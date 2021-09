Main ContentPlaceholder

Rainer Broman tupsahti klassikkomyymälän toimitusjohtajaksi vain 26-vuotiaana ​– Nyt hän on hirmukuntoinen viisikymppinen, joka aikoo jäädä pian eläkkeelle

Rainer Bromanin omistama Helakauppa Hokola on ainoa laatuaan. Liikkeessä on noin 4 000 erilaista helaa. Kivijalkakaupan menestyksen salaisuus on valikoiman lisäksi hyvä liikepaikka.

Rainer Broman on työskennellyt rautakauppa-alalla jo lähes 40 vuoden ajan.

Rainer Broman ei viihtynyt koulun penkillä. Kun hän oli käynyt puoli vuotta lukiota, hän meni töihin Sibbo Handelslagetiin. Siitä alkoi miehen jo miltei 40 vuotta kestänyt ura rautakauppa-alalla. Armeijan käytyään hän sai inttikaverilta vinkin, että helojen maahantuojaliike Hovila haki myyntiedustajaa. Liike sijaitsi Kalliossa Porthaninkadulla.