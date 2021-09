HS nimittää uuden yliopistokirjeenvaihtajan, joka nostaa esiin Helsingin yliopistosta kiinnostavia henkilöitä, tarinoita ja tutkimuksia.

Helsingin yliopisto on yli 40 000 ihmisen yhteisö, joka on täynnä kertomattomia tarinoita.

Nyt HS nimittää uuden yliopistokirjeenvaihtajan, joka seuraa yliopiston päivittäistä elämää. Tehtävässä aloittaa toimittaja Valtteri Parikka, 26.

”Helsingin yliopisto on kuin pieni kylä, johon tulee joka aamu kymmeniätuhansia ihmistä opiskelemaan tai töihin. Tämä kylä on täynnä kiinnostavia tyyppejä, monipuolista huippututkimusta ja tarinoita, joita ei ole ehkä koskaan kerrottu laajalle yleisölle. Minun työni on kertoa tästä yhteisöstä kiinnostavasti ja konkreettisesti”, Parikka kertoo.

”Yliopistojen ja tutkitun tiedon merkitystä korostetaan kaikissa mahdollisissa juhlapuheissa, mutta jostain syystä käytännön arki on jäänyt pahasti paitsioon julkisessa keskustelussa.”

Parikka on viime keväänä Jyväskylän yliopistosta valmistunut filosofian maisteri pääaineenaan journalistiikka. Hän on työskennellyt HS:ssa vuodesta 2017 muun muassa kaupunkitoimituksessa, uutisdeskissä ja feature-toimituksessa.

”Koulutus, tutkimus ja sivistys ovat Hesarin ytimessä. Kiinnostus niihin yhdistää niin lukijoita kuin tekijöitäkin. Se, mitä Helsingin yliopistossa tapahtuu, säteilee koko yhteiskuntaan – siksi projekti on erityisen merkityksellinen”, kuvailee vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

Kaikki yliopistoaiheiset artikkelit julkaistaan verkossa osoitteessa HS.fi. Juttuja julkaistaan myös HS:n painetussa lehdessä ja HS Helsinki -liitteessä.

Toimitusta voi nyt lähestyä matalalla kynnyksellä kaikesta yliopistoon liittyvästä.

”Olen todella innostunut, kun pääsen tekemään uudenlaista journalismia. Urakka on aika iso: kaikkea en saa millään kerrotuksi, mutta yritän seuloa esiin niitä asioita, jotka ansaitsevat tulla kerrotuksi. Toivon, että saisin yliopistoyhteisön sisältä mahdollisimman paljon vinkkejä isoista ja pienistä asioista”, Parikka sanoo.

Jos sinulla on mielessä juttuvinkki – epäkohta, onnistuminen, puheenaihe tai kiinnostava henkilö – ole yhteydessä kirjeenvaihtajaamme. Nostamme tärkeitä teemoja valtakunnalliseen keskusteluun. Kirjeenvaihtajaan saat yhteyden sähköpostitse: valtteri.parikka@hs.fi.