Humalaiset virtsaavat jatkuvasti päiväkodin leikkipuistoon Punavuoressa – Nyt lapset vaativat sikailulle loppua: "Me leikimme täällä"

Punavuoressa kyllästyttiin Sinebrychoffin puiston pussikaljoittelijoiden törkeään käytökseen. Lapset tekivät kylttejä, joissa vaaditaan aikuisia lopettamaan roskaaminen ja leikkipuistoon pissaaminen.

”Me leikimme täällä joka päivä, tämä ei ole vessa.”

”Vie roskasi pois. t. lapset.”

Tällaisiin kyltteihin saattavat julkivirtsaajat ja roskaajat nyt törmätä Sinebrychoffin puistossa Punavuoressa.

Tempauksen primus motor on punavuorelainen Iina Paronen, joka aiemmin kesäkuussa kyllästyi lopullisesti ihmisten sikailuun puistossa.

”Tämän kevään aikana puiston tilanne on räjähtänyt käsiin.”

Kahden päiväkodin leikkipuistot ovat osa Sinebrychoffin puistoa.

”Meni kuppi nurin, kun viereisen talon asukas otti kuvan, jossa rivi – en sano herrasmiehiä mutta miesoletettuja – pissaa päiväkodin puistoon aidan läpi, yksi leikkipuiston sisällä.”

Hotelli helpotukseksi ovat eräät erehtyneet luulemaan myös läheistä Telakanpuistikon leikkipaikkaa.

”Ihmiset eivät varmaan oivalla, että he käyvät ihan oikeasti päiväkodin pihalla tarpeillaan.”

Parosen mukaan ilmiö ei ole uusi, mutta se on tuntunut kiihtyneen kuluvan kesän aikana. Hän kertoo, että aiemmin kesäkuussa päiväkodin opettajat siivosivat pihaa puolitoista tuntia ennen kuin lapset päästettiin leikkimään.

Roskaisuus on aihettunut päiväkodin opettajille ylimääräistä työtä.

Laput ovat kirjoittaneet Parosen lapset ja hänen lapsensa ystävä. He käyvät yhdessä alueen päiväkodeista.

”Ainahan siellä on pissailijoita näkynyt, mutta ei tässä laajuudessa.”

”Liuta nippusiteitä kouraan, ja kävimme saman tien viemässä kyltit. Tällaista kansalaisaktivismia vai liekö tottelemattomuutta.”

Paronen sanoo, että kaupunki on hiljattain tuonut puistoon lisää siirrettäviä vessoja. Eilen keskiviikkona nämä olivat kuitenkin likaisuuden vuoksi lähes käyttökelvottomassa kunnossa.

”Ei tästä tarvitse tehdä festarialuetta, vaan ihmisten pitäisi osata käyttäytyä meidän yhteisissä puistoissa ihan niin kuin muuallakin.”

Ongelma tuntuu olevan myös asenteissa.

”Yläpuistossa kukkii ihan älyttömän kaunis rhododendron. Sen alusta on täynnä käytettyä vessapaperia.”

Paronen on kasvanut Punavuoressa ja asunut siellä vuodesta 1986. Hän pitää puistossa lauantaiaamuisin jumppaa, joten hän on nähnyt sen kunnon monena aamuna ennen kaupungin siivoajien saapumista.

Voivatko kyltit tuoda muutoksen?

”Toivon, että ne vaikuttavat edes yhteen tai kahteen ihmiseen.”

”Puisto ei ole meidän enempää kuin kenenkään muunkaan, mutta olisi kiva pitää puisto puistona eikä vessana ja roskiksena.”

Paronen on myös pistänyt ”Pidetään Koffin puisto siistinä” -tapahtuman pystyyn tulevalle perjantaille.

”Ajatuksena on, että alueella asuvat menevät puistoon piknikille. Jos he näkevät häiriökäyttäytymistä, he voivat sanoa, että vessat ja roskikset ovat tuolla.”

