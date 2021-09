Keräilyintoisen vuokralaisen tulee oikeuden mukaan muuttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n huoneistosta, koska hän ei saanut sitä siivottua.

Riitaisa vuokrasuhteen purkaminen päättyi Helsingin hovioikeudessa vuokranantajan hyväksi, kun Helsingin kaupungin asunnot Oy eli Heka voitti kiistan vuokrasuhteen purkamisesta.

Kina huoneistosta alkoi kesällä 2018.

Helsinkiläinen mies muutti noin 90 neliömetrin kokoiseen vuokra-asuntoon vuonna 2001.

Keväällä 2018 Hekan omistaman asuintalon talotoimikunnan puheenjohtaja oli ilmoittanut isännöitsijälle epäilystä, että vuokralainen hoitaa asuntoaan huonosti.

Kun Hekan isännöitsijä kävi tarkastuskäynnillä huoneistossa kesäkuussa 2018, hän havaitsi asunnon huonon hoidon sekä suuret tavaramäärät.

Isännöitsijän mukaan huoneistossa oli tavaraa niin paljon, että vapaata lattia- tai pöytätilaa ei ollut lainkaan näkyvissä ja asunnossa kulkeminen oli erittäin hankalaa. Yksi asunnon ovista oli tavaramäärän takana täysin peitossa. Myös parveke oli täynnä irtaimistoa.

Asunto oli päässyt erittäin epäsiistiin kuntoon, sillä tavaramäärän vuoksi siivoaminen oli ollut mahdotonta. Vesivahinkojen tai tuhoeläinten havaitseminen ajoissa olisi ollut isännöitsijän havaintojen mukaan vaikeaa.

Isännöitsijän mielestä tavaramäärä oli myös riski tulipalon syttymiselle ja pelastustehtävien hoitamiselle.

Isännöitsijä suositteli vuokralaiselle raivaussiivousta, joka auttaisi tyhjentämään asuntoa ylimääräisestä tavarasta.

Kahdella seuraavalla tarkastuskäynnillä tilanne ei ollut paljoakaan muuttunut.

Isännöitsijän mukaan tammikuussa 2019 asunnossa oli merkittävä määrä tavaraa. Vuokralaiselle oli annettu varoitukset vuokrasopimuksen purkamisesta jo edellisen kesän ja loppusyksyn aikana, joten tässä vaiheessa Heka purki vuokrasopimuksen vuokralaisen kanssa.

Vuokralaiselle annettiin puoli vuotta aikaa tyhjentää ja siivota asunto.

Vuokralainen pettyi päätökseen, sillä hänen mielestään syytä vuokrasuhteen päättämiselle ei ollut.

Vuokralainen itse oli sitä mieltä, että hän ei ollut hoitanut asuntoa huonosti. Hän oli maksanut vuokran ajallaan, ja lisäksi hän oli tehnyt asunnossa pintaremontteja vuokranantajan suostumuksella.

Vuokralaisen mukaan vuokranantaja ei ollut missään vaiheessa antanut vuokralaiselle kirjallista ohjeistusta siitä, minkälaista tavaramäärää huoneistossa saisi säilyttää. Hän myönsi harrastaneensa aikaisemmin keräilyä, joka oli paisunut liialliseksi. Huoneistoon oli kertynyt muun muassa kirjasto, arvokkaita soittimia sekä vinyylilevykokoelma.

Raivaussiivous oli viivästynyt vuokralaisen mukaan hänen heikon terveydentilansa vuoksi sekä hänestä riippumattomista syistä johtuen, mutta tammikuussa 2019 huoneistossa oli kuitenkin vuokralaisen mukaan jo voinut kulkea esteettä. Apuna siivouksessa olivat olleet vuokralaisen perhe ja ystävät. Vuokralaisen mukaan tavaramäärästä oli tuossa vaiheessa hävitetty 70–80 prosenttia.

Vuokralaisen mukaan sotkuisimmat tilat huoneistossa olivat olleet huoneet, jossa vuokralaisen teini-ikäiset lapset asuivat osan ajasta.

Raivaussiivous on monelle tuntematon termi.

HS Helsinki tiedusteli siivousapua ja kotihoitoa tarjoavalta yritykseltä Sivinalta, mitä raivaussiivous oikein tarkoittaa.

Sivinan palveluesihenkilö Marite Rassel kertoo, että raivaussiivouksia on hyvin erilaisia:

”Esimerkkinä raivaussiivouksesta on tällainen asunto, joka on vuokrattu, mutta vuokralainen ei maksa vuokraa ja asunto paljastuu huumekämpäksi. Kun vuokralainen on irtisanottu ja lukot vaihdettu, me saatamme raivaussiivouksessa tyhjentää koko asunnon kalusteista. Usein kaikki irtaimisto menee roskalavalle”, Rassel kertoo.

”On sellaisia kohteita, joissa on ulostetta ja verta. Toisinaan asiakas on vähän hamsteri, ja sosiaalitoimisto on pyytänyt siivoamaan.”

Myös Hekan vuokralaista kuvaillaan oikeuden pöytäkirjoissa ”keräilyintoiseksi.”

Raivaussiivoukset ovat usein työläitä kohteita. Kohteeseen saatetaan lähettää 4–6 siivoojaa useaksi päiväksi.

”Viime aikoina raivaussiivousten määrä on kasvanut”, Rassel sanoo.

Puhtaanapitoalan yrityksen Siskon siivouksen toimitusjohtaja Terhi Kotkansalon mukaan raivaussiivousta tarvitsevia asiakkaita on aivan liikaa, jos asiaa ajattelee inhimillisestä näkökulmasta.

”Ihmiset eivät pysty huolehtimaan itsestään, kodistaan ja asioistaan, ja kun arjen hallinta on pettänyt, joudumme auttamaan siinä”, Kotkansalo sanoo.

Useissa tapauksissa ihmiset ovat voineet elää epäinhimillisissä olosuhteissa pitkään.

”Naapurit, läheiset, taloyhtiö tai sosiaalihuolto voivat tehdä hälytyksen, kun asunnosta tulee pahaa hajua.”

Helsingin hovioikeus päätti isännöitsijän, vuokralaisen ja todistajan kertomusten sekä asunnosta otettujen valokuvien perusteella, että Hekalla oli oikeus purkaa vuokrasopimus ja irtisanoa vuokralainen.

Vuokralaisen tulee välittömästi omalla kustannuksellaan tapahtuvan häädön uhalla muuttaa pois Hekan huoneistosta.

Käräjäoikeus oli aiemmin katsonut vuokrasopimuksen purkamisen ja irtisanomisen kohtuuttomiksi.

Vuokralainen joutuu korvaamaan kolmasosan Hekan oikeudenkäyntikuluista.