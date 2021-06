Sydäniskurin avulla on pelastettu kymmeniä ihmisiä Suomessa. Moni ei kuitenkaan tiedä, missä lähin sydäniskuri sijaitsee.

Esimerkkimalli defibrillaattorista eli sydäniskurista. Laitteessa on selkeät ohjeet käyttäjille, jotka eivät ole ennen laitteeseen koskeneet.

Lauantaina 12. kesäkuuta Suomen ja Tanskan välisessä jalkapallo-ottelussa tähtipelaaja Christian Eriksen lyyhistyi kentälle.

Häntä elvytettiin defibrillaattorin avulla. Defibrillaattori saatiin paikalle minuuteissa, ja Eriksenin tilanne näyttää nyt vakaalta.

Lauantain tapahtumat herättivät monet ihmiset pohtimaan omaa lähiympäristöä. Mistä lähin defibrillaattori löytyisi, jos omalle kohdalle sattuisi vastaavanlainen tilanne? Ja osaisiko joku käyttää sitä?

Defibrillaattori, eli sydäniskuri, on ensiapuun tarkoitettu laite. Sillä pyritään palauttamaan sydämen normaali toiminta. Defibrillaattori on suunniteltu niin, että kuka tahansa voi käyttää sitä ja laite antaa käyttäjälle ohjeita. Monet jännittävät sen käyttöä turhaan.

”Sellainen yleinen harhaluulo on, että laitteella voisi vahingossa antaa sähköiskun turhaan, mutta näin ei ole. Laite antaa iskun vasta silloin, kun se katsoo sen tarpeelliseksi”, kertoo Sydänliiton kehittämispäällikkö Mari Blek-Vehkaluoto.

Sydänliitto ylläpitää yhdessä Suomen Punaisen ristin ja Elvytysneuvoston kanssa defi.fi -karttapalvelua, josta näkee missä palveluun rekisteröidyt sydäniskurit sijaitsevat. Myös 112 Suomi-sovellus hyödyntää defi.fi-palvelun tietoja ja näyttää kymmenen käyttäjää lähimpänä olevaa sydäniskuria.

Lauantain jälkeen defi.fi-palvelun kävijämäärissä näkyi Blek-Vehkaluodon mukaan selvä piikki.

”Myös meidän elvytystestissä, jossa voi testata omia elvytystaitoja, on ollut enemmän kävijöitä lauantain tilanteen jälkeen.”

Lue lisää: Ihmisellä saattaa olla "hiljainen sydänkohtaus", vaikka olo olisi lähes normaali – Lääkärit kertovat oireista, joiden ilmaantuessa hoitoon pitää hakeutua heti

Hätätilanteessa ensimmäinen askel on aina soittaa hätänumeroon 112 ja seurata sieltä saatuja ohjeita. Elvytystilanteessa jokainen sekunti on kuitenkin ratkaiseva, sillä selviytymismahdollisuudet pienenevät noin 10 prosentilla joka minuutti.

Ambulanssi ei aina ehdi ajoissa paikalle, ja siksi selviytyminen onkin usein lähellä olevien ihmisten käsissä. Tällaisessa tilanteessa sydäniskuri voi pelastaa.

Laitteen onnistumisprosentti on hyvä.

”Jos elvytys ja sydäniskurin käyttö saadaan aloitettua alle viidessä minuutissa, niin jopa 75 prosenttia potilaista selviää”, kertoo Blek-Vehkaluoto.

Arviolta Suomessa on pelastettu jo kymmeniä ihmishenkiä sydäniskurin avulla.

Ensiapu – miten toimia? Soita puhelinnumeroon 112 ja seuraa sieltä saatuja ohjeita

Aloita paineluelvytys. Paineluelvytys korvaa sydämen työtä ja sillä saadaan ostettua aivoille lisäaikaa kunnes sydäniskuri saadaan paikalle.

Jos sydäniskuri löytyy lähistöltä, pyydä joku hakemaan se ja ota se käyttöön. Näet lähimpien sydäniskureiden sijainnit joko defi.fi -palvelusta tai 112 Suomi-sovelluksesta.

Seuraa sydäniskurin antamia ohjeita.

Sydäniskuri pyrkii palauttamaan sydämen normaalin toiminnan uudestaan.

Laite analysoi sydämen toimintaa ja antaa iskun vain silloin kun se on tarpeen.

Blek-Vehkaluoto iloitsee ihmisten lisääntyneestä kiinnostuksesta sydäniskureita kohtaan. Tosipaikan tullessa voi olla suuri etu siitä, että tietää missä lähin sydäniskuri sijaitsee. Jos esimerkiksi on selkeä muistikuva siitä, missä kohtaa vaikkapa lähikaupan seinältä laite löytyy, voi se huomattavasti nopeuttaa toimintaa kriittisessä tilanteessa.

”Ylipäätänsä kannattaa oman arkiympäristön ja esimerkiksi mökin ympäristön sydäniskurit katsoa etukäteen, jotta tietää missä niitä on saatavilla. Se on sellaista hyvää arjen turvallisuuden parantamista.”

Sydänliiton vuonna 2019 tekemän kyselyn mukaan moni tietää, mikä defibrillaattori on ja että kuka tahansa voi sitä käyttää. Ongelma on pikemminkin se, ettei laitteita joko ole riittävän lähellä tai niitä ei ole saatavilla.

”Suomessa on tällä hetkellä noin 4 700 rekisteröityä laitetta. Verrattuna muihin pohjoismaihin ja moneen muuhun Euroopan maahan se on aika vähän. Esimerkiksi sekä Ruotsissa että Tanskassa on 20 000 laitetta.”

Suomessa ei myöskään ole lainsäädäntöä, joka velvoittaisi hankkimaan sydäniskureita tietyille julkisille paikoille. Esimerkiksi Lontoossa sydäniskuri löytyy suurimmalta osalta kaupungin 270 metroasemista.

Monet suomalaiset liikkeet ja yritykset ovat kuitenkin itsenäisesti tehneet päätöksen ostaa sydäniskuri työpaikalle. Ne sijoitetaan kuitenkin usein työpaikan seinien sisälle, jolloin ne eivät välttämättä ole saatavilla työaikojen ulkopuolella.

”Pahimmassa tapauksessa ne ovat vielä siellä työpaikan sisälläkin lukkojen takana. Helposti unohtuu, että olisi hyvä muistuttaa työpaikalla, että meillä on tällainen ja se sijaitsee täällä.”

Sijainnin ja saatavuuden lisäksi ratkaisevaa olisi, että mahdollisimman moni sydäniskuri olisi rekisteröity. Laitteella ei voida antaa ensiapua, jos tietoa sen olemassaolosta ei ole. Suomesta löytyy arviolta jopa muutama tuhat rekisteröimätöntä sydäniskuria. Blek-Vehkaluoto toivoo tähän muutosta.

”Jos naapurirakennuksessa on sydäniskuri saatavilla, mutta elvyttäjä ei tiedä sitä, niin silloin se ihmishenki on kyllä täysin turhaan menetetty. Toivoisin kaikilta yhteisvastuullisuutta tässä asiassa. Vaikka se laite olisi hankittu työpaikan käyttöön, niin sillä pystyy silti palvelemaan koko lähiympäristöä. Se olisi todella tärkeä.”

Lue myös: Christian Eriksen saa tahdistimen, ura todennäköisesti ohi