Helsingin kaupunginmuseolle lahjoitettiin yli sata vuotta vanha valokuva-albumi. Tutkija Satu Savia alkoi selvittää, keitä kuvissa olevat vangit olivat.

Tilaajille

Tutkija Satu Savian mukaan on hyvin harvinaista, että museolle tarjotaan yli sata vuotta vanhoja kuvia.

Joukko miehiä katsoo kaltereiden takaa suoraan kameraan.

Ikkunalaudalla on kukkia. Miehet eivät ole mitenkään riutuneen oloisia, vaan pikemminkin hyvissä sielun ja ruumiin voimissa. Joku jopa hymyilee.

Keitä he oikein ovat, missä heidät on kuvattu ja kuka mustavalkoisen kuvan on ottanut?