David Popa maalasi huhtikuussa Itäiselle Käärmeluodolle valtavan muraalin. Vauva-aiheisella teoksella Popa haluaa juhlistaa syntymää ja elämää.

Harva sitä ehti nähdä.

Lauttasaaren länsipuolella sijaitsevalle Itäiselle Käärmeluodolle ilmestyi kevään aikana valtava maalaus.

Maalauksen näki parhaiten ilmasta käsin, sillä teos oli maalattu suoraan kallion pintaan.

Taiteilija David Popa maalasi huhtikuussa Itäiselle Käärmeluodolle kuvan vastasyntyneestä vauvasta.

Kaksi käsiparia pitelee hellästi ja suojelevasti vastasyntynyttä vauvaa, ympärillä meri velloo tummana.

Nyt sade ja aallot ovat jo huuhdelleet tarkat ääriviivat pois, ja niin oli tarkoituskin, sillä teos maalattiin ympäristöystävällisillä aineilla kallion pintaan.

Miten vauvamaalaus toteutettiin syrjäiselle luodolle ja kuka oli teoksen takana?

New Yorkissa varttunut David Popa asuu nykyisin perheineen Espoossa.

Huhtikuussa Espoossa asuva taitelija David Popa hyppäsi sup-laudalle.

Meri oli vielä kylmää, mutta Popan päällä oli kuivapuku suojaamassa melojaa.

Luodolle aiemminkin maalannut Popa oli löytänyt sopivat saaren projektiaan varten eräällä tutkimusmatkallaan.

Silloin hän oli noussut Itäiselle Käärmeluodolle ja kokenut jotain voimakasta, lähes myyttistä.

Luoto oli puhutellut Popaa, ohjaillut oikeaan.

”Vähän niin kuin kuvanveistäjä Michelangelolle, jonka mukaan kivi paljastaa, mitä sen sisällä on”, hän kertoo.

Itäisen Käärmeluodon karut kalliot olivat näyttäneet taiteilijalle inhimillisiä muotoja: Tuossa menevät verisuonet, tuossa voisi olla sydän.

Popan valinta oli lopulta selvä: Tällä luodolla hän viihtyisi.

David Popa käyttää teoksissaan poispeseytyviä maapigmenttejä.

Luodon rosoiseen kallioon Popa maalasi halkaisijaltaan parinkymmenen metrin teoksen vastasyntyneestä vauvasta.

Popan oma kuopus, poika, oli syntynyt vuotta aikaisemmin.

Tuoreessa muistissa oli vielä vaarallisesti edennyt synnytys, vanhempien avuttomuus ja lopulta helpotus terveenä syntyneestä vauvasta.

Koronavuosikin oli vaikuttanut Popaan.

”Vuosi oli ollut niin hullu, täynnä kuolemaa.”

Mutta nyt horisontissa näkyi valoa, Popa tuumi. Ehkä pandemiakin saataisiin voitettua.

Projektista syntyi yhteistyössä taiteilija Juuso Hämäläisen kanssa teos Born of Nature II.

Siinä taiteilijat juhlistavat elämää ja syntymää.

Born of Nature II yhdistää maalausta, valokuvausta, videokuvausta, musiikkia ja 3d-mallinnosta.

Kalliomuraaleissa David Popa pystyy yhdistämään useita mielenkiinnon kohteitaan: taiteen, luonnossa liikkumisen sekä urheilun.

Maalauksen Popa toteutti myrkyttömillä ja luonnollisilla väriaineilla, joita hän sekoitti meriveteen. Mustaa väriä Popa sai aktiivihiilestä.

Tarkemmin työmetodeistaan Popa kertoi tammikuussa 2020 HS Espoo -lehdelle.

Väreinä Popa käyttää luonnonmukaisia, poispeseytyviä ja myrkyttömiä maapigmenttejä.

Seitsemänä peräkkäisenä aamuna Popa meloi sup-laudallaan luodolle ja iltaisin takaisin mantereelle.

Lauttasaaren Särkiniemenpuistosta luodolle on matkaa reilu kilometri. Selkä on avointa merta, ja suojaa on heikosti saatavilla.

”Se olikin hyvin pelottavaa. Muutamana iltana meri oli muuttunut aika rajuksi”, Popa muistelee.

”Toisaalta se on yksi syy, miksi teen näitä projekteja: haluan kokea seikkailuja luonnossa.”

Valmista tuli juuri sopivasti 22. huhtikuuta. Silloin koko maailma juhlisti Maan päivää.