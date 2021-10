Metsäpolun vieressä lähellä Maasälvän leikkipuistoa kasvaa pusikkoa ja heinää. Niiden keskellä on muutama kivipaalu ja puisia penkkejä.

Aiemmin tällä paikalla oli komea hirsitalo. 1980-luvun alussa sen valtasi joukkio, jollaista ei ollut Pihlajamäessä ennen nähty. Nuoret idealistit elivät yhteisöllistä elämää varsin alkeellisissa olosuhteissa.

Vuosien aikana asukkaat ehtivät herättää naapureissaan niin kiinnostusta kuin vastustusta ja käydä Helsingin kaupungin kanssa pitkän väännön siitä, saisivatko he asua talossa vai eivät.

Tämä on Aarnikan arkin tarina.

Hirsitalo oli rakennettu vuonna 1923, ja paikalliset kutsuivat sitä sen entisten asukkaiden mukaan Säilän taloksi.

1980-luvulle tultaessa talo oli jäänyt tyhjilleen. Sen viimeiset varsinaiset asukkaat olivat muuttaneet pois vuosia aiemmin. Rakennuksessa oli ollut myös kansalaisvaikuttaja Aulis Juneksen vetämää huumeongelmaisten vieroitustoimintaa, mutta sekin oli jo päättynyt.

Samaan aikaan joukko nuoria opiskelijoita kulki pitkin Helsinkiä ja etsi tyhjää taloa. Filosofi Thomas Wallgren kuului toiseen kahdesta eri porukasta, jotka olivat tutustuneet Koijärvi-ympäristöliikkeen kautta. Hänen mukaansa he halusivat löytää talon, jossa he voisivat toteuttaa unelmaansa elämäntavasta, joka ei olisi luonnolle ja kehitysmaille tuhoisa.

”Haaveilimme solidaarisesta yhteiskunnasta ja elämästä, jossa oli vähäiset tulot ja menot. Hankitut tulot olivat yhteisiä”, Wallgren kertoo.

Sopiva talo löytyi Pihlajamäestä. Nuorten suunnitelmaksi tuli vallata talo, kunnostaa sitä ja neuvotella vuokrasopimus talon omistajan, Helsingin kaupungin, kanssa.

Keväällä 1980 he valtasivat talon. Wallgrenin lisäksi taloon muutti tai siellä ehti myöhemmin asua monta nykyisin tunnettua vaikuttajaa yhteiskunnan eri aloilta, kuten Finlandia-palkittu kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksom, ympäristöaktivisti Kai Vaara, elokuvaohjaaja Heikki Kujanpää, näytelmäkirjailija Annina Enckell, tekstiilisuunnittelija Johanna Gullichsen ja kuvataiteilija Jussi Kivi. Wallgren itse on sittemmin ollut mukana muun muassa Helsingin kunnallispolitiikassa.

Valtaajat antoivat yhteisölle raamatullisen nimen Aarnikan arkki.

Elämä talossa oli hyvin yhteisöllistä. Arkin väki kokoontui yhteisille aterioille. Kuva Työväenmuseo Werstaan kuvakokoelmista.

Talon valtaus oli osa laajempaa yhteiskunnallista liikehdintää, joka liittyi Koijärvi-ympäristöliikkeen lisäksi Ruoholahden Lepakon talon valtaukseen ja prosenttiliikkeeseen kehitysyhteistyön puolesta.

Wallgren kertoo, että muutamaa viikkoa valtauksen jälkeen poliisit tulivat eräänä maanantaiaamuna katsomaan, mitä talossa tapahtuu. Yhden poliiseista asukkaat olivat tavanneet alle vuosi aiemmin Forssassa Koijärven-protestissa.

”Poliisi oli saanut siirron sieltä ja oli ensimmäistä vuotta Helsingissä töissä, ja täällä samat kaverit olivat taas häntä vastassa. Muistan, kun he nauroivat meille, kun heräsimme siinä”, Wallgren sanoo ja nauraa.

Poliisit eivät kuitenkaan yrittäneet häätää uusia asukkaita talosta.

Lue lisää: Rikoksia tehtiin mutta roskata ei saanut – 40 vuotta sitten Koijärven rannoilla marssi esiin uusi yhteis­kunnallinen voima

Lue lisää: ”Kaikissa yhteiskunnissa on sijaa ja varsinkin tarvetta kansalaisaktivismille” – Thomas Wallgrenin 60-vuotishaastattelu

Ekologisuus oli asuinyhteisön toiminnan ytimessä. Roskat lajiteltiin ja ravinto oli kasvisruokaa, mikä oli 1980-luvun Suomessa harvinaista. Talo oli puulämmitteinen, pihalla seisoi huussi, ja vesi kannettiin vesipisteeltä.

