelle!

Hommasta tekee kiinnostavan myös osallistaminen: kuumailmapallolennolla olemme jokainen paitsi matkustajia myös työntekijöitä – isoa palloa ei saa taivaalle kuin yhteistyöllä.

Lindholmin avustuksella puramme pallon varovasti ulos peräkärrystä ja alamme levittää sitä nurmelle. Kangas on kuin valtava, pitkulainen makkara, joka jatkuu ja jatkuu.

Kun pallo lepää maassa koko komeudessaan, Lindholm alkaa täyttää sitä polttomoottorikäyttöisellä puhaltimella. Ensin palloon puhalletaan kylmää ilmaa. Vasta kun pallo on tarpeeksi täynnä, se voidaan nostaa pystyyn.

Sitä mukaa kun pallo alkaa täyttyä, myös jännitys kohoaa. ”Nyt kaikki palloon”, Peter Lindholm huutaa äkkiä.

Nostan lapsen korin pohjalle ja kiipeän itse perässä. Enää puuttuu puoliso, missä hän on? Vielä kuvaamassa! Mies pistää juoksuksi ja heilauttaa itsensä rivakalla liikkeellä koriin.

Laskeuduimme keskelle apilapeltoa Tuusulassa. Pallo piti työntää hiekkatielle, jossa se tyhjennettiin, viikattiin ja pakattiin peräkärryyn. Osa matkustajista jäi koriin painoksi, jotta pallo ei pyri uudestaan taivaalle.

Ja sitten, ykskaks, olemme ilmassa. Ensin viisi senttiä, metri, kymmenen metriä. Lentokorkeus kasvaa nopeasti, ja korin yli kurkotellessa ottaa mukavasti mahanpohjasta. Minulla on lievä korkeanpaikankammo, mutta täällä ei pelota. Luotan pilottiimme ja hänen ammattitaitoonsa. Tosiasiassa edes Lindholm ei tiedä, minne pallo meidät vie. Sitä ei voi ohjata eikä lentosuuntaan voi vaikuttaa.

Sattumanvaraisuus onkin yksi lentämisen viehätyksistä: koska pallon etenemistä ei voi kontrolloida, pitää vain uskaltaa heittäytyä tuulen vietäväksi.

Ajatus on samaan aikaan todellinen ja runollinen. Tällaista siis on leijua! Pysyä täysin paikoillaan, mutta samalla liikkua ilmassa äänettömästi. Ajelehtia, keinahdella kevyesti. Juuri hitaus ja hiljaisuus on kiehtovaa: tuntuu kuin sulautuisi luontoon saumattomasti.

Niin, luonto. En näe kaipaamiani kauniita rakennuksia vaan enimmäkseen metsää ja peltoa. Harvat rakennukset ovat nekin latoja ja erottuvat enää pikkuruisina. Mutta enää se ei harmita. Oivallan, että vaikka olen aina rakastanut metsää, en ole koskaan nähnyt puita kuin yhdestä perspektiivistä. En ole nähnyt, miten kauniisti suuren männyn paksut latvaoksat kaareutuvat. Enkä ole tajunnut, että lakoontunut viljapelto näyttää yläilmoista taiteelliselta, kuin maalarin siveltimen vedoilta.

Pelkistetyt maisemat rauhoittavat, ja vapauden tunne on huima. Myös lapsi on vaikuttunut.

”Kerron tästä eskarissa huomenna, uskookohan kukaan?”

Itsestäkin tuntuu uskomattomalta. Tätä kokemusta on mahdoton verrata mihinkään.

Pallo lentää tasaisesti ja ääneti, oikeastaan leijuu. Pallon nopeus on sama kuin tuulen, minkä vuoksi korissa ei tuule lainkaan. Kuusivuotias tyttäremme tarkkailee maisemia.

Olen ollut niin tohkeissani fiilistelemään lentoa, että olen unohtanut kuvata. Kaivan kännykän esille ja kurotan niin kauas kuin kykenen ikuistaakseni kaiken lintuperspektiivistä näkemäni. Samalla hirvittää: nyt ote kännykästä ei saa livetä.

”Niin, jos se tippuisi vaikka tuon alapuolella olevan hevosen päähän, tulisi pahaa jälkeä”, puolisoni heittää.

