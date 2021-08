Puron vallanneesta omituisesta ”vihermatosta” tulvii ilmoituksia Helsingin luonnonsuojelualueella – Asiantuntija selittää nyt, mistä ilmiössä on kyse

Vanhankaupunginlahdella sijaitsevan Säynäslahden kanaalin vesi näyttää ohikulkijoiden silmiin usein siltä, että sinne olisi päätynyt öljyä.

Valokuva ei vastaa mielikuvaa luonnonsuojelualueesta. Kuvassa vihreä, paksu matto näyttää peittävän kokonaan Säynäslahden kanaalin, joka sijaitsee Viikki–Vanhankaupungin­lahden luonnonsuojelu­alueella.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että luonnonsuojelualueella sijaitsevaan vesistöön olisi päätynyt jotain sinne kuulumatonta, sanoo Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden vesitiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen. Kanaalin vesi ei vaihdu, joten lämpimään, seisovaan veteen on vain kasvanut runsaasti pieniä kelluvia vesikasveja, kuten pikku- ja isolimaskoja.

”Ne ovat yksittäisiä kasveja, ja kun vesi ei virtaa mihinkään, ne muodostavat maton veden pintaan. Toisten silmiin se voi olla kaunis, mutta osa voi huolestua, että jotain on mennyt veteen. Kyse on ravinteikkaasta maasta, ja kun vesi seisoo ja lämpenee, vesikasvit rupeavat menestymään”, Pääkkönen sanoo.

Säynäslahden kanaali on rakennettu alun perin jäteveden­puhdistamon tarpeisiin. Nyt kanaali sijaitsee aivan suositun Viikki–Vanhan­kaupungin­lahden luonnonsuojelu­alueen reunalla.

Alueella liikkuu paljon ihmisiä, ja koska kanaalin lähellä sijaitsevat muun muassa betonitehdas ja jätteenkäsittelylaitos, ihmiset seuraavat kanaalin kuntoa erityisen tarkasti, Pääkkönen sanoo.

”Kanaalista tulee säännöllisesti ilmoituksia, että siinä on öljykalvoa pinnalla. Pelastuslaitoksen kanssa käytiin sitä katsomassa keväällä, ja he pohtivat, mitä voisi tehdä, etteivät ihmiset siitä jatkuvasti ilmoittelisi.”

Yleensä kanaalin veden ulkonäölle on luonnollinen selitys. Tyypillisesti syy on rautapitoisen pohjaveden purkautumisessa kanaalin veteen. Kun pohjavedessä olevat metallit hapettuvat, ne muodostavat öljymäisen kalvon kanaalin pinnalle.

”Se näyttää öljyltä, mutta se ei käyttäydy kuin öljy. Jos kalvon esimerkiksi rikkoo kepillä, niin se hajoaa laatoiksi, toisin kuin öljy”, Pääkkönen kertoo.

Myös oranssista rautasakasta tulee kaupungille jonkin verran ilmoituksia. Tämäkin ilmiö selittyy pohjaveden purkautumisella maan alta. Hapettomaan pohjaveteen on liuennut maaperästä muun muassa rautaa ja muita metalleja. Kun tällainen vesi pääsee kosketuksiin veden hapen kanssa, metallit saostuvat ja muodostuu punaruskeaa sakkaa.

”Se on ihan hyvä, että ihmiset ilmoittavat, mutta siellä ei ole ollut päästöjä”, Pääkkönen sanoo.

Hän kehottaa kuitenkin olemaan aina yhteydessä kaupunkiin, jos vedessä havaitsee jotain epäilyttävää.

”Ei missään nimessä kannata mitään käsijarruja laittaa ja kainostella ilmoittamisen suhteen. Me käymme aina katsomassa tilanteen paikan päällä. Valokuva on hyvä liittää ilmoitukseen mukaan. Kaikki on aina mahdollista, ja tällaiset ilmoitukset ovat hyvin tärkeitä meille.”