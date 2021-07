Legendaarisen baarin "faniklubi" kaipaa suljettua kanta­paikkaansa Malmilla – Nyt he veivät kynttilöitä ovelle ja pitivät hiljaisen hetken

Joukko viime syksynä suljetun Malmin kulmakuppila Tillikan entisiä asiakkaita halusi kunnioittaa paikan muistoa asiaankuuluvalla arvokkuudella.

Timo Ahonen näyttää alapeukkua loppusyksystä suljetun ravintola Tillikan edessä Helsingin Malmilla. Taustalla on jokakesäiseen Malmin baarikierroksen tämän vuoden osallistujia. He toivat ravintolan eteen kynttilöitä ja kukkia.

Malmin aseman kupeessa Helsingissä sijainneen legendaarisen ravintola Tillikan toiminta loppui viime marraskuussa.

Myös muut rakennuksen tilat ovat tyhjinä, sillä rakennus puretaan. Tilalle rakennetaan kahdeksankerroksinen talo.

Tillikka toimi samalla paikalla vuodesta 1963, joten ei ole ihme, että ravintolan muisto elää edelleen entisten asiakkaiden sydämissä. Etenkin niiden, jotka muistavat Tillikan kukoistuskauden.

Yksi heistä on Noora Ahonen. Hän kertoo, että vuosituhannen vaihteessa ja vielä sen jälkeenkin Tillikka oli paikka, jonka alakertaan jaksettiin jonottaa.

”Tillikkaan tultiin kauempaakin viettämään iltaa. Alakerrassa järjestettiin erilaisia teemabileitä ja siellä oli usein esiintyjiä tai dj”, Ahonen kertoo.

Hänen mukaansa Tillikka ei viimeisinä toimintavuosinaan ollut enää entisensä.

”Se ikään kuin nuupahti kasaan, ja lopulta siitä tuli oikeastaan pelkkä juottola. Ehkä alalle tuli enemmän kilpailijoita ja sellaisia toimijoita, jotka pystyivät hankkimaan tunnettuja artisteja esiintymään. Saattaa olla, että myös rakennuksen purkupäätöksen odottelu vaikutti toimintaan.”

Kymmenkunta vuotta sitten Noora Ahonen mietti miehensä Timo Ahosen kanssa, ettei kumpikaan heistä ollut juurikaan käynyt Malmin ravintoloissa, vaikka molemmat olivat malmilaisia.

”Silloin muistimme, että ai niin, Tillikkakin on olemassa ja moni on siitä puhunut. Pyysimme mukaan muutaman ystävän. Tillikasta tuli saman tien jonkinlainen kantapaikka, tai ainakin paikka, jossa on tullut käytyä aika ajoin vähintään moikkaamassa tuttuja”, Noora Ahonen kertoo.

Ahoset ja heidän ystävänsä järjestävät joka kesä Malmin baarikierroksen, niin kutsutun Tour de Malmin. Sen aikana käydään 14:ssä paikallisessa ravintolassa. Osallistujia on vaihteleva määrä, ja mukaan mahtuu kaikenikäisiä.

Tämän kesän kierros oli yhdeksäs, ja se järjestettiin viime lauantaina. Noora Ahonen arvioi, että tänä vuonna mukana oli useampi kymmenen osallistujaa.

”Ikäjakauma on ehkä 20–45 vuotta, ja jokaisella on omat, tärkeät muistonsa paikallisista ravintoloista. Tällainen tapahtuma on monelle ruuhkavuosia elävälle vuoden ainoa tilaisuus tavata vanhoja ystäviä. Tour de Malmin tarkoitus ei olekaan humaltuminen, vaan ystävien kohtaaminen. Nyt mukana oli osallistujia Luumäeltä asti”, Noora Ahonen kertoo.

Tour de Malmilla on joka vuosi eri teema. Tänä vuonna teemaksi valikoitui joulu, viime vuonna paikallisia ravintoloita kierrettiin hallitsijateemaisiin asuihin pukeutuneina.

Ensi vuonna Tour de Malmi täyttää kymmenen vuotta, ja sen kunniaksi kierroksella on gaalateema.

”Sitä varten on hankittu jo punainen matto, joka levitään aina kunkin ravintolan eteen”, Noora Ahonen naurahtaa.

Aiempina vuosina Tillikka on ollut luontevasti osa kierrosta, joten ravintola haluttiin huomioida myös tänä vuonna. Tour de Malmilla ei muisteltu ravintolan viimeisiä aikoja, vaan sen kukoistuskautta.

”Toimme ravintolan eteen kynttilöitä ja kukkia sekä kortin, jossa oli muistokirjoitus. Pidimme ravintolalle myös hiljaisen hetken. Ajattelimme, että Tillikka ansaitsee kunnolliset jäähyväiset”, Noora Ahonen sanoo.

Hän julkaisi Tillikan jäähyväisistä kuvia paikallisessa Facebook-ryhmässä. Moni Malmilla asuva tai entinen asukas on käynyt kommentoimassa päivitystä.

”Tillikalla on selkeästi paikkansa malmilaisten sydämissä. En tiedä, millä se jatkossa täytetään”, Noora Ahonen sanoo.

Ahosen mukaan moni malmilainen on turhautunut purku- ja lakkauttamistrendistä.

”On ikävää, jos Malmilta häviää kaikki vanha paikallishistoria. En tunne itse ketään, joka olisi mielissään esimerkiksi lentokentän lakkauttamisesta, päin vastoin.”

