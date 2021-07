Reijo Hyvenen hyppää ”kartsaa”. Se tarkoittaa hyppyjä, jossa kädet ja jalat vedetään viime hetkellä suojaksi. Häneltä on puhjennut tärykalvo kolme kertaa, mutta muuta vakavaa ei ole tapahtunut.

He hyppäävät tummaan jokeen

Päivisin hyppiminen kielletään Pikkukosken Pirunkalliolta. Veden alla saattaa odottaa uppotukkeja. Mutta illan tullen alkaa tapahtua.

Keho kiertyy ilmassa suorana itsensä ympäri, silmissä vilahtaa sininen taivas, sitten veden pinta ja taas taivas. Vesi on sameaa, tummanruskeaa.

Matkaa on jäljellä ehkä kaksi metriä. Kun toinen kierros on valmis, vatsalihakset vetävät kaiken kaksinkerroin. Varpaat ja sormet läpäisevät pinnan ensimmäisenä ja silmät puristuvat kiinni.

Vesi kuplii valkoisena siinä, missä ihminen on kadonnut pinnan alle.

Uimavalvojat ovat lähteneet Pikkukosken uimarannalta kotiin jo pari tuntia sitten. Kukaan ei ole enää kieltämässä hyppimistä, mutta alhaalla laiturilla punakeltaiset kyltit muistuttavat hengenvaarasta.

Kuuma ilta-aurinko lämmittää Pirunkallion kylkeä.

Pirunkallion laella on kyltti, joka kieltää hyppäämisen.

Ylhäällä kaksi betonista tasoa muistuttaa vanhasta hyppytelineestä. Torni purettiin vuonna 2017 liian vaarallisena. Kosken virtaukset saattavat kuljettaa hyppypaikalle romua ja uppotukkeja.

Hyppiminen ei ole laitonta, mutta ei myöskään missään nimessä suositeltavaa.

Vesi on Pikkukoskella niin tummaa, ettei pinnan alle näe.

Reijo Hyvenen kiipeää kalliota seitsemisen metriä takaisin ylös. Märkiin jalkapohjiin tarttuu multaa ja kuivia lehtiä.

”Se vähän kirpaisi”, Hyvenen sanoo.

Hän näyttää punaista kylkeä ja vaikuttaa tyytyväiseltä. Hiuksista tippuu vettä.

Jos pohjaa ei tunne, ei saa hypätä, hän sanoo. Yleensä hän käy käsikopelolla pohjan läpi ennen ensimmäistä hyppyä.

”Olen kolunnut junnuna kaikki sillat. Korkein kohta, mistä olen hypännyt, on 15 metriä. Nyt olen täällä pikkubroidin kanssa.”

Pieni poika pyytää isoveljeään tekemään edellisen hypyn uudestaan.

”En mä halua, kun se sattuu niin paljon”, Hyvenen sanoo.

Hän ottaa vauhtia ja ponnistaa. Pää taipuu taaksepäin kohti kalliota ja selkä jännittyy kaarelle.

Hyppääminen pelottaa, jos tekee jotain, mitä ei ole ennen tehnyt, Lukas Heiman sanoo.

Pirunkallion kyljessä on myös matalampi kieleke.

” ”Kreisi äijä!”

Kello lähenee yhdeksää.

Ossi Pennanen aikoo hypätä ”supermiehen”. Se on kavereiden ehdotus.

He ovat käyneet tarkastamassa hyppypaikan. Kallion edessä on niin syvää, ettei pohjaan asti päässyt sukeltamalla.

Pennanen katoaa kielekkeen taakse. Alhaalta kuuluu loiskahdus.

”Kreisi äijä!”

”Supermies on sellainen niin kuin supermies liitäis”, Valtteri Virokangas kertoo, kun Ossi Pennanen hyppää.

Hyppijät valitsevat kahdesta eri korkeudesta. Matalammalle kielekkeelle pääsee kiipeämällä suoraan vedestä.

Seuraavaksi menee Lukas Heiman. Vatsa kohti vettä, kädet nyrkissä lantiolla.

Sebastien Dosseh kulkee kallion reunaa edestakaisin. Hän miettii mistä kohtaa kannattaa vetää ”bäkkäri”. Se on sama hyppy, jonka Hyvenen teki aikaisemmin.

Muutaman metrin alempana kallio muodostaa toisen kielekkeen.

”Ootko sä vittu varma?” Pennanen huutaa laiturilta.

On hän.

Tuomas Sahanen ja Vivian Lindén ovat uimassa kavereidensa kanssa.

Sebastien Dosseh hyppää veteen selkä edellä.

