Arkkitehtien esiin kaivamat, vuosikymmenten takaiset liikekyltit herättävät muistoja kaupunkilaisissa Etu-Töölössä.

Etu-Töölöstä työtilat arkkitehtitoimistolleen löytänyt pariskunta Maria Klemetti Laine ja Jussi Laine kaivoi esiin talossa vuosikymmeniä sitten toimineiden liikehuoneistojen ikkunakyltit.

”Etsimme toimitilaa. Tämä oli muuten sopiva, mutta aikojen saatossa ikkunat oli peitetty ja suljettu. Ne oli peitetty kovalevyllä, pellillä, mineriitillä, maalilla... Varmaankin siksi, että palloja oli tullut tarpeeksi usein ikkunoista sisään”, Jussi Laine kertoo puhelimitse.

Nemo arkkitehdit -toimisto sijaitsee Etu-Töölössä Väinämöisenkadun ja Sammonkadun kulmauksessa. Naapurissa on Väinämöisenkenttä, jossa pelataan jalkapalloa.

Pariskunta päätti kuitenkin uhmata palloilun painovoimaa ja palauttaa entiset, peitetyt ja umpeen maalatut liikehuoneistojen kyltit alkuperäiseen asuunsa. Esiin paljastuivat kahden pienliikkeen nimikyltit: Mjölkcentralen ja Elintarvikeliike T:mi E.Klippa.

Ohikulkijat ovat pysähtyneet kommentoimaan löytöjä: ”Meille oli yllätys, kuinka suosittu kulkureitti tämä pieni kujanne on. Tämä on eräänlainen Töölön ränni, aika monien etutöölöläisten kulkureitti merenrantaan”, Jussi Laine sanoo.

”Monet ovat asuneet Etu-Töölössä vuosikymmenten ajan. Heillä on muistoja, mitä ovat käyneet ostamassa tässä olleesta elintarvikekioskista. Sitä kuulemma ryöstettiin taajaan. Kun asukkaat kuulivat ikkunan helähtävän, he tiesivät jo kertoa paikalle tulleille poliiseille, mihin suuntaan ryöstäjät lähtivät.”

Tältä rakennus näytti ennen restaurointitöitä.

Jussi Laine on sisustusarkkitehti ja Maria Klemetti Laine arkkitehti. Kaksikko tunsi kaivavansa esiin merkittävää kulttuurihistoriaa. Pienten liikkeiden vanhat kyltit kertovat muuttuneesta elämänmuodosta kaupungissa: ennen suurten keskusliikkeiden talojenvaltausta Helsingin liike-elämän kasvot olivat toiset kuin nykyisin.

”Kaupallinen historia on arvokasta. Kaupunkihan on kaupankäynnin paikka. Helsinki on ennen ollut eri tavalla toiminnallinen kuin nykyisin, mittakaava on ollut pienimuotoisempi ja liiketoiminnollisesti monipuolisempi.”

Esimerkiksi Mjölkcentralenin eli Maitokeskuksen ruotsinkielinen kyltti kertoo kaupungin entisestä elämänmuodosta itseään enemmän, syvemmin ja rikkaammin: ”Maito tuli ehkä tiloilta Helsingin maitokeskuksiin, joista se jaettiin ympäri kaupunkia myyntiin”, Jussi Laine pohtii.

Vanhat kyltit oli maalattu lasille valkoisella, mustalla tai kullanvärisellä. Ne olivat piileksineet vuosikymmenten ajan peitettyinä, jotka arkkitehdit paljastivat originaaleina, eivät esimerkiksi maalanneet niitä mallin mukaan uusiksi.

”Viimeisimpänä tässä oli toiminut parturi, jonka liikenimi oli teipattu ikkunaan”, Jussi Laine kertoo.

Hän toivoo, että taloyhtiöt innostuisivat laajemminkin vaalimaan ja tuomaan esiin myös liiketoimintansa historiaa: ”Me tyhmistämme itseämme, jos me hävitämme kaupungin mikrohistorian.”

Väinämöisenkatu 15:n taloyhtiö on Jussi Laineen mukaan kiitellyt projektia: ”Kun ehjä, mutta pellillä ja mineriitillä paikkailtu ikkunankarmi paljastui, yhtiö vastasi ikkunan lasittamisesta.”

Mainospintojen esiin otosta vuokralaiset vastasivat itse.

Mjölkcentralenin eli Maitokeskus viestii entisajan elintavasta.

Entäs ne kentältä singahtelevat pallopommit?

”Muutama pallo on nyt tullut tähän. Kyllä se helähtää, kun pallo tulee. En tiedä sitten, ovatko ikkunalasit vahvistuneet vuosikymmenten takaisesta.”

Betonirakenteinen, nelikerroksinen Väinämöisenkatu 15 on valmistunut vuonna 1934. Väinämöisenkenttää puolestaan hallinnoi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

”Ehkä se tulisi kaupungille halvemmaksi korottaa kentän aitaa kuin korjata ikkunoita.”