Wallgrenin mukaan alkuvaiheessa rakennuksessa ei ollut edes ovia ja ikkunoita. Ihmisiä saattoi vain kävellä sisään naapuritaloista tai matkata jopa Färsaarilta ja Yhdysvalloista saakka.

Kerran eräs mies tuli taloon ja väitti olevansa palestiinalaisjohtaja Jasser Arafatin poika, kertoo Jakob Donner-Amnell.

”Meni varmaan vuosi sillä tavalla, ettei mies ihan asunut siellä, mutta välillä yöpyi. Arafatista oli tullut hänelle jokin jumala.”

Domner-Amnell työskentelee nykyisin tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Hän kuului alkuperäisiin talonvaltaajiin.

Talo oli puulämmitteinen, ja siellä asuminen vaati muutenkin vaivannäköä. Kuva Työväenmuseo Werstaan kuvakokoelmista.

Paikallisissa talon uudet asukkaat herättivät kummastusta.

”Ymmärsimme, että jos haluamme tämän kaupungilta vuokralle, meidän täytyy olla sovussa naapuruston kanssa”, Wallgren kertoo.

Valtaajat menivät esittäytymään naapureille ja kertomaan, että he haluavat toteuttaa talossa vaihtoehtoista elämäntapaa. He myös kutsuivat naapureita käymään ja kävivät läheisessä koulussakin kertomassa, keitä he ovat.

”Kyllä he näkivät meistä, että olimme nuoria kilttejä idealisteja. Suhtautuminen oli enemmän myönteisen utelias”, Wallgren muistelee.

”Jotkut naapurithan oikein innostuivat. Yksikin toi töistään ylimääräisiä tapetteja ja joku maalia.”

Anni Ylävaara tunnetaan nykyisin paremmin nimellä Rosa Liksom. Taiteilijanimi keksittiin Säilän talossa.

Silloin vielä Anni Ylävaarana tunnettu Rosa Liksom muutti taloon muutama kuukausi valtauksen jälkeen. Hän kertoo, että naapurikerrostalon mummot toivat uusille asukkaille pullaa ja sämpylöitä.

Myös nimi Rosa Liksom keksittiin tässä talossa.

”Puhuimme kahta kieltä koko ajan. Ruotsinkieliset käyttivät liksom-sanaa ihan hirveästi.”

Lue lisää: Rosa, kädellinen – Rosa Liksom purkaa luontosuhdettaan ja kertoo, mikä sai toissa keväänä kuolleen Pentti Linkolan itkemään

Valtaajat olivat pian muuton jälkeen yhteydessä myös Helsingin kaupunkiin. Sen näkökulmasta valtaus oli laiton, eikä se ollut innostunut myöntämään vuokrasopimusta.

Kun valtaajat muuttivat taloon, se oli huonossa kunnossa. Asukkaiden keskeinen peruste sille, miksi heidän pitäisi saada vuokrasopimus, olikin lupaus kunnostaa talo.

”Ikkunat ja osa uuneista olivat säpäleinä. Oli selvää, että jos joku ei pian toimisi, talo olisi purkukunnossa”, Donner-Amnell sanoo.

Asukkaat myös tarttuivat tuumasta toimeen. Kunnostuksessa auttoivat ystävät ja tutut. Joku teki taloon viemäröinnin, toinen auttoi kompostin perustamisessa. Tuttu muurari lupasi korjata uunit. Sähkötyöt teki asukkaiden tutuntuttu lähes ilmaiseksi.

Samalla kun asukkaat kunnostivat taloa, he toimittivat kiinteistölautakunnalle 17-sivuisen perustelun, miksi talo pitäisi vuokrata heille.

”Lähtökohta oli, ettei tämä ole keneltäkään pois ja että talo tulee hyvään käyttöön”, Wallgren kertoo.

Pitkän linjan poliitikko Erkki Tuomioja toimi kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajana Helsingissä. Wallgrenin mukaan Tuomioja tuli eräänä päivänä itse katsomaan taloa.

”Ensimmäiseksi hän sanoi: ’aikamoinen röttelö’”, Wallgren kertoo ja nauraa.

Talossa asuneille kissoille annettiin myöhemmin nimet kiinteistöviraston talo-osaston virkamiesten mukaan.

Vanha hirsitalo oli surkeassa kunnossa ennen kuin sen uudet asukkaat kunnostivat sen. He saivat apua remonttiin ystäviltään ja tutuiltaan. Kuva Työväenmuseo Werstaan kuvakokoelmista.

