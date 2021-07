Jakomäen vieressä olevalla suolla on tuhottu maastoa, vaikka alueella on ollut pyöräilykielto jo 90-luvulta lähtien.

Slåttmossen on yksi neljästä Helsingin suojellusta suoalueesta. Arvokas luontoympäristö on kärsinyt maastopyörällä ajamisesta.

Maastopyöräilystä ja kävelystä merkittyjen reittien ulkopuolella Helsingin luonnonsuojelualueilla tulee tasaiseen tahtiin yhteydenottoja kaupungin ympäristöpalveluihin.

Slåttmossenin suojelualueella Jakomäen kupeessa Itä-Helsingissä maastopyöräily on kielletty kokonaan.

Kaikki maastopyöräilijät eivät ole olleet joko kiellosta tietoisia tai eivät ole siitä piitanneet, koska Slåttmossenissa on selvästi pyöräilty ja se on tuhonnut maastoa.

Alueen opaskylteissä täydellisestä maastopyöräilykiellosta ei tosin mainita.

Opaskyltissä lukee: ”Alueella liikkuminen on sallittu ainoastaan osoitetuilla polkureiteillä.” Lisäksi on teksti, joka kieltää kaikenlaisen muun toiminnan, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alueen kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

Vantaan rajan lähellä sijaitseva Slåttmossenin luonnonsuojelualue on perustettu 13. joulukuuta 1995. Pyöräily kiellettiin jo perustamishetkellä.

”Kun maastopyöräily on silloin kielletty, on jo osattu ajatella tulevaisuudessa alueella kulkevia ihmismääriä. Kaikilla myöhemminkään Helsingissä perustetuilla luonnonsuojelualueilla sitä ei ole perustamisaikana huomattu ajatella”, sanoo Helsingin kaupungin ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro.

Seitapuron mukaan myös kävely rasittaa luontoa, joten yhtä lailla patikoijien pitää noudattaa ohjetta pysyä merkityillä reiteillä.

Kasvit ja eläimet kärsivät, jos luonnonsuojelualueilla kulkijat eivät noudata reittiohjeita.

Slåttmossen on yksi Helsingissä sijaitsevasta 65 luonnonsuojelualueesta, joista noin puolet sijaitsee saarilla, joille ei ole tietä.

Suojeltuja soita luonnonsuojelualueissa on neljä eli Slåttmossenin lisäksi Maununneva, Jollaksen räme ja Rastilan neva. 7,49 hehtaarin suuruinen Slåttmossen on suojelluista suoalueista suurin.

”Se on koho- eli keidassuo. Kohosuo tarkoittaa, että suo on ympäristöönsä verrattuna keskeltä korkeampi. Vuosituhansien ajan keskelle on kasaantunut turvetta. Helsingissä se on harvinainen alue ja siksi suojeltu”, Seitapuro perustelee.

Slåttmossenin suon rakenne on Seitapuron mukaan tyypillinen.

”Suossa on kuivempia mättäitä eli kermejä ja kosteita kohtia eli kuljuja, joissa on vettä. Suomenlahden rannikkoalueella Slåttmossen on edustava esimerkki suoluonnosta.”

Seitapuron mukaan Slåttmossenin perhoslajisto on edustava.

Slåttmossen on edustava esimerkki kohosuosta, siksi olisi tärkeää olla tallomatta aluetta.

Helsingissä suojelualueet ovat varsin pieniä ja siksi niille kohdistuu erityisen paljon kuormitusta, koska pääkaupunkiseudulla asuu paljon ihmisiä.

Sen vuoksi on tarpeellista, että kulkua suojelualueilla rajataan vain tietyille alueille. Etenkin, kun suojelualueilla usein on myös harvinaisia tai jopa uhanalaisia kasveja ja eläimiä. Ne voivat olla myös luontotyypiltään harvinaisia alueita.

”Etenkin keväällä, kun kasvusto on vielä herkkää ja on monien eläinten pesimäaika, muilla kuin merkityillä alueilla kulkeminen kuluttaa kasvistoa pois ja häiritsee eläimiä”, Seitapuro muistuttaa.

Viime kesänä Helsingissä kokeiltiin ensimmäisen kerran aidata merkittyjä polkuja Vuosaaren Kallahdenharjulla ja Viikin Pornaistenniemessä.

”Aidoista on tullut hyvää palautetta. Tallautuneet kasvit ovat alkaneet elpyä.”

Aitojen rakentaminen yhä useammalle suojelualueelle voisi siis olla hyvä keino säästää upeaa luontoa, koska pelkät opastus- ja kieltokyltit eivät näytä tehoavan kaikkiin luonnossa kulkijoihin.

Kulkija on jättänyt jälkensä.

Slåttmossenin pohjoispuolella sijaitsee neljä soranottopaikoista syntynyttä lampea: Jakomäen lampi Helsingin puolella ja Vaaralan lammet Vantaan puolella. Lampia on aikanaan kutsuttu ”Vaaralan rivieraksi”, koska ne olivat sotien jälkeen 1960-luvulle saakka suosittuja uimapaikkoja.

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti viime kesänä asemakaavamuutoksesta, joka mahdollistaa Vantaan lampien virkistyskäytön. Jakomäen lampi on jo merkitty aiemmin virkistyskäyttöön.

Jakomäen lammen omistaa Fazer, kaksi Vantaan puolella olevaa lampea Vantaan kaupunki ja kolmas Vantaan puolen suurin lampi kuuluu Westerkullan kartanolle.

Lammet eivät kuulu Slåttmossenin suojelualueeseen, vaikka ne ovatkin luontoarvoiltaan tärkeitä.

