Helsingin kaupunki jatkaa Klippanin saaren vuokrasopimusta entisen vuokralaisen kanssa.

Klippanin ravintolarakennus on vuodelta 1901. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Selim A. Lindqvist.

Helsingin edustalla sijaitsevalla Luoto-saarella eli Klippanilla sijaitsevan kesäravintolan vuokralainen on A & S Ravintolat ja sen taustalla oleva Russian Room Ltd -yhtiö. Sama yritys on pyörittänyt ravintolaa jo vuodesta 2010 nimellä Saaristo.

Yritys voitti Helsingin kaupungin alkukesästä järjestämän tarjouskilpailun.

Vuokrasopimukseen kuuluvat myös rakennuksen pihapiiri ja pihasauna.

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Helsingin kaupungilla on ensimmäinen mahdollisuus irtisanoa sopimus kesäkuun lopussa vuonna 2025.

A & S Ravintoloilla on useita ravintoloita Helsingissä, joista tunnetuin on venäläisvaikutteinen Saslik.

Muita yhtiön paikkoja ovat Saari, Saaga, Savotta, Samovar ja Savu.

Klippanilla on ollut ravintolatoimintaa jo vuodesta 1899. Saaren ensimmäinen ravintolarakennus kuitenkin paloi jo seuraavana vuonna.

Nykyinen ravintola valmistui vapuksi 1901. Se on kooltaan liki 1 100 neliömetriä. Ravintolassa on 330 asiakaspaikkaa sisällä ja 130 asiakaspaikkaa ulkona.

Klippan rakennuksineen on ollut Helsingin kaupungin omistuksessa vuodesta 1936.

Oikaisu klo 13.00: Toisin kuin jutussa aiemmin luki, A&S Ravintolat ei ole Klippanin vuokralaisena uusi.