Seuraava porukka kiipeää kalliolle. Poikia on viisi. Reput, t-paidat, sandaalit ja lippikset putoavat maahan.

He kysyvät, onko joku hypännyt aikaisemmin tänään. Kuinka korkealla ollaan ja miten syvää vesi on.

Kaiken pitäisi olla kunnossa. Yksi pojista pitää kuitenkin vaatteet päällä. Hän on sitä mieltä, ettei touhussa ei ole mitään järkeä. Joku oli sitä paitsi sanonut, että täällä pitäisi olla hyppytorni.

”Ei kukaan ole puhunut mistään hyppytornista.”

Joukko poikia seisoo pitkään kielekkeellä pohtimassa hyppäämistä. ”Mua ei mikään muu pelota, paitsi että pää osuisi tuohon kallioon.”

Spläts. Spläts. Spläts. Spläts.

Neljä poikaa ui rantaan ja kiipeää takaisin ylös, jonne viides on jäänyt vartioimaan vaatekasoja.

”Et halua olla ainoa, joka ei hypännyt! Ajattele jos tuolta tulis poliisi, sun olis pakko hypätä.”

”Nössö!”

Poliisia ei näy, poika ei taivu. Hän aikoo lähteä takaisin rannalle.

Loput jäävät seisomaan rykelmänä kallion reunalle ja tuijottamaan alas. Joku ehdottaa ”bäkkäriä”.

”Ootteko te käyneet ensiapukurssia?”

Kuluu kymmenen minuuttia, eikä kukaan halua hypätä. Joku sanoo, ettei sittenkään uskalla, ja ehdottaa kotiin lähtemistä.

Veden pohjassa ei pitäisi olla mitään. Osa hyppijöistä on käynyt sukeltamassa kallion edustalla ennen hyppäämistä.

Viideltä iltapäivällä Kerttu Kassista ja Matias Kennedyä kiellettiin istumasta kalliolla. He siirtyvät kallion toiselle puolelle piiloon katseilta.

Kassinen on harrastanut lapsena uimahyppyä. Kennedy ei ole koskaan käynyt Pikkukoskella hyppimässä.

”Älä pliis hyppää tohon kallioon. Ponnistat vaan eteen päin”, Kassinen neuvoo.

Heidän mukaansa monet ovat odottaneet rantavahtien lähtöä. Ihan hyvä, koska rannalla on päivisin paljon lapsia. Heille ei saa näyttää huonoa esimerkkiä.

Matias Kennedy ja Kerttu Kassinen ovat istuneet kallion laella viidestä asti.

” ”Kun se on ohi, on ihan kingi fiilis.”

Seuraava kaksikko saapuu 21.54.

Joonas Ikosen ja Samu Pasasen suunnitelmissa on ollut iltauinti. Hyvä hyppypaikka on iloinen yllätys. He ovat nähneet muiden hyppivän ja todenneet paikan siten turvalliseksi.

Ikonen sanoo, että häntä tärisyttää ja loikkaa yhtäkkiä alas.

”Olen aika paha kuumottelija. Hyppääminen on ihan saakelin pelottavaa. Mutta kun se on ohi, on ihan kingi fiilis”, Ikonen kertoo ensimmäisen hypyn jälkeen.

Paras taktiikka on hänen mukaansa mennä ennen kun ehtii ajattelemaan. Ilmalennon aikana tuntee olevansa hirveän elossa. Ilmavirta suhisee korvissa. Saakelin kovaa.

Joonas Ikonen on tullut rannalle suoraan töistä. Seuraavana päivänä on taas iltavuoro, joten kotiin ei ole kiire. Hän harrastaa boulderointia ja kiipeää mielellään myös kalliota ylös.

Samu Pasasen käsivarsi punoittaa. Se on paiskautunut lujaa vasten veden pintaa.

Joku heittää mustat kumitossut kaaressa veteen ja menee itse perässä.

Ilma tuntuu edelleen pehmeältä ihoa vasten.

Jostain tulee lisää ihmisiä.

Joku kysyy Ikoselta, ottaako hän vauhtia ennen hyppyä. Hän kertoo itse hyppäävänsä mieluiten ilman vauhtia. Se on kuitenkin makuasia.

Sorsa on käynyt levolle tyhjentyneelle laiturille, talviuintipaikan reunalle.

Ikosella ja Pasasella ei ole kiire kotiin.

”Olen aika tyytyväinen juuri nyt”, Ikonen tuumaa.

Puoli yhdentoista aikaan paikalle tulee vaihto-oppilaita. Betty Wörner kertoo tosin olleensa Suomessa jo neljä vuotta. Hän aikoo hypätä, muut kaivavat kännykkäkamerat esiin.