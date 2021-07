Itä-Helsingissä on vaikuttava näköala­paikka, jonne on ollut vaikea kivuta – Uusien portaiden myötä kaikki muuttuu

Vuosaarenhuipun uudet portaat ja pumppaamo viimeistelevät kahdeksan vuotta kestäneen kunnostustyön. Ulkoilualueen viralliset avajaiset järjestetään syyskuun alussa.

Vuosaarenhuipun kunnostaminen aloitettiin vuonna 2013 ja tänä kesänä on vihdoin valmista. Huipulle johtavat portaat ovat ulkoilualueen kunnostuksen loppusilausta.

Noin 60 metrin korkeuteen kohoava Vuosaarenhuippu Vuosaaren itäosassa on kuntoilijoiden ja luontoihmisten suosiossa oleva näköalapaikka.

Nyt huipulle pääsee myös lounas–eteläsuunnasta kulkevia uusia yli 50 metriä pitkiä puuportaita pitkin. Portaat ovat valmistuneet heinäkuussa. Portaat helpottavat kulkua, koska ne korvaavat huipulle johtaneen jyrkän polun.

Huippu sijaitsee Vuosaaren sataman luoteispuolella. Portaita pitkin pääsee huipulta ulkoilureiteille. Huipun eteläosan parkkipaikan yhteyteen avataan myös opastuspaikka.

Vuosaarenhuipun hienoa näköalapaikkaa ja ulkoilualuetta ei olisi ilman entistä Helsingin pääkaatopaikkaa ja etenkään itäosassa olevaa ylijäämämaiden läjitysaluetta.

Keskiviikkona 14. heinäkuuta on uuden kaatopaikkakaasupumppaamon vastaanottokokous. Se on tärkeä etappi vuonna 2013 alkaneessa Vuosaaren kunnostushankkeessa, kertoo Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen.

Vuosaaressa on tehty valtavasti töitä, että vanhasta kaatopaikasta ja täyttömaa-alueesta on saatu hieno ulkoilualue, jossa on paljon kasveja ja eläimiä.

Vuosaaren kaatopaikalle vastaanotettiin yhdyskuntajätettä 22 vuotta vuosina 1966–1988. Kaikkiaan lajittelematonta jätettä kertyi vuosien aikana 3,4 miljoonaa tonnia.

Kun kaatopaikka suljettiin 1988, se peitettiin ohuella maakerroksella.

Kaatopaikkakaasuja vapautuu vanhoista kaatopaikoista vuosikymmeniä, joten Vuosaarenhuipullakin on jo aiemmin ollut kaatopaikkakaasupumppaamo. Vuonna 1994 valmistunut pumppaamo oli lajissaan Suomen ensimmäinen, ja se poistui käytöstä täysin palvelleena kunnostuksen alettua vuonna 2013.

"Se yhdistettiin kaukolämpöverkkoon. Uuden kaatopaikkakaasupumppaamon kaasut tullaan myös hyötykäyttämään”, Suominen kertoo.

Nykyisin pumppaamo on Helsingin kaupungin, aiempaa hoiti HSY.

Vuosaarenhuipulle pääsee nyt tällaisia portaita pitkin.

Vuosaaren maisemointi-idean isä oli 1990-luvulla Helsingin kaupungin luontopuutarhuri Jukka Toivonen. Toivonen sai ajatuksen, että alueesta voidaan tehdä viihtyisä ulkoilualue.

Massakoordinaattori Mikko Suomisellekin Vuosaarenhuippu on tärkeä paikka, koska jo entisessä työtehtävässään konsulttina hän oli suunnittelemassa Vuosaaren kunnostusta vuosituhannen alussa.

Nykyisessä työssään kaupungin massakoordinaattorina hän edistää kiertotaloutta, eli pohtii esimerkiksi hyötykäyttökohteita kaupunkirakentamisessa muodostuville kaivumaille.

Alueelle kuljetettiin vuosina 1990–2005 viisi miljoonaa kuutiota yli jääneitä maita, lahoamatonta rakennusjätettä ja teollisuustuhkaa eri puolilta Helsinkiä ja sen jälkeenkin pienempiä määriä valikoituja pintamaita.

Huippua kohotettiin Vuosaaren sataman rakentamisen takia. Satamaa rakennettiin kuusi vuotta ja se aloitti toimintansa loppuvuonna 2008. Satama-alueelta tuotiin valtavat määrät ylijäämämaata. Pasilan Hartwall Areenan rakentamisen tieltä tuotiin myös alueelle paljon maita. Nykyiseen korkeuteensa täyttöalue kohosi vuosina 2003–2012.

Vuosaaren huipun avoalueen esikuvina olivat Jurmon harjusaaren laakeat katajanummet Saaristomerellä ja Lapin avarat tunturimaisemat.

Vuosaarenhuipun viralliset avajaiset pidetään syyskuun alussa, jolloin koko alue avautuu ulkoilijoille.