Donner-Amnellin mukaan kamppailusta kaupungin kanssa tuli pitkä ja uuvuttava. Keskustelu vuokrasopimuksesta käytiin osittain julkisuudessa, ja myös paikalliset asukkaat osallistuivat siihen.

”Jossain vaiheessa lautakunnalle toimitettiin pitkä nimilista paikallisista, jotka vastustivat sitä, että me asuimme talossa luvatta.”

Talon asukkaat keräsivät omaa nimilistaansa, ja osa pihlajamäkeläisistä allekirjoitti molemmat adressit.

Aarnikan arkin väki lähestyi myös Pihlajamäki-seuraa. Nykyisin Englannissa asuva Outi Jones asui 1980-luvun alussa Pihlajamäessä. Hän muistaa, kuinka eräänä päivänä heidän kotiovensa taakse ilmestyi kaksi tuntematonta miestä. He kysyivät Jonesin isää Pekka Salokangasta, joka on nyt jo edesmennyt mutta oli tuohon aikaan Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja.

Jones sanoo, että kaksikko kävi hänen isänsä pakeilla useamman kerran.

”Hän oli poikien puolella ja sitä mieltä, että heille pitää antaa mahdollisuus. Jos vain käyttäydytään hyvin, seuran pitäisi sitä puolustaa”, Jones muistelee.

Tämä kerrostalo seisoo yhä lähellä paikkaa, jossa aiemmin oli Säilän talona tunnettu vanha hirsitalo.

Valtaajille myös selvisi nopeasti, ettei talo ollutkaan ollut täysin tyhjänä ennen heitä. Paikallinen nuoriso oli käyttänyt sitä kokoontumispaikkanaan.

Aluksi talon uusien asukkaiden ja nuorten välit olivat huonot. Nuoret saattoivat ilmestyä paikalle milloin tahansa, vaikka keskellä yötä.

Lopulta sovittiin yhteisistä pelisäännöistä, ja tilanne rauhoittui. Nuoret saivat tulla talolle vain tiistaisin. Heidän kanssaan pelattiin koronaa, korttia, lautapelejä ja pöytätennistä sekä tehtiin retkiä. Ja keskusteltiin.

”Meillä oli jo vähän elämänkokemusta, ja monilla nuorista oli ongelmia vanhempiensa ja taustansa kanssa”, Liksom sanoo.

Yksi talon asukkaista näytti nuorille dioja saksalaisista ydinvoimaloista ja eurooppalaisista kommuuniyhteisöistä. Moni nuorista maistoi talossa ensimmäistä kertaa kasvisruokaa.

Aarnikan arkin väki vietti tiistaisin aikaa paikallisten nuorten kanssa.

Nuoret kutsuivat taloa Hämytaloksi.

”Pidimme valtaajia niin outoina tyyppeinä”, kertoo Mikko Nikola, yksi tuon ajan paikallisista nuorista.

”Olimme lähinnä istuskelleet ja vetäneet röökiä siellä. Kun näin, että he olivat laittaneet talon hyvään kuntoon – mitä me emme olisi tehneet – ajattelin, että nyt jos tulemme tänne, olemme siististi”, hän sanoo.

Nikola on nykyisin töissä Kansallisteatterissa verhoilijana.

”He veivät meidät Kaupunginteatteriin katsomaan jotain kenraaliharjoitusta, jossa Jukka-Pekka Palo näytteli. Sieltä on ehkä jokin pieni kipinä jäänyt.”

Tuolloin 22-vuotias Jari Salmi kävi vuoden ajan talossa lähes joka tiistai.

”Se oli parasta, mitä 1980-luvun alussa tapahtui. Usein Pihlajamäen tapaisessa pienessä yhteisössä tietynlainen ajattelutapa jymähtää. Se piristi sen alueen elämää.”

Nykyisin Salmi on historianopettaja.

”Me olimme ihan kakaroita. Se oli meille iso juttu. Jokaiselle jäi sieltä jotain ajatuksia ihmisyydestä ja luonnonsuojelusta, vaikka me nauroimme, että mitä ne höpöttää”, kertoo puolestaan Kari Peltonen, joka oli myös yksi nuorista.

Talon asukkaat saivat lopulta yli kahden vuoden asumisen jälkeen vuokrasopimuksen. Ehdoissa sovittiin, että asukkaat huolehtivat talon ylläpidosta.

Vuosien kuluessa liikkeet valtauksen taustalla hiipuivat tai muuttivat muotoaan, ja kommuuni vakiintui osaksi Pihlajamäkeä.

”Alkuvuosien jälkeen osa oli aktivisteja ja osa ei. Asuminen meni yksityisempään suuntaan, kun jokainen sai huoneensa asuttavaan kuntoon”, Donner-Amnell kertoo.

