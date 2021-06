Asematunnelin Kompassitason lattiaan muodostuu jatkuvasti mystisiä mustia märkiä läikkiä. Metroaseman isännöitsijän mukaan ongelma on kiusallinen, mutta syytä huoleen ei ole.

MYSTISET mustat märät läikät kummastuttavat ohikulkijoita Helsingin Rautatientorin metroaseman rullaportaiden edustalla.

Pieniä mustia vesilätäkköjä muodostuu jatkuvasti Kompassitason kivilattiaan. Läikkiä on myös metroaseman laiturialueella.

Mistä vettä tihkuu? Tikittääkö lattian alla aikapommi – vuotava putki kenties?

”Siitä ei ole kysymys. Se olisi sitten ihan toisenlainen tarina, jos näin olisi”, sanoo Rautatientorin metroasemakiinteistön tekninen isännöitsijä Raimo Hinkkanen

”Kyseessä on pieni rakennevuoto.”

HINKKANEN kertoo, että katon vesieristeessä on muutamia pieniä reikiä, jotka tihkuttavat vettä Kaivokadulta ja yläkerran lippuhallin lattian läpi Asematunneliin. Tätä tapahtuu etenkin kovien sateiden jälkeen.

”Kun sataa, kadusta pääsee vettä aina läpi, vaikka katu olisi kuinka asfaltoitu. Ei mitään dramaattista.”

TIHKUVA vesi aiheuttaa pitkällä aikavälillä sen, että Kompassiaukion lattiaan pääsee syntymään tummaa kulumaa.

Hinkkanen korostaa, että katosta tippuva vesi ei ole vika. Katto- tai lattiaremonttiin ei sen vuoksi ole tarvetta. Yläkaton vesieristeen käyttöikä on 50–60 vuotta. Viimeksi se on vaihdettu vuonna 1982, kun metroasema on rakennettiin.

”Lattialle tehdään normaalia ylläpitosiivousta ja silloin tällöin hieman raskaampi hionta ja pesu. Nykyään, kun talvetkin ovat mitä ovat, niin vettä tulee katosta ympäri vuoden.”

Hinkkasen mukaan katon läpi tihkuva vesi on ollut jo jonkin aikaa kiinteistönhaltijan eli HKL:n tiedossa. Asia ei kuitenkaan vaikuta rakennuksen turvallisuuteen.

”Toki se on kiusallista. Paino on kuitenkin siinä, että tämä on puhtaasti vanhan rakennuksen ominaisuus, ei vika.”

HINKKANEN kertoo, että HKL kerää mielellään rakennuksen käyttäjien huomioita. Useat valvovat silmät huomaavat pelkkää henkilökuntaa nopeammin mahdolliset viat, joihin voidaan tarvittaessa reagoida.

”Mustista lätäköistä raportoiminen on ihan hyvä huomio sinänsä. Tällä kertaa asia ei kuitenkaan aiheuta toimenpiteitä.”

”Henkilöturvallinen liikennöinti metrolla jatkuu ihan normaalisti”, Hinkkanen rahoittelee.