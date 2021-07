Kesykaneja päästetään luontoon ilman aikomustakaan hakea lemmikkiä takaisin. Hylätyt kanit päätyvät Helsingin eläinsuojeluyhdistykselle, jonka hoivissa ne etsivät uutta kotia.

Kun Viikin löytöeläintaloon tuodaan koira, haetaan se kotiin yleensä jo parin päivän sisällä. Kissoistakin valtaosa pääsee takaisin omistajansa luo.

Lemmikkikanien kohdalla tilanne on paljon synkempi. Helsingin eläinsuojeluyhdistys (Hesy) on pyörittänyt Viikin löytöeläintaloa viime vuoden lokakuusta lähtien. Yhdistys vastaanottaa eläimiä Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista ja Kirkkonummelta. Alle vuodessa löytöeläintaloon on tuotu 20 kesyä kania. Niistä vain yksi on haettu kotiin.

Kaneja on löydetty pääkaupunkiseudulla muun muassa ulkoilualueilta ja jopa luhtitalon ulkokäytävältä. Pieni takaisinhakuprosentti kertoo siitä, ettei suurinta osaa kaneista kaivata kotiin.

Hesyn yhdistyskoordinaattori Mari Aro arvelee joidenkin lemmikinomistajien yllättyvän siitä, kuinka vaativa eläin helppohoitoiseksi mielletty kani onkin.

”Sitten se ehkä vain pistetään pihalle”, Aro pohtii.

”Takana voi olla ajatus, että kyllä Hesy sille sitten kodin hommaa.”

Niin Hesy toki tekeekin. Mikäli omistaja ei hae kaniaan kotiin löytöeläintalolta, päätyy se kahden viikon jälkeen Hesyn omistukseen. Yhdistys hoitaa eläimen luovutuskuntoon, rokottaa ja steriloi sen.

Tällä hetkellä Hesyllä kotia etsii yli kymmenen kania. Keskimääräinen sijoitusaika on noin neljä kuukautta, joista kolme on aktiivista kodinetsintää.

Esimerkiksi pumpulinvalkoiset pörröturkit Nöpö ja Nietos ovat odottaneet uuteen kotiin pääsemistä jo huhtikuusta asti. Kanit etsivät kokenutta omistajaa, jolla olisi osaamista pitkän turkin hoitoon ja kärsivällisyyttä antaa uteliaiden kanien totutella ympäristöönsä rauhassa.

Hesylle tuotujen eläinten kodinetsinnällä ei ole aikarajaa, joten Nöpö, Nietos ja muut kanit saavat odotella uuden kodin löytymistä rauhassa.

”Ne yksinkertaisesti ovat meillä hoidossa niin kauan, että niille löytyy koti”, Aro sanoo.