Alkuperäisistä asukkaista ensimmäisinä muuttivat pois Rosa Liksom ja Kai Vaara.

”Kun ihmiset alkoivat perustaa perheitä, tilanne muuttui. Aina yksi vaihtui ja yksi tuli tilalle”, Liksom sanoo.

Hän muutti talosta pois vähitellen. Wallgren puolestaan muutti noin kolmen vuoden asumisen jälkeen Saksan Frankfurtiin tutkijaksi ja sen jälkeen Vaasaan.

Donner-Amnell asui alkuperäisistä valtaajista talossa pisimpään. Hän muutti sieltä pois noin kuusi vuotta valtauksen jälkeen.

Eräänä päivänä Anni Ylävaara puki päälleen talosta löytyneen häämekon ja poseerasi se päällään Kai Vaaran sylissä. Vaikka kyse ei ollut oikeista häistä, jäi päivästä muistoksi muun muassa tämä otos. Taaimmaisena kuvassa Thomas Wallgren. Kuva Työväenmuseo Werstaan kuvakokoelmista.

Talo alkoi jälleen rappeutua. Kun yhteisöllisyys oli kuihtunut, ei yhteisistä asioista pidetty enää huolta. Esimerkiksi talon lämmitys vaati jatkuvaa panostusta asukkailta. Kun mikään ei toiminut, asukkaita muutti pois.

Jakob Donner-Amnell asuu nykyisin Joensuussa ja työskentelee tutkijana Itä-Suomen yliopistossa.

”Meitä alkuperäisiä voi moittia siitä, ettemme huolehtineet, että seuraavat asukkaat huolehtivat sopimuksen ehdoista”, Donner-Amnell sanoo.

Toisaalta talo oli valtaajien takia 20 vuotta alun perin aiottua pidempään pystyssä ja käytössä, hän huomauttaa.

”Toiminnalla ei ollut luontevaa jatkumoa enää 1990-luvulle tultaessa. Ei ollut ihmisiä, joille se olisi ollut niin tärkeä kuin meille”, Wallgren puolestaan sanoo.

Kun Liksom vuonna 1996 kävi talossa, se oli vielä täynnä ihmisiä. Vain vuotta myöhemmin talo oli tyhjillään ja se uhattiin purkaa.

Liksom kävi vielä silloin talossa kaupungin virkamiesten kanssa katsomassa, voisiko sen pelastaa. Hänen mukaansa suurimmaksi ongelmaksi muodostui se, että talo oli kallion päällä eikä sitä pystynyt liittämään kaupungin vesijohtoverkkoon.

”He yrittivät oikeasti miettiä, miten sinne voisi vetää veden, eivätkä olleet välinpitämättömiä”, Liksom sanoo.

Lopulta vuonna 2003 talo purettiin. Wallgren kertoo surreensa sitä aikoinaan.

”Niin siinä sitten kävi. Olisi huonomminkin voinut käydä. Se oli kuitenkin paikka, jossa moni saattoi tehdä jotain järkevää parikymmentä vuotta.”

Thomas Wallgren on nykyisin filosofian professori.

Sekä Wallgrenille, Donner-Amnellille että Liksomille jäi talosta elinikäisiä ystäviä.

Samoin Nikola, Peltonen ja Salmi ovat yhä ystäviä keskenään ja osan muiden talossa käyneiden nuorten kanssa. He pyrkivät yhä tapaamaan säännöllisesti.

Muutama vuosi sitten Wallgrenin puolison, näytelmäkirjailija Laura Ruohosen, näytelmällä oli ensi-ilta Kansallisteatterissa, jossa myös Nikola työskentelee.

”Siellä Miksu [Nikola] tuli halaamaan. Emme olleet nähneet vuoden 1983 jälkeen”, Wallgren kertoo.

Nykyisin Säilän talon paikalla on Ritva Harlen ympäristö- ja yhteisötaideteos Aarnivalkea, joka on tehty talon perustuksista ja vanhoista hirsistä. Lisäksi talosta tehtiin pienoismalli, joka asetettiin läheisen puunrungon päälle.

”Muistaakseni asemakaava-arkkitehti viimeisinä tekoinaan ennen eläkkeelle jäämistään huolehti, että talosta jää jokin merkki”, Donner-Amnell sanoo.

Osa hirsistä käytettiin saunan rakentamiseen Oulunkylään Pikkukosken uimarannalle.

Sauna on yhä paikallaan, mutta taideteos Pihlajamäessä on siivottomassa kunnossa. Teoksen kivipaalut ovat osin spraymaalin peitossa. Pusikot kasvavat niin korkeina, että ne peittävät osan puisista penkeistä.

Säilän talon pienoismallia ei enää ole.