”Järkyttävän suurikokoisia” karahkoja suussaan kantava Neris-koira herättää epäuskoa ympäri Töölöä – ”Hän on tosi ahkera”

Temppeliaukion puistoon ilmestyi erikoinen keppigalleria. Gallerian taustalla on töölöläisen Neris-koiran vuoden kestänyt urakointi.

Temppeliaukion puistossa Etu-Töölössä on saatu ihailla viime viikosta lähtien hieman erilaista taidegalleriaa.

Puistoon ilmestyi viime viikon keskiviikkoiltana rivi keppejä. Keppirivin vieressä on kyltti: Keppigalleria.

Mistä on kysymys?

”Hän on tosi ahkerasti kannellut keppejä lähiympäristöstä Töölöstä kotiin – yleensä järkyttävän suurikokoisia ”, sanoo näyttelyn kuraattori Kiia Beilinson.

Hän viittaa itse taiteilijaan – tässä tapauksessa Beilinsonin Neris-koiraan.

Neriksellä on ollut tapana kantaa lenkeiltä kasoittain keppejä kotipihan portille. Beilinson mietti mihin ne pitäisi laittaa.

”Kantamisefekti herätti myös huvitusta kanssakulkijoissa. Ajattelin, että kun ne on niin hienoja, laitan talomme sisäpihalle sellaisen muurin päälle, että muutkin voi ihastella niitä."

Joku kuitenkin kantoi keppejä pois muurin päältä sitä mukaan, kun Neris keräsi niitä pitkin Helsingin katuja.

”Jossain vaiheessa viime syksynä päätin, että alan viemään niitä kellariin turvaan, että voimme laittaa gallerian esille kunnolla jonnekin.”

”Muutimme juuri. Muuton yhteydessä päätimme, että nyt on korkea aika laittaa galleria näytille, kun tässä on vuoden verran keräilty näitä keppejä. Kyllä niitä ihan lihasvoimin täytyi kantaa.”

Neris-koira ja keppikokoelma kellarissa turvassa. KUVA:KIIA BEILINSON/LUKIJAN KUVA

Temppeliaukion keppigallerian on tarkoitus olla väliaikainen ja mieleiset kepit saa ottaa halutessaan mukaansa.

”Kävimme juuri eilen itse taiteilijan kanssa paikalla ja niitä onkin sieltä hävinnyt jo iso osa. Ilmeisesti on ollut mieluisia.”

”Esittelylakana on hyvin pysynyt paikallaan ja ainakin eilen oli vielä keppejäkin näytillä.”

Neris on viiden kuukauden ikäisenä Kulkurit-yhdistyksen kautta Suomeen Romaniasta pelastettu koditon koira. Nyt neljävuotias sekarotuinen Neris tuli Beilinsonille vuonna 2017.

”Hänellä on ollut vähän rankka vuosi takana. Olemme käyneet paljon eläinlääkärissä ja hän on saanut hoitoa kipuihin, jotka on löydetty vasta viime aikoina."

”Nyt on vielä muutto edessä, niin katsotaan miten menee. Hän on saanut olla mummolassa remontin ja muuton aikana, niin nyt on ollut ihan hyvä boogie.”

Beilinson kertoo, että Neris on taustansa vuoksi herkkä koira, joka suhtautuu epäluuloisesti tuntemattomiin koiriin ja ihmisiin.

"Hänellä on pienestä lähtien ollut myös kiinnostus kiviin. Niiden pyörittely liittyy ehkä vähän tähän sosiaaliseen ahdistukseen, joka hänellä on.”

Onko seuraavaksi ehkä tulossa siis kivigalleria?

”Ei toivottavasti. Kyllä niitäkin keräilin jossain vaiheessa, mutta se oli sitten vähän raskaampaa hommaa. Ei ole ollut aina sellaista taskua mukana, mihin ne kivet olisi mennyt.”

”Mutta katsotaan myöhemmin”, Beilinson lisää.