Etu-Töölössä on soinut iltaisin puoli yhdeksän aikoihin hymisevä, voimakkuudeltaan selvästi kuultava musiikki. Alueen asukkaat ovat arvuutelleet sen alkuperää.

Keskellä Helsingin Etu-Töölöä asuvat ja liikkuvat ovat kuulleet kahden viikon ajan outoa musiikkia iltaisin.

Musiikki kuulostaa paikoitellen hieman gregoriaaniselta kirkkolaululta. HS:n lukija lähetti ääninauhan, miltä laulu kuulostaa lähialueella.

Äänille on kuitenkin järkevä selitys.

Musiikki on peräisin teoksesta Weaving, yearning, joka on syntynyt Kalle Nion ja Hans Rosenströmin yhteistyönä.

Ääniteos alkaa joka ilta kello 20.30. Noin 20-minuuttinen teos johdattaa siihen osallistuvan Taidehallin edustalta Nervanderinkadulta Temppeliaukion kirkolle.

Ääniteoskierrokselle osallistuminen on ilmaista.

Teos on yksi Taidehallin Aistit/coming to our senses -ohjelmistoa varten tehdystä neljästä tilaustyöstä.

”Teos on saanut inspiraationsa muuttuvasta illan valosta ja meidän kaikkien jakamasta ilmasta”, Taidehallin sivuilla kerrotaan.

Teoksen musiikin on säveltänyt Aino Venna ja siinä kuullaan säveltäjän lisäksi David Hackstonin, Valter Maasalon ja Laura Salovaaran ääniä.

Taidehallin viestintäpäällikkö Lotta Nelimarkka kertoo, että ääniteoksesta on tullut paljon hyvää palautetta kierrokselle osallistuneilta.

”Teos on sen tyyppinen, että kierroksella on jopa hieman harras tunnelma”, Nelimarkka sanoo.

Teos ei tunnu häiritsevän naapureita.

”Meille ei ole tullut alueen asukkailta puheluita, joissa olisi pyydetty laittamaan musiikkia joko hiljaisemmalle tai kovemmalle, jotta se kuuluisi paremmin”, kertoo Nelimarkka.

20. elokuuta alkanut Aistit-ohjelma päättyy tulevana sunnuntaina, 5. syyskuuta, jolloin teoksesta voi nauttia viimeisen kerran.

Ääniteos on tehty kaikille kaupungilla liikkuville, ja kävelykierrokselle osallistuminen on ilmaista.

”Osallistujia on ollut mukavasti. Teoksessa on tosiaan se erityinen piirre, että se lähtee joka ilta samaan aikaan, mutta koska aurinko laskee ilta illalta yhä aiemmin, kaupungin valo elää ja muuttuu kävelykierroksen mukana”, Nelimarkka kertoo.

