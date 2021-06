Vanhankaupunginkoskella oleva entinen koulukiinteistö tulee myyntiin. Sen vanhin osa on rakennettu 1898, ja rakennus oli teollisuuskäytössä yli 50 vuotta.

Minkälaiseen uuteen käyttöön Metropolia-ammattikorkeakoulun vanha tiilirakennus voitaisiin ottaa Vanhankaupunginkosken juurella?

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti toukokuun lopun kokouksessaan laittaa myyntiin kaupungin omistamia kiinteistöjä, joista yksi oli Metropolian rakennus.

Tämä kevät oli Metropolian opiskelijoille viimeinen osoitteessa Hämeentie 161. Kesällä on muutto, kun Metropolian koko kulttuurialan koulutus keskitetään Arabian kampukselle Hämeentie 135:een.

”Hämeentie 161:ssä on ollut kolme opintolinjaa: elokuva- ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja 3d-animointi ja visualisointi”, kertoo Metropolian verkkoviestinnän asiantuntija Pekka Perälampi.

Muista Metropolian käytössä olleista rakennuksista Helsingissä on luovuttu jo aiemmin, kun Myllypuron kampus valmistui Itä-Helsinkiin.

Myllypuron ja Arabianrannan lisäksi Metropolialla on kampukset Espoon Karamalmilla ja Vantaan Myyrmäessä.

Ennen kuin Metropolian toiminta elokuussa 2008 alkoi, Hämeentie 161 toimi Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian tiloina. Metropolia syntyi, kun Stadia ja EVTEK-ammattikorkeakoulu yhdistettiin.

”Rakennuksen myyntiä aletaan valmistella kesälomien jälkeen, ja ensi vuonna se voisi tulla myyntiin”, kertoo aikataulusta Helsingin kiinteistökehityspäällikkö Ilkka Aaltonen.

Aaltosen mukaan ei ole vielä mietitty, mihin käyttötarkoitukseen rakennus soveltuisi.

”Kaupallinen käyttö tai kulttuurikäyttö voisivat olla mahdollisia. En tiedä soveltuisiko se asunnoiksi?” Aaltonen pohtii.

Aaltosen mukaan alue voisi sopia vaikka kulttuurialan tapahtuma-alueeksi, koska se on kauniilla paikalla Vanhankaupunginkosken rannalla.

Vanhankaupunginkosken rannalla olevassa rakennuksessa on 5 729 huoneistoneliötä.

Aaltonen uskoo, että kiinnostuneita ostajia on.

”Kiinteistöllä on kaunis ympäristö, hyvä sijainti ja saavutettavuus. Se varmasti kiinnostaa.”

Aaltonen ei ala arvioida, miten paljon tulevan ostajan pitää paikasta maksaa. Hintaan vaikuttaa tuleva käyttötarkoitus, eli miten paljon pitää rakentaa lisää ja pitääkö jotakin purkaa. Hänen mukaansa on mahdollista, että kiinteistöllä on useampiakin ostajia.

Kun myyntiä aletaan valmistella, pohditaan vielä tarkemmin käyttötarkoitusta.

Helsingin kaupungin omistamista vanhoista kouluista on aiemminkin rakennettu tiloja uuteen käyttöön. Aaltonen ottaa esimerkiksi Kansakoulunkatu 3:n, joka oli vanha koulu. Sittemmin tila oli kaupunkisuunnittelun toimistotilana, ja uusi omistaja on kunnostanut rakennuksen toimistokäyttöön.

Arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema Hämeentie 161:n vanhin osa on valmistunut jo 1898. Se on asemakaavassa suojeltu. Viimeisin arkkitehtitoimisto Sarcin suunnittelema laajennus on tehty vuonna 2005.

Kiinteistö oli yli 50 vuotta teollisuuskäytössä ensin kutomona, värjäämönä ja sitten kehräämönä 1950-luvulle saakka. Sen jälkeen Helsingin kaupunki osti kiinteistön. Tilat otettiin viereisellä tontilla toimineen Helsingin sähkölaitoksen käyttöön.

1990-luvulla rakennukset olivat muutaman vuoden tyhjillään. 1990-luvun lopulla ne kunnostettiin taiteiden ja viestinnän oppilaitoksen käyttöön.

