Upouusi kehuttu pysäköintirakennus soi kuin urut tietynsuuntaisella tuulella.

”Eilen sain tarpeekseni. Meillä oli vieraita, meinattiin grillata pihalla, mutta ulina häiritsi”, Tommi Huttunen kertoo.

Hän asuu Helsingin Metsälässä, parin sadan metrin etäisyydellä Postipuiston asuinalueelle tänä vuonna valmistuneesta pysäköintitalosta. Ulkonäöltään kehuttu ja ”pysäköinnin ideologian muutosta” kuvastavaksi luonnehditulla rakennuksella on ei-toivottu ominaisuus:

”Tuuli puhaltaa ilmeisesti hallin läpi. Se tekee urut sen rakennuksen seinästä”, Huttunen kuvailee.

Huttusen mukaan parkkitalo alkoi ulista kevään myrskytuulilla. Hän äänitti ujelluksen, mutta äänitystekniikka ei ole ihmiskorvan veroinen: ”Korva kuulee eri tavalla. Parkkitaloa lähimpinä olevissa taloissa ulina kuuluu varmaankin huoneistoihin asti etenkin kesällä, kun nukutaan ikkunat auki.”

Huttunen tarkisti tuulitiedot ”grillausiltana” internetin sääpalvelusta. Tuulen nopeus oli 11 metriä sekunnissa, ja puuskissa 15 metriä sekunnissa.

”Se ei ole vielä edes paha tuuli.”

Huttunen on keskustellut ympäristöhaitasta naapureiden kanssa. Yleinen arvio on, että ulinan aiheuttaa parkkihallin ritilämäinen ulkorakenne.

”Tuuli puhaltaa ilmeisesti joka seinästä sisään halliin ja panee rakennuksen ulisemaan. Ei se tyynellä ulise. Katselin, kun sitä rakennettiin. Hirveä duuni laittaa sitä metalliritilää. Ei ole varmaan halpa ratkaisu. Ehkä on säästetty sitten ilmanvaihdosta.”

Huttusen mukaan Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden tulisi puuttua rakennuksen aiheuttamaan äänisaasteeseen.

”Postipuistoon on tulossa tuhansia uusia asuntoja. Nyt kun sitä rakennetaan, on tietenkin rakennusmeteliä, on liikenteen meteliä, mutta ne ovat normaaleja kaupungin ääniä. On kuitenkin ihan selvä asia, että tuolle ulinalle pitää tehdä jotain”, 18 vuotta Metsälässä asunut Huttunen sanoo.

Parkkitalon rakentaneen KSBR:n eli Keski-Suomen Betonirakenne oy:n toimitusjohtaja Tuomas Skantz kertoo yhtiön olevan tietoinen ääniongelmasta. Ongelma on tutkittu ja ratkaisu on löydetty.

”Ääni alkaa kuulua tietynsuuntaisella tuulella. Rakennuksen julkisivussa on pystysuuntaisia peltielementtejä, jotka tuuli panee särisemään puhaltaessaan niiden väleistä. Nyt säleiden saumat tuetaan niin, ettei ilma enää pysty liikkumaan siellä väleissä, ja elementit eivät väreile”, Skantz kertoo.

Pystysuuntaiset peltielementit särisevät, kun tuuli kulkee niiden väleistä.

Myös KSBR:n parkki- ja toimitilarakentamisesta vastaava toimialajohtaja Simo Särkelä on tutkinut ääniongelmaa jo heti ensimmäisistä keväisistä yhteydenotoista lähtien.

”Paikallinen asukas oli ollut yhteydessä Helsingin rakennusvalvontaan, josta oltiin yhteydessä meihin. Todettiin ongelma heti, mutta asiaa tutkiessa meni aikaa. Nyt läntisen ja eteläisen julkisivut on korjattu, seuraavan neljän viikon aikana korjataan muutkin kaksi julkisivua”, Särkelä kertoo.

Särkelän mukaan Metsälän parkkirakennuksen akustinen ongelma tuli puun takaa. Ulina ilmenee paikalla tehtyjen tutkimusten mukaan, kun tuulen nopeus kohoaa yli yhdeksän metrin sekunnissa.

Arkkitehdin piirustuspöydällä ei tuullut: ”Innovatiivinen julkisivurakentaminen ei ole aina tulokseltaan sataprosenttinen.”

Särkelä harmittelee, ettei ääniongelmaa tiedostettu ennen rakentamista. Ratkaisu olisi ollut helpompi ja halvempi rakentaa kuin korjata.

”Olemme miettineet, pitäisikö arkkitehdin lisäksi myös akustikko ottaa mukaan suunnitteluvaiheeseen. Me olemme vastuussa tästä, ja maksamme virheestämme pitkän pennin”, Särkelä sanoo.

Mustaa huumoriakin yhtiössä on viljelty: ”Kallis tuli, ei voi mitään. Olemme urkuilmiön takia jutelleet, että pitäisiköhän se muuttaa kirkoksi.”

