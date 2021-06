Helteiden myötä ruokarekkoja on ilmaantunut ympäri kaupunkia. Ne tarvitsevat sähköä, ja sitä vedetään kovaäänisistä aggregaateista.

Kaupunkilaisten iloksi Helsingin kaduilla ja puistoissa näkyy taas runsaasti ruokarekkoja ja -kojuja.

Maistuisiko kylmä juoma kesken puistokävelyn? Entä kuuma hampurilainen?

Monet ruokarekat kaipaavat toimiakseen sähköä, mutta jos sitä ei ole tarjolla, on turvauduttava aggregaatin energiaan.

Aggregaatin tasainen surina alkaa käymään helsinkiläisille tutuksi. Samalla pienhiukkasia leviää ilmaan.

Mitä sääntöjä aggregaattien käyttöön liittyy? Saavatko ne jyskyttää yötä päivää?

Helsingin kaupungin ympäristöseurannan ja valvontayksikön tiimipäällikkö Jari-Pekka Pääkkönen tietää kertoa, että tällä hetkellä kaupunki ei voi voimassa olevan lainsäädännön puitteissa kieltää tai muutoin säännellä aggregaattien käyttöä.

Aggregaattien käyttö ei siis edellytä lupaa.

”Se olisi jumalaton lupaviidakko, jos kaikkiin aggregaatteihin vaadittaisiin luvat. Niistä tulee normaalia kaupunkiääntä, kunhan äänet pysyvät sallituissa määrissä”, Pääkkönen sanoo.

”Ruokarekkojen asiakkaatkin karkaisivat, jos aggregaateista tulisi kovaa melua.”

Mikäli aggregaatin koko muuttuu suureksi ja ääni kovaksi, toiminta muuttuu luvanvaraiseksi.

”Esimerkiksi rakennustoiminnassa täytyy hakea lupaa ja tehdä meluilmoitus. Silloin puhutaan betoninmurskauksesta ja räjäytystoiminnasta”, Pääkkönen kertoo.

Erityisen häiritsevää melua ei kaupungissa saa aiheuttaa iltakymmenen ja aamuseitsemän välisenä aikana. Ruokarekkojen aggregaatit eivät yleensä pidä erityisen häiritsevää melua, joten ne saavat olla päällä vaikka läpi yön.

Helsingin kaupungin ympäristövalvonnan vs. tiimipäällikkö Kati Valkama on saanut tietoonsa muutamia tapauksia, joissa aggregaattien melusta on annettu palautetta kaupungille.

”Kesäaikaan ne häiritsevät ihmisiä enemmän, sillä ihmiset nukkuvat ikkunat auki”, Valkama kertoo.

”Jos jossain aggregaatin käyttö on erityisen häiritsevää, kaupunki voi katsoa, onko aggregaatin käyttöön mahdollisuuksia puuttua.”

Jatkossa näille kaupungin kutsumille ”ketterille kioskeille” tullaan tarjoamaan entistä enemmän sähköpisteitä, jotta aggregaattien käyttöä saataisiin hillittyä. Ketterällä kioskilla tarkoitetaan liikuteltavaa elintarvikehuoneistoa, joka on rekisteröity moottoriajoneuvoksi tai vaunuksi.

Kaupunkiympäristölautakunta antoi helmikuussa kaupunginhallitukselle lausunnon ruokarekkojen sähkön saatavuudesta.

Lausunnon mukaan kaupunki tulee tarjoamaan uusia sähköpisteitä erityisesti ruokarekoille erikseen määritellyissä myyntipaikoissa kantakaupungin alueella. Näin kaupunki voi sopimusteitse ohjata ruokarekkoja käyttämään myyntipaikan sähköpistettä.

Sähköt tulevat ruokarekkojen käyttöön ainakin Viikinrannan Pornaistenniemeen vuonna 2022.

Vihreiden valtuutettu Fatim Diarra teki aiheesta aiemmin valtuustoaloitteen.

