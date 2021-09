Sadat jonottivat asuntonäyttöön Mellunkylässä, jossa vuokrakodin voi saada 450 eurolla kuukaudessa.

Saisiko olla koti Helsingistä 450 eurolla kuukaudessa? Kyllä kiitos, tuumivat sadat ihmiset viime sunnuntaina.

Asuntoesittelyyn Mellunmäen Sinkilätiellä kiemurteli jopa 500:n kiinnostuneen ihmisen jono.

"Heti ensimmäisenä päivänä kun ilmoitimme asunnosta, saimme 250 hakemusta ja näyttöön tuli useita satoja ihmisiä. Asuntonäyttöilmoitukset piti sulkea netistä lopulta kokonaan”, kertoo asuntojen rakennuttaja Toivo Groupin toimitusjohtaja Markus Myllymäki.

Helsinki on tunnettu kovasta vuokratasostaan, joten miten on mahdollista, että asunnon saa ykskaks vuokrattua näin edullisesti?

”Kyse on Ara-asumisen muodosta. Nyt vuokralle tulevat uudet asunnot ovat korkotuettuja kohteita”, kertoo Myllymäki.

Se tarkoittaa, että asuntoihin ei pääse käsiksi kuka tahansa. Kriteerit ovat tiukat. Valintaperusteita ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot. Etusijalle pyritään asettamaan kaikkein kiireellisimmässä tilanteessa olevat, kuten asunnottomat, vähävaraiset ja pienituloiset hakijat.

Tavallisesti tuetun asumisen yksiöihin valikoituukin esimerkiksi pienituloisia eläkeläisiä tai ilman kotia olleita. Isompiin asuntoihin on pääsy vaikkapa vähävaraisilla lapsiperheillä.

Halvin yksiö maksaa 450 euroa kuukaudessa ja on kooltaan 34,5 neliötä. Edullisimman kaksion vuokra on 535 euroa kuukaudessa. Myös neliöitä on tarjolla.

Neliöhinnat ovat halvimmillaan 14 euroa neliöltä, mikä on noin neljännes vähemmän kuin vapaarahoitteisilla asuntomarkkinoilla samalla alueella.

"Normaalisti 30-neliöisen yksiön lähtövuokra vapailla markkinoilla olisi 650 euroa kuukaudessa”, Toivo Groupin Myllymäki arvioi.

Sinkilätien hanke on Helsingin kaupungin täydennysrakentamisen kohde ja osa uudistavaa asuntopolitiikkaa, jonka tarkoituksena on torjua asuinalueiden eriarvoistumista.

”Paras tapa ehkäistä segregaatiota on se, että jokaisella alueella olisi kaikkia erilaisia väestöryhmiä ja tuloluokkia”, Markus Myllymäki sanoo.

Toisinaan naapurusto älähtää, jos omalle tutulle alueelle rakennetaan tuetun asumisen muotoja. Asukkaat saattavat olla huolissaan esimerkiksi omien asuntojensa arvon alenemisesta.

Myllymäki ei ole havainnut, että nimby-ilmiöksi kutsuttu, niin sanottu epämiellyttävien asioiden vastustaminen ja eriarvoistamisen muoto olisi nostanut päätään Mellunmäessä.

”Ei ole ilmennyt sellaista toistaiseksi. Jonkin verran meille tuli soittoja siitä, kun asuntonäytön yhteydessä autoja oli pysäköity alueelle miten sattuu.”

Kaikkiaan Mellunkylään valmistuu kaksi Ara-asumisen kerrostaloa ja rivitalo. Toivo Group toimii hankkeissa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, sillä Helsinki tarjosi asunnoille tontin.

Asuntohaku on yhä auki. Asunnot vuokrataan kalustamattomina. Mikäli asunto myönnetään esimerkiksi kodittomalle, huonekalut täytyy hankkia itse.

