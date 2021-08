Raide-Jokerin työmaan kupeessa lojuva sänkykasa on levinnyt pikkuhiljaa kuin itsestään. Kukaan ei tiedä mistä ja miksi sekalaiset makuuratkaisut ovat teollisuusalueelle päätyneet.

Perävaunusta on pyörähtänyt maahan muun muassa Riki Sorsan ”Silmiisi sun” -albumi.

Kaupungin tontilla Roihupellossa notkuu pienellä aukiolla selittämätön, rojujen täyttämä perävaunu. Kysymyksiä herättävä sänkyanarkia sijaitsee Raide-Jokerin työmaan kupeessa Holkkitien ja Viilarintien risteyksessä.

Graffitien peittämästä perävaunusta on seinä avattu ja sieltä pursuaa erilaisia petejä, patjoja ja sohvia. Roinan seasta pilkottaa myös lautalavoja ja vinyylilevyjä. Maahan on kierinyt muun muassa Riki Sorsan levy.

Viereisen yrityksen työntekijän mukaan näky on ollut paikalla ainakin viime vuoden syyskuusta lähtien.

Kuulemma roju on pikkuhiljaa lisääntynyt, mutta alueella ei ole näkynyt ainakaan virka-aikoina ketään epäilyttäviä henkilöitä liikkumassa.

Roihupellon teollisuusalueen pohjoispäädyssä lymyää perävaunu täynnä patjoja, sänkyjä ja sohvia, jotka leviävät Raidejokerin työmaan läheisyyteen.

Kyseinen tontti on Helsingin kaupungin Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hallinnassa.

Johtava tonttiasiamies Elina Kuikanmäen mukaan tontin aukiomaista aluetta on tarvittu Raide-Jokerin työmaata varten varastotilaksi ja sen takia aukion suulla aiemmin olleet ajoesteet on jouduttu poistamaan.

Kuikanmäki arvelee, että ajoesteiden poistumisen myötä tontille on alkanut kertymään romua.

Kuikanmäen mukaan tontin siivouksen suhteen on jo ryhdytty toimenpiteisiin.

Raidejokerin viestintäasiantuntija Johanna Koivunen vahvistaa, että tonttia on käytetty työmaan varastotilana. Nyt ajoesteet on palautettu ja työmaan tavarat on viety pois.

Koivusen tietojen mukaan perävaunu sänkykaaoksineen on ollut paikalla ainakin puolitoista vuotta.

Raidejokerin työntekijöillä ei ole tietoa siitä, mistä erikoinen perävaunu on peräisin, mutta tavaroiden holtiton leviäminen ajan myötä on pistetty merkille.