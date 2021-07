Minkä bändin jäljiltä keikkabussi haisi ”lätkäpukukopilta”? Kuka artisti täytti bussin kirpputorivaatteilla? Helsingissä huutokaupattava keikkabussi pitää sisällään tarinoita muusikoiden elämästä vuosien ajalta.

Helsingissä huutokaupataan keikkabussia, joka on kuljettanut Suomen eturivin artisteja kymmenkunta vuotta.

Nimilista on pitkä. Kyydissä keikkapaikoille ovat siirtyneet esimerkiksi J. Karjalainen (hän halusi pysähtyä matkoilla uimarannoilla), Sanni (ennen kuin hänelle rakennettiin oma auto, jossa on erillinen makuuhuone ja studio) ja Isac Elliot (jonka perässä fanit ajoivat pahimmillaan Turusta Helsinkiin).

Heidän lisäkseen bussin penkkejä ovat kuluttaneet muun muassa Ismo Alanko, Anna Abreu, Pete Parkkonen, Nightwish, Korpiklaani, Samuli Edelmann ja Jari Sillanpää.

Bussissa on yhdeksän nukkumapaikkaa.

Road Dog -erikoisautovuokraamon yrittäjä Peter Varoma kertoo, että bussi rakennettiin J. Karjalaisen comebackia varten vuonna 2013. Kiertueet olivat intensiivisiä: bussi suhasi ympäri Suomea, sillä parhaimmillaan kolmeen päivään mahtui kuusi keikkaa.

Volvossa on istumapaikat 12 henkilölle ja yhdeksän sänkyä. Pituutta kulkupelillä on 12 metriä, minkä vuoksi se on mahdollista muutoskatsastaa vaikka matkailuautoksi.

”Takana on iso tavaratila ja lastaustila, johon johtaa ramppi. Siellä kulkivat ääni- ja valolaitteet. Sinne saa työnnettyä vaikka moottorikelkkaa tai moottoripyörää”, Varoma sanoo.

Tietysti vaihtoehto on myös se, että bussin ostaa jokin bändi. Silloin bussilla voi hurauttaa vaikka suoraan keikalle.

Muusikot käyttävät Road Dogin keikkabusseja yleensä vuosien ajan. Pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa voi luottaa siihen, että bussi tulee takaisin ehjänä ja hyvässä kunnossa, Varoma kertoo.

Varoman mukaan artistit ovat nykyään kovan luokan ammattilaisia, jotka keskittyvät täysillä keikkoihin ja musiikkiin. Aiempien vuosien viinalla läträäminen on jäänyt taka-alalle. Sen sijaan busseissa nukutaan, tehdään töitä ja tapetaan aikaa.

”Se ei tarkoita, etteikö joskus jollakin olisi huono olo tullut”, Varoma sanoo.

Bussissa on kaksi pöytäryhmää, jääkaappi ja invertteri.

Elämä keikkabussien sisällä on muuttunut muutoinkin. Vielä 15 vuotta sitten bussin sisällä saattoi leijua sakea tupakansavu.

Silloin muusikoille oli myös tärkeää, että bussissa oli televisiot ja videopelit viimeisen päälle. Nykyään matkustajat keskittyvät omiin puhelimiinsa ja tietokoneisiin.

Matkustusvälineiden kokokin on kasvanut, koska tavaramäärä on lisääntynyt. Joillekin keikoille tarvitaan bussin lisäksi rekka.

Huutokaupattavana oleva harmaa keikkabussi näyttää ulospäin aivan tavalliselta linja-autolta. Se on jossain määrin ollut tarkoituskin.

Varoman mukaan artistit eivät halua tarrojaan bussiin, jos he eivät hyödy niistä kaupallisesti. Esimerkiksi Sannin bussi on teipattu, koska se tuo näkyvyyttä hänen yhteistyökumppaneilleen.

Teippaukset kasvattavat riskejä, kun ihmiset arvaavat, mitä ja ketä kyydissä kulkee.

”Ilkivaltaa tulee paljon enemmän, jos auto on teipattu. Ei viitsi turhaan provosoida.”

Bussien sisätilat sitä vastoin mukautuvat matkustajiensa mukaan.

Varoma kertoo, että Lauri Tähkällä ja ryhmällä piti olla metritolkulla vaaterekkejä, koska bussi ei päässyt koskaan yhdenkään kirpputorin ohi ilman, että piti pysähtyä. Tavaraa kertyi niin paljon, että bussi alkoi nopeasti näyttää valtavalta pukuhuoneelta.

Lordin kiertueilla bussi haisi kauhealle. Muusikot marinoituivat lateksivaatteissa useita tunteja kuumina kesäpäivinä, minkä jälkeen esiintymisvaatteet leviteltiin kuivumaan ympäri autoa ja tavaratilaa.

”Se oli kuin lätkäpukuhuone koko auto”, Varoma sanoo.

Bussin isoon tavaratilaan johtaa ramppi, jolla tavaroita saa kuljetettua edestakaisin.

Huutokaupattavana oleva bussi on ehtinyt vuosien varrella nähdä ja kokea paljon. Varoma laittoi sen myyntiin, sillä hänellä ei ollut sille enää käyttöä ja kulkupelillä alkoi jo olla ikää.

”Kehitys kehittyy ja juna kulkee. Tuossa autossa ei ole ylimääräisiä herkkuja, se on kompakti paketti.”

Varoma kertoo myyvänsä bussin todennäköisesti sillä hinnalla, mikä siitä huutokaupassa tarjotaan. Perjantaina keskipäivällä Volvosta oli tarjottu 2 800 euroa.

”Nämä on niin spesiaalivehkeitä, että niitä saa roikottaa ikuisuuden myyntipalstoilla, eikä ketään kiinnosta. Huutokaupassa se löytää arvonsa.”