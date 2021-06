Vanhankaupunginkosken ruokarekkoja siirrettiin kauemmaksi kevyen liikenteen väylältä, sillä ruokaa jonottavien ihmisten ja pyöräilijöiden kesken sattui läheltä piti -tilanteita. Ruokarekat siirrettiin tilapäisesti pysäköintialueen suolaamisen ajaksi.

Puolitoista vuotta sitten Helsingin Vanhankaupunginkosken suvannon reunan valtasi ruokarekkojen rivistö. Alueesta tuli nopeasti suosittu oleskelupaikka kaupunkilaisten keskuudessa.

Tiistaina rekoista ei kuitenkaan näkynyt enää vilaustakaan. Niiden sijaan paikalle oli ilmestynyt isot kivet.

Lue lisää: Trendikkäiden ruokarekkojen rivistö valtasi yhtäkkiä syrjäisen parkkipaikan Helsingissä: ”Emme tiedä, miksi tämä paikka on muodostunut nyt näin suosituksi”

Toukolassa asuva Johanna Nuorteva on asiasta kummissaan. Hänellä on tapana käydä paikalla usein, sillä sinne on helppo mennä lasten kanssa ja sieltä saa hänen mielestään kaupungin parhaat falafelit.

”Tänne matkataan eri puolilta kaupunkia. Miksi tärkeä, pidetty ja paljon käytetty palvelu ajetaan alas?”

Nuortevan mukaan moni alueella ja sen lähistöllä asuva on ollut harmissaan ja pettyneitä, kun rekat katosivat yllättäen paikalta eikä kaupunki ilmoittanut asiasta mitään.

Hänen mielestään ruokaa, jäätelö ja virvokkeita tarjonneet kojut elävöittivät aluetta.

”Toivottavasti kaupungin paraatipaikkaa ei varata parkkipaikalle”, Nuorteva sanoo.

Vanhankaupunginkosken rannasta on tullut suosittu retkikohde erityisesti sen jälkeen, kun ruokarekat ilmestyivät paikkaan puolitoista vuotta sitten.

Ruokarekkoja ei olla häätämässä pois alueelta, kertoo tiimipäällikkö Jarmo Talvasto Helsingin kaupunkiympäristön alueidenkäytöstä.

”Ei syytä huoleen. Pysäköintiä on vain järjestetty alueella uudestaan.”

Talvaston mukaan Helsingin kaupunki sai jo viime kesänä paljon palautetta ruokarekoista, jotka olivat vaarallisesti kevyen liikenteen väylän varressa. Alueella sattui läheltä piti -tilanteita, kun ruokaa jonottavat ihmiset olivat jäädä pyöräilijöiden alle.

Ruokarekkoja rajattiin kauemmaksi pyöräilyreitistä kivien avulla. Näin rekkojen ja kevyen liikenteen väylän väliin saatiin noin kolmen metrin jonotustila. Talvasto kertoo, että pysäköintialuetta jouduttiin tämän vuoksi jonkin verran rajoittamaan.

”Toivotaan, että tämä lisäisi alueella liikkumisen turvallisuutta. Seuraamme, onko ratkaisu toimiva.”

Pysäköintialue myös suolattiin hiekan pöllyämisen estämiseksi. Ruokarekoille oli jätetty siirtokehotus täksi ajaksi.

Sulku kesti tiistaiaamupäivän. Nyt ruokarekat ovat jo palanneet alueelle.

alueelle on tehty alustava suunnitelma, jossa kevyen liikenteen väylä kulkisi uuden pysäköintialueen läpi. Näin pyöräilyreitti kulkisi erillään jalankulkijoista.

Jarmo Talvaston mukaan suunnitelmassa myös osoitetaan ruokarekoille paikat, joihin ne saavat pysäköidä. Paikkoja olisi noin kahdeksan. Lisäksi rekkojen käyttöön tulee sähköpiste.

Alueen muuta pysäköintiä rajoitetaan jonkin verran. Yhteensä katualueella olisi 67 pysäköintipaikkaa.

Suunnitelmat valmistuvat syksyllä, ja rakentamisen olisi määrä alkaa ensi vuonna.

”Tarkoituksena on parantaa alueen kokonaisviihtyisyyttä ja selkeyttää pysäköintijärjestelyjä”, Talvasto kertoo.