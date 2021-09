Main ContentPlaceholder

Helsinki | Helsingin yliopisto

Suomessa tehdään graduja, joita kukaan ei jaksa lukea – Nyt transtutkija Kaarna Tuomenvirta julkaisee poliittisia intohimoja herättävän tutkielmansa aivan uudella tavalla suurelle yleisölle

Tutkijoiden halu kokeilla erilaisia viestinnän tapoja on lisääntynyt. Tohtorikoulutettava Kaarna Tuomenvirran somepresenssi on tästä hyvä esimerkki. Hänelle viestinnässä oleellisinta on saavutettavuus, joka ei vielä toistaiseksi ole tutkimusmaailman valtavirtaa.

Kaarna Tuomenvirta haki tohtoriopintoihin, koska halusi lukea ja kirjoittaa lisää. Tällä hetkellä hän on kiinnostunut sukupuolen- ja kirjallisuudentutkimuksesta, traumatutkimuksesta, ajasta ja identiteetin muodostumisesta.

Teksti on annosteltu lyhyiksi kokonaisuuksiksi pastellinsävyisille taustoille. Ensin on tiivistelmä, sitten teoriaa, jonka jälkeen selitetään käsitteitä: sukupuolidysforia, maagiset hetket, käänteiset maagiset hetket, medikalisointi.