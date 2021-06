Haagalaisaktiivit pistivät Paatsamatien asemakaavamuutoksen valituksilla vuosiksi jäihin. Kaupungin mielestä varjot eivät vähennä Alppiruusupuiston virkistysarvoja.

Haagan Alppiruusupuisto on maailmankin mittakaavassa erityinen.

Jopa viiteen metriin kohoavat ikivihreät alppiruusut luovat viidakon tunnelmaa, jota kulkijat pääsevät imemään sisäänsä lehvästöjen alta kulkevilta pitkospuilta.

Sosiaalisen median myötä Alppiruusupuiston maine ainutlaatuisena kaupunkiluontokohteena on kirinyt. Se kerää parhaaseen kukinta-aikaan tätä nykyä jopa kymmeniä tuhansia kävijöitä.

Asukasaktiivien mukaan tämä näky on nyt uhattuna.

Aivan alppiruusujen vieressä, osoitteessa Paatsamatie 10, sijaitsee toinen väriloistoltaan vaikuttava kohde, nimittäin Iskun vanha varastorakennus. Sen seinillä on valtavasti tuoreita ja värikkäitä graffitimaalauksia.

Maaliskuussa vuosien valituskierteen jälkeen astui voimaan asemakaavamuutos, jonka myötä kyseinen tontti muutetaan varastojen korttelialueesta asuinkerrostalojen alueeksi. Iskun varasto puretaan tämän vuoden aikana uusien talojen tieltä.

Paatsamatielle suunnitellut kerrostalot rakennuttaa Pohjola Rakennus Oy.

Kerrostalojen vaikutuksia ympäröivään alueeseen on haagalaisaktiivien mukaan vähätelty.

Haagalaisen Hilkka Yli-Härsilän mukaan alueen muita rakennuksia korkeammat kerrostalot varjostavat viereistä Alppiruusupuistoa vakavammin kuin mitä kaupunki on antanut ymmärtää. Puisto kulkee aivan Paatsamatien kyljessä sen itäpuolella.

Talorintaman varjot tulevat ulottumaan pitkälle ja leikkaavat puistokävijöiltä valoa etenkin keväällä ja syksyllä, mutta myös kukinta-aikaan alkukesästä.

Yli-Härsilä on yrittänyt yhdessä muiden aktiivien ja Pro Haaga yhdistyksen kanssa vaikuttaa asemakaavaan adressilla ja blogilla sekä tekemällä valituksia.

Helsingin hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi valitukset helmikuussa 2020, eivätkä valittajat saaneet lupaa vetää asiaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Kuvassa näkyvän auringon kohdalle nousee kuusikerroksisia asuintaloja, jotka tulevat varjostamaan Alppiruusupuistoa. Kuvan oikealla puolella puiston eteläinen sisäänkäynti.

Yli-Härsilä kritisoi kaupungin teettämiä Alppiruusupuistoon liittyviä selvityksiä, jotka käsittelevät pääosin sitä, aiheutuuko kasvavasta varjoisuudesta haittaa itse kasveille.

Puiston virkistysarvo auringonlaskujen näkökulmasta on hänen mukaansa jätetty huomiotta.

Kaupungin arviossa todetaan alppiruusuistutusten ja kaavaillun rakentamisen välissä olevan katu- ja metsävyöhyke, joten suunniteltujen rakennusten varjot ylettyvät lähimpiin istutuksiin asti vain iltaisin kasvukauden alussa ja lopussa.

Aluetta kaavoittanut arkkitehti Nina Välkepinta-Lehtinen korostaa juuri metsävyöhykkeen merkitystä.

”Puusto siinä välissä varjostaa jo itsessään Alppiruusupuistoa. Varjostustutkielmien mukaan rakentaminen ei tilannetta merkittävästi heikennä.”

Aktiivien kritiikki kohdistuu myös kyseisiin varjostustutkielmiin, joissa tontin ja puiston välisten puiden varjot näytetään yhtä peittävinä kuin tulevien talojen.

Välkepinta-Lehtiselle kritiikki on tuttua.

”Tutkielmat on tehty erittäin huolella ja kun niistä asukaspalautetta saatiin, niitä tarkennettiin ja laadittiin myös useammille ajankohdille, suunnitelmien mukaisilla korkeuksilla ja siellä olevalla puustolla. Kyllä ne pitävät paikkaansa niin pitkälle, kun ne on voitu tehdä kaavoitusvaiheen tiedoilla.”

Kaupungin teettämässä varjostustutkielmassa puiden varjot näyttävät yhtä peittäviltä kuin rakennusten varjot. Ylärivillä nykytilanne ja alarivillä uusien talojen vaikutus elokuun iltatunneilla.

Välkepinta-Lehtinen muistuttaa Alppiruusupuiston laajuudesta. Paatsamatien rakentamisen vaikutukset ulottuvat hänen mukaansa vain pieneen nurkkaukseen puistosta.

”Nämä ongelmat ovat ehkä enemmän mielikuvaa kuin todellisuutta. Ehkä jokunen ilta-auringonsäde jää siivilöitymättä, mutta ei se koko puiston viihtyisyyttä mitenkään heikennä.”

Valituskirjeessä hallinto-oikeuteen huomautetaan, että juuri rakennusten varjoon eniten jäävällä alueella on näköalatasanne ja penkkejä.

Iskun varaston purkaminen tuo tilaa kahdelle kerrostalolle, mutta muut joudutaan rakentamaan Orapihlajapuiston kallioiselle alueelle. Siellä kulkee tätä nykyä yhteys Alppiruusupuistoon. Myös tämän yhteyden siirtyminen on ollut valituksien kohteena.

Haagaa tiivistetään tulevina vuosina paljon Raide-Jokerin vuoksi. Silti kaavamuutoksiin tyytymättömät ovat ihmetelleet, miksi Paatsamatien tyhjä osuus täytyy änkeä kokonaan täyteen kerrostaloja?

Välkepinta-Lehtisen mukaan kaavoituksessa on katsottu, että koska Paatsamatie on muutenkin rakennettu asuinkäyttöön, niin neljä taloa on perusteltua.

”Siitä on haluttu rakentamiskelpoinen kokonaisuus. Näin sijoitettuna talot täydentävät luontevasti Laajasuontien ja Paatsamatien varsien rakentamista.”

Auringonsäteitä elokuisena iltana Alppiruusupuiston eteläosassa.