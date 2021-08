Tuholaistorjunnan ammattilainen ei keksi mitään järkevää syytä sille, miksi kuollut rotta kannattaisi ripustaa puuhun. Muut rotat tuskin pelästyvät kuollutta lajitoveriaan ja kun rotan raato alkaa mädäntyä, siitä lähtee kamala haju.

Maunulalaisen kerrostalon pihapuuhun on ripustettu kaksi kuollutta rottaa. Ulospäin rotan raadot näyttävät hyväkuntoisilta. Ruskeat naurut on solmittu huolella rottien kaulojen ja puun oksan ympärille.

Tuholaistorjunnan ammattilaisesta se, että joku on keksinyt ripustaa kuolleita rottia puuhun, kuulostaa käsittämättömältä.

”En ole koskaan ennen kuullut vastaavaa. Ei ole edes missään kahvipöytäkeskusteluissa tullut esiin, että jossain olisi harrastettu tällaista. En tiedä, mitkä tällaisessa toiminnassa olisi tarkoitusperät. Mitään rottien torjuntaan liittyvää se ei voi olla”, sanoo tuholaistorjuntafirma Antitecin operatiivinen päällikkö Tero Haikonen.

Teoriassa voi olla mahdollista, että omatoiminen rotan pyytäjä olisi ajatellut, että puuhun ripustetut rotat voisivat toimia pelotteena muille rotille. Tai sitten ne ovat vain karu viesti naapurille.

Jos ajatus on ollut tehdä kahdesta rotasta varoittava esimerkki muille alueen rotille, jää pelotevaikutus todennäköisesti olemattomaksi, Haikonen arvioi.

”Rotta liikkuu maassa, ei se näe puuhun ripustettuja rottia. Ja vaikka näkisikin, ei se ole mikään tae, että se vaikuttaisi rotan käytökseen mitenkään. On törmätty sellaiseenkin, että jyrsijät syövät toisiaan.”

Todennäköisin seuraus puuhun ripustetuista rotan raadoista on voimakas haju. Lisäksi raadot voivat houkutella paikalle hyönteisiä sekä lintuja.

”Hajuhaitta on kamala. Rotassa on sen verran lihasta, että kun se alkaa mädäntyä, haju on aika karmea”, Haikonen sanoo.

Kuka tahansa voi pyydystää rottia loukuilla ja pyydyksillä. Sen sijaan rottien myrkyttämiseen käytettäviä torjunta-aineita voivat ostaa ja käyttää vain ammattilaiset.

Omatoimisessa rottien pyydystämisessä kaupunkialueella pitää kuitenkin olla varovainen, Haikonen muistuttaa.

”Jos kerrostaloalueilla yksityishenkilöt alkavat loukuttaa rottia, kannattaa loukkujen olla suojattuja. Muuten niissä on lapsille ja eläimille suuri riski loukkaantua. Loukuissa voi olla terävä sahalaitareuna ja voimakkaat jouset. On hyvä muistaa, että loukku on tarkoitettu tappamaan aikuinen rotta lähes välittömästi. Siinä voi olla lapsen sormessa murtuma lähellä.”

Rottien pyydystämistä elävänä Haikonen ei suosittele, sillä kaupungissa elävänä pyydettyä rottaa voi olla hankala tappaa aiheuttamatta eläimelle ylimääräistä kärsimystä.

”Eläin pitäisi pystyä tappamaan nopeasti. Esimerkiksi haulikolla ampumalla rotta on laakista vainaa, mutta kaupunkialueella rottia ei voi ampua.”

Kuolleen rotan voi hävittää heittämällä sen roskikseen.