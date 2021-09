Facebookissa uudesta urastaan kertonut Jahangiri on jo ollut puoli vuotta kauppiasharjoittelussa helsinkiläisessä K-Supermarketissa.

Stand up -koomikko Ali Jahangiri yllätti ilmoittamalla Facebookissa alkavansa K-kauppiaaksi Helsingissä. Jahangirin uudesta urasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Jahangiri on jo ollut yli puoli vuotta kauppiasharjoittelijana helsinkiläisessä K-Supermarketissa. Koulutuspohjaa Jahangirilla kaupan alalle on, sillä hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Aalto-yliopistosta.

”Olen muutaman vuoden ajan pohtinut, mitä teen sitten, kun minun on aika jättää lavat. Näin yrittäjänä minulla ei ole mitään esteitä kokeilla uusia asioita. Ongelmana on ollut löytää se, mitä haluan aidosti tehdä.”, Jahangiri kirjoitti Facebookissa.

Teheranissa, Iranissa vuonna 1981 syntynyt Jahangiri on yksi Suomen tunnetuimpia stand up -koomikoita. Hän on tuottanut tapahtumia omassa tuotantoyhtiössään vuodesta 2011 alkaen.

Hänellä on ollut Yle Puheella oma radio-ohjelma Ali Show 2013–2016, ja hän on tehnyt Yle Puheelle myös Ali ja Husu -ohjelmaa yhdessä Abdirahim Husseinin kanssa vuosina 2013–2016. Jahangiri juonsi tv-ohjelma Viidakon tähtösiä vuosina 2012 ja 2013.

Jahangirin perhe muutti pakolaisina Suomeen vuonna 1991. Ohjaaja Hamy Ramezan kanssa Jahangiri teki vuonna 2016 dokumenttielokuvan Tuntematon pakolainen, joka voitti Tampereen elokuvajuhlien kotimaisen kilpailun yli 30 minuutin elokuvien sarjassa.

Miehet matkustivat pakolaisten kanssa Lesboksen saarelta Kreikasta Balkanin halki Suomeen. Jahangiri tekeekin paljon komiikkaa maahanmuuttajien kohtaamista ennakkoluuloista.

Vantaalla asuvalla Jahangirilla on vaimonsa kanssa kolme lasta.

”Minusta on tullut myös isä ja sitä kautta en enää pohdi pelkästään omaa tulevaisuuttani, vaan pyrin rakentamaan jotain myös läheisilleni ja erityisesti lapsilleni”, Jahangiri perustelee uranvaihtoaan Facebook-päivityksessään.

Jahangiri ei kuitenkaan kokonaan lopeta stand up -keikkoja, vaikka keikkojen määrä hänen mukaansa väheneekin huomattavasti.

Facebookissa Jahangiri ei kertonut, missä päin Helsinkiä kauppa on. HS yritti tavoitella Jahangiria maanantaiaamuna tuloksetta.