Kommentti naurattaa, vaikka oikeassa hän tietysti on. Ylitämme parhaillaan hevostilaa, ja Peter Lindholm toivoo, että yksikään hevonen ei säikähdä ja pillastu. Huoli ei ole aiheeton, sillä kuumailmapallon poltin suhahtelee aika ajoin äänitaajuudella, jonka sanotaan häiritsevän hevosia. Kaikki sujuu kuitenkin hyvin.

”Ne ovat varmaankin jo tottuneet”, Lindholm arvelee.

Lennämme 400 metrin korkeudessa, ja vaikka kello lähestyy jo iltaseitsemää, aurinko lämmittää edelleen mukavasti. Tuulta ei tunnu lainkaan, koska nopeutemme on sama kuin tuulen. Rohkeimmat ovat riisuneet paitahihasilleen, minäkin olen luopunut takistani.

Nyt voi todeta, että olemme arjen yläpuolella. Kotona odottavat tiskit, vaatevuoret, kuopuksen likaiset kestovaipat ja maksamattomat laskut, mutta en mieti niitä nyt.

”Taivas on niin suuri”, lapsi sanoo ykskaks.

Ja jatkaa: ”Milläköhän pilvellä Sulo on, luuletko, että jollain pilvellä”, hän jatkaa.

Liikutun. Olemme menettäneet keskimmäisen lapsemme ja puhumme, että veli on taivaassa. Halaan esikoistani ja puhumme hetken pikkuveljestä. On lohdullista, että hän kulkee mukanamme kaikkialle.

Kun olemme lentäneet reilun tunnin, Lindholm alkaa valmistella laskeutumista. Edessä häämöttävä pelto vaikuttaa sopivalta siksikin, että Lindholm tuntee sen omistajan.

”Kaikille pelloille ei sovi laskeutua, sillä kaikki maanviljelijät eivät tykkää kuumailmapalloilijoista”, Lindholm sanoo.

”Missä olemme nyt?” joku matkustajista kysyy.

Se onkin hyvä kysymys, sillä lentäessä ajan ja etäisyyksien taju on kadonnut kokonaan.

”Tuusulassa”, Lindholm vastaa.

Se tarkoittaa, että olemme taittaneet ilmassa noin 15 kilometriä.

”Laittakaa polvet koukkuun, jaloilla on hyvä joustaa. Ja olkaa varovaisia, ettette loukkaa itseänne, jos kori kaatuu”, Lindholm kehottaa.

Pallo menettää nopeasti korkeutta, ja sitten rytisee: kori osuu maahan, hypähtää ilmaan, tärähtää uudestaan maahan ja ponnahtaa taas ilmaan. Lindholm hyppää pellolle ja kehottaa puolisoani ja toista raavasta matkustajaa tekemään samoin: nyt tarvitaan voimaa pitämään pallo maassa, jotta kaikki kyytiläiset pääsevät turvallisesti pois korista.

Kipuan reunan yli ja autan lapsen perässäni. Hän säntää isänsä luo, minä jään hetkeksi istumaan keskelle vehreää apilapeltoa ja sulattelen kokemaani. Olipahan seikkailu!

Eikä se lopu vieläkään. Pallo pitää näet tyhjentää ilmasta, kasata ja taitella siististi takaisin peräkärryyn. Jokaista käsiparia tarvitaan.

”Tässähän joutuu kunnolla hommiin”, yksi matkustaja huudahtaa, mutta äänessä kuuluu tyytyväisyys.

On kiva osallistua, olla osa tiimiä. Nämä ovat myös ainutkertaisimmat talkoot, joihin olemme päässeet!

Kun kulkuvälineemme on pakattu kärryyn, Peter Lindholm kutsuu koko porukan koolle vielä kertaalleen.

Auringon jo laskiessa kohotamme kuohuviinimaljat hiljaisella hiekkatiellä apilapellon kupeessa. Elämyksille ja yhteistyölle! Minä kilistän mielessäni myös lähimatkailulle ja hienolle Suomen luonnolle.

Esimerkiksi laskuvarjohyppy ei olisi minua varten, sillä en kaipaa elämääni äärikokemuksia, vaan tasaisen hyvää ja kaunista. Sitä kuumailmapallolento on.