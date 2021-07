Koripalloilija ja tuleva Helsingin kaupunginvaltuutettu Shawn Huff on huolissaan helsinkiläislasten syrjäytymisestä. Nyt hän esittelee ratkaisujaan, mitä lapsille pitäisi tarjota.

Puistopolun peruskoulun koripallokenttä Helsingin Vuosaaressa. Kentän korien sukat on tehty metalliketjuista.

Hyväntuulinen Shawn Huff pyöräilee paikalle ja alkaa heitellä palloa koriin. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten Suomen miesten koripallomaajoukkueen kapteenina. Vain metallinen kilahdus kuuluu, kun heitto toisensa jälkeen uppoaa koriin.

Viidentoista vuoden ulkomaankierroksen jälkeen Huff palasi takaisin Suomeen kaksi vuotta sitten. Vuosaaressa hän asui jo kesäisin ennen paluutaan.

”Puolisoni on kolmannen polven vuosaarelainen. Täällä on lähiluontoa ja hirveästi erilaista tekemistä. Tämä on tosi kiva paikka varsinkin lapsille asua.”

Nykyinen vuosaarelainen Huff on alun perin kotoisin Jakomäestä. 2000-luvun alussa tie vei ensin yliopistosarjaan Yhdysvaltoihin. Yliopiston jälkeen hän pelasi pitkin Eurooppaa – Kreikan, Italian, Saksan ja Ranskan sarjoissa.

Puistopolun koulun pihan tapaiset ulkokoripallokentät jäivät siinä kohtaa, kun urheilusta tuli ammatti. Kuluvana vuonna hän on löytänyt ne uudelleen – ensimmäistä kertaa kolmeentoista vuoteen.

”Mustikkamaan kenttä. Hietsu on totta kai legendaarinen.”

”Vuosaaressa on ihan okei kenttiä, mutta tänne tarvitsisi ehkä yhden tosi hyvän kentän. Tämä on niin iso alue.”

Huff toimii itähelsinkiläisen koripallojoukkueen WB-pantterien kummipelaajana. Hän osallistuu satunnaisesti seuran juniorijoukkueiden harjoituksiin ja tapahtumiin, mutta ei ole seuran palkkalistoilla eikä toimi varsinaisesti valmentajana.

Huffin mukaan harrastajamäärien väheneminen on koetellut seuraa pandemian aikana.

”En usko, että tämä rajoittuu vain WB-panttereihin, vaan uskon, että myös muissa seuroissa on ollut harrastajamäärien pudotusta.”

Huffin mukaan seurassa on ollut havaittavissa etenkin teini-ikäisten henkisen pahoinvoinnin lisääntymistä, varsinkin talvella, kun kaikki yli 12-vuotiaiden helsinkiläisten harrastustoiminta oli tauolla.

”En tiedä, olemmeko yhteiskuntana oikeasti miettineet, mikä vaikutus sillä on, kun saa toteuttaa itseään ja harrastaa.”

”Lajilla ei ole väliä. Sen ei tarvitse välttämättä olla edes urheilua, kunhan lapsilla on tekemistä.”

Pandemian aikana on Huff on ollut huolissaan lasten ja nuorten jaksamisesta ja syrjäytymisriskin kasvamisesta. Hän uskoo, että harrastukset ovat monia ongelmia ennaltaehkäisevä voima.

”Jossain vaiheessa nuorilla on sellaista ikäkohtaista käyttäytymistä. Keksitään kaikenlaista ja kokeillaan rajoja. Korona-aikana nuoret ovat olleet etäkoulussa, ja sitten illalla ei ole mitään.”

”Harrastuksissa jokainen voi löytää oman juttunsa ja päästä toteuttamaan itseään. Kokea epäonnistumisia ja kasvaa sitä kautta.”

Seurojen harrastajamaksuja pitäisi kohtuullistaa, Huff linjaa.

Huff haluaakin madaltaa kynnystä harrastaa, jotta useat nuoret saataisiin harrastusten pariin.

”Itä-Helsingissä on suhteessa muuhun kaupunkiin ja Espoon alueisiin verrattuna alhaiset harrastajamäärät verrattuna siihen potentiaaliin, mikä täällä on.”

”Madalletaan kynnystä harrastaa, nuorisotyön kautta, tuetaan seuroja”, Huff luettelee.

Myös seurojen harrastajamaksut pitäisi pystyä pitämään kohtuullisena.

”Jos pystymme pienentämään niitä, teemme harrastamisen helpommaksi.”

Huff sanoo, että harrastuksiin pitäisi voida mennä suoraan koulusta.

”Päästään käyttämään iltapäiviä hyväksi. Meillä on isot iltapäiväkerhot ja kaupungin salit, jotka aukeavat vasta viideltä. Niiden avautumista voisi aikaistaa nuorten käyttöön.”

”Kaikilla on kuitenkin se lähikoulu. Jos lapset löytäisivät koulun kautta harrastusten pariin, se voisi eliminoida harrastuksiin kyydittelyä, mikä vaatii vanhemmilta paljon.

”Kauheeta, musta on tullut ihan poliitikko. Hirveitä puheenvuoroja koko ajan”, Huff sanoo ja nauraa.

Huff tuli kuntavaalien ensikertalaisena valituksi tulevaan Helsingin kaupunginvaltuustoon vihreiden listalta.

”Koripallo on antanut mulle ihan hirveästi, ja olen miettinyt, mitä pystyisin antamaan takaisin.”

Huff pyrkii käymään urheiluseurojen tapahtumissa, leireillä ja kouluissa puhumassa nuorille.

”Aika satunnaisesti käyn. Korona-aikana se on ollut melkein nollissa. Olen päässyt vasta kesällä käymään muutamalla leirillä. Yleensä kesän alussa yritän käydä mahdollisimman monilla leireillä ja treeneissä.”

Huff kertoo, että leirivierailuissa on tärkeää, että on aidosti läsnä ja ottaa kontaktia lapsiin ja nuoriin. Jonkin aidon omakohtaisen kokemuksen jakaminen on lyhyelläkin vierailulla on tärkeää.

Lapsille ja nuorille hän haluaa toimia esikuvana.

”Se lähtee kaikesta siitä, mitä tekee, miten on ja miten käyttäytyy esimerkiksi kentällä. Yritän käyttäytyä itse esimerkillisesti. Se on varmaan se tärkein juttu.”

”Mun mielestä esikuvat ovat ihan hirveän tärkeitä lapsille kaikilla elämän osa-alueilla, ei pelkästään urheilussa.”

Shawn Huff upottaa vaivattomasti heitot Vuosaaren Puistopolun peruskoulun koripallokoreihin.

Huff antaa paljon esimerkkejä. Kelkalla laskeva lapsi on Räikkönen, jalkapalloa potkiva lapsi Litmanen.

”Kuinka moni laskee koriksessa sekunteja alaspäin, ottaa heiton ja huutaa Kobe tai Jordan?”

”Mulla on tietysti vanhempia esimerkkejä, jotka olivat silloin, kun mä olin pieni. Nykyään lasten voi nähdä matkivan esimerkiksi Ronaldon tuuletuksia.”

Lapsille Huff haluaa korostaa unelmoinnin tärkeyttä.

”Kun näet esikuvia, unelmat näyttävät ehkä vähän todellisemmilta. Et ehkä elämässä laskeudukaan unelman kohdalla, vaan johonkin eri reitille, mutta se ei tee siitä matkasta yhtään vähemmän tärkeää.”

Omiksi lapsuuden esikuvikseen Huff mainitsee Michael Jordanin ja Shawn Kempin.

”Kemp oli tosi kova donkkaamaan, kun mä olin nuori. Hänellä oli sama etunimi kuin mulla, niin mä tykkäsin siitä.”

Huffin mukaan on tärkeää, että lapset näkevät yhteiskunnan eri paikoilla erilaisia ihmisiä, joihin he voivat samaistua.

”Kun olin pieni, ei ollut hirveästi mun näköisiä suomalaisia puhumassa suomea missään. Ei löytynyt oikein mediasta, urheilusta tai politiikasta."

”Multa vähän niin kuin puuttui mun näköinen esikuva lapsuudessa. Jos mä pystyn olla sitä jollekin muulle, olen tehnyt työni. Se on sellainen motivoiva voima, joka työntää mua eteenpäin, käyttäytymään esimerkillisesti ja olemaan hyvä esikuva.”