”Tuskin tässä puhuisin, jos ei olisi ollut kypärää”, Karukoski sanoo.

Ohjaaja Dome Karukoski sanoo, että saattaa olla, että ilman pyöräilykypärää hän ei olisi välttämättä edes enää kertomassa torstaisesta pyöräilyonnettomuudestaan.

Karukoski oli pyöräilemässä poikansa kanssa Helsingin Keskuspuistossa.

”Otin vähän liian uhkarohkeasti, en ollut niin skarppina. Pyörä jäi paikalleen ja mies lensi yli”, Karukoski kertoo.

Karukoski istuskeli vähän aikaa ja huomasi, että hänestä vuotaa verta vaatteisiin. Siinä vaiheessa hän ei tosin olettanut mitään sen vakavampaa sattuneen.

Hän lähti taluttamaan pyörää noin kilometrin päähän Haartmanin sairaalaan.

”Vastasin sairaalassa suomalaiseen tyyliin, että kaikki on ihan hyvin.”

Lääkäri huomautti Karukoskelle, että tämän pyöräilykypärä on haljennut. Eikä tälli ollutkaan aivan pieni. Karukoskella on nyt seitsemän tikkiä leuassa, hänestä otettiin sairaalassa tomografiakuva ja häntä pidettiin valvonnassa viisi tuntia ennen kuin hän pääsi kotiin. Kotiin hän sai kolmiolääkkeitä kipuihin ja ohjeen tarkkailla oloaan. Tomografiakuvan mukaan päässä on kaikki kunnossa.

”En muistanut ensin koko viikosta mitään. Tutkin puhelinta, että mikä päivä oikein on. Oli kiinnostava havainto, miten muistot sekoittuivat.”

Lääkäri sanoi Karukoskelle, että on tyypillistä, että muisti voi mennä.

Perjantaina aamupäivällä Karukoski muistaa jo edellispäivät, mutta maanantaista hän ei vieläkään muista mitään.

”Ehkä maanantai on ollut niin tylsä päivä”, Karukoski jo nauraa puhelimessa.

Karukoski twiittasi onnettomuudestaan. Ensin hän mietti, tekeekö niin, mutta sitten hän ajatteli, että se voisi olla opetuksena kaikille pyöräilijöille ja sähköpotkulaudalla kulkevillekin.

Karukoski kehotti twiitissään pitämään pyöräilykypärää, mikäli ei ole kotoisin Kryptonin planeetalta. Krypton on Teräsmiehen kuvitteellinen kotiplaneetta.

Hän myös kiitti HUSin Haartmanin sairaalan henkilökuntaa.

”Itsekin olen joskus ajanut ilman pyöräilykypärää. Miten typerää se on ollut. Pahin asia, mikä minulle tuli mieleen, että olen pienten lasten isä ja onneksi säilyin ilman aivovammaa.”

Karukoski pohdiskelee, että osa ihmisistä ei ehkä käytä kypärää turhamaisuuden takia.

”Ihminen on turhamainen eläin. Kypärä päässä tuntuu ehkä kömpelöltä ja ajattelee näyttävänsä hassulta.”

Karukoski ottaa nyt rauhassa. Tosin hän sanoo ottaneensa koko kesän rauhallisesti monen vuoden kovan työrupeaman jälkeen.

”Minunhan piti asua Englannissa, jossa olen käytännössä viimeiset neljä vuotta ollut. Lontoossa ja Los Angelesissa, Yhdysvalloissa on kuitenkin työt.”

Korona muutti Karukoskenkin suunnitelmia ja hän on ollut Helsingissä.

”Pystyn kirjoittamaan ja kehittämään täällä ajatuksia.”

Karukoski on kahdella Jussi-palkinnolla palkittu ohjaaja. Hänen elokuviaan ovat Tyttö sinä olet tähti, Tummien perhosten koti, Kielletty hedelmä, Napapiirin sankarit, Leijonasydän, Mielensäpahoittaja ja Tom of Finland.

Karukoski on tehnyt myös kansainvälistä uraa. Hollywood-tuotanto Tolkien oli ensi-illassa vuonna 2019. Hän on myös ohjannut kuusiosaisen brittitrillerin The Beast must Die, jossa suomalaisnäyttelijöistä Elina Knihtilällä oli pieni rooli.