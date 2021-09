Länsi-Pasilassa on ollut aidattu kuoppa jo melkein vuoden, koska kolme eri organisaatiota pallottelee sen kohtaloa – ”On se turhan kauan siinä ollut”

Kummallisen pitkään auki olleen kuopan kautta on selvitetty kerrostalon rakenteisiin liittyvää kosteusongelmaa Palkkatilantorilla.

Palkkatilantorilla oleva kuoppa on ollut noin 30 senttiä syvä. Keskiviikkona 8. syyskuuta kuopan täyttäminen oli jo aloitettu.

Länsi-Pasilassa Palkkatilantorin laidalla asukkaita ihmetyttää asfalttiin jyrätty kuoppa, joka on ollut paikalla jo melkein vuoden päivät. Monttu on rajattu aidalla ja naruilla.

Kuoppa on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) kerrostalon rapun edustalla osoitteessa Palkkatilankatu 1. Kyseessä on muutaman neliön kokoinen avoin kohta, jonka kautta on selvitetty kellarikerroksen rakenteisiin liittyvää kosteusongelmaa, kertoo Hekan etelän toimiston kiinteistöpäällikkö Karri Åhs.

Selvitystyötä on tehty viime syksystä lähtien.

”On se turhan kauan siinä ollut”, Åhs sanoo.

Kuoppa on Hekan talon edessä. Paikalla on selvitelty kosteusongelmaa.

Karri Åhs kertoo selvitystyön olleen pitkä prosessi, jota on hankaloittanut se, että kosteusongelma on kolmen eri toimijan rajapinnassa.

Helsingin kaupunki, Pasilan pysäköintiyhtiö ja Heka ovat keskustelleet siitä, miten asiaa pitäisi viedä eteenpäin.

Pahoja kosteusvaurioita talon rakenteissa ei ole, mutta Åhsin mukaan isompia vaurioita halutaan ehkäistä jonkinlaisilla kuivaustoimenpiteillä.

”Selvitykset on saatu päätökseen, joten kuoppa täytetään pikapuoliin”, hän kertoo.

Kerrostalon edustalla kulkee pelastustie. Åhs ei usko kuopan haittaavan pelastustoimintaa, sillä se ei tuki tietä.

”Siinä on toriaukio, jossa esimerkiksi tikasauto pääsee uskoakseni liikkumaan miten haluaa